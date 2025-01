新聞眼／非裔殺人犯變白宮保母 卡特一家與瑪麗的故事

1977年,卡特總統(右二)和女兒艾美(右三),與女兒的保母、非裔女囚犯瑪麗(左三)抵達大衛營。(美聯社)

喬治亞州 一名被判無期徒刑的女囚因緣際會,受到前總統卡特(Jimmy Carter)夫婦重視被雇用為保母,並隨著卡特當選總統一起搬住白宮 ,如此難以想像的感人故事,恐怕除了卡特之外,近代任何一位美國總統都難以辦到。

根據華盛頓郵報(Washington Post)報導,1977年元月卡特總統宣誓就職,當時九歲獨生女艾美(Amy Carter)也要開始適應白宮生活,所幸有來自喬治亞州的保母陪伴。

1977年2月下旬,卡特在日記中寫道:「自從瑪麗·菲茲帕特里克(Mary Fitzpatrick)出獄來到白宮與我們同住後,感覺艾美幸福多了。」

瑪麗第一次見到卡特夫婦時,是一名被判處無期徒刑的非裔女殺人犯,被獄方安排到喬治亞州長官邸勞動,白天擔任艾美的保母,晚上再回到監獄。

1976年卡特贏得總統大選,卡特夫婦依然帶著瑪麗(後來改姓為Prince,普林斯)一起入住白宮,甚至擔任瑪麗的假釋官。

卡特總統四年任內,瑪麗就住在全球最著名的官邸,隨時隨地陪伴著艾美,甚至艾美參加課後游泳課,也在一旁監督。

1980年卡特取連任失敗,瑪麗跟著卡特一家定居在喬治亞州平原鎮(Plains),繼續擔任卡特家的管家、保母、裁縫師,還身兼羅莎琳的紅顏知己,最終獲得喬治亞州特赦。

年逾70餘歲的瑪麗2002年接受亞特蘭大憲法報(Atlanta Journal-Constitution)訪問時坦承:「他改變了我的生活,他是天賜之人。」

超過所有美國總統

傳記作家伯德(Kai Bird)在其著作「異類:卡特未完成的總統任期」(The Outlier: The Unfinished Presidency of Jimmy Carter,暫譯)指出:「此事告訴我們,也透露出這位令人不解的第39任總統基本性格與宗教價值觀。」並認為除了卡特,恐怕沒有任何一位美國現任總統辦得到。

「官邸:白宮私人世界內幕」(The Residence: Inside the Private World of the White House)一書作者布勞爾(Kate Andersen Brower)指出,卡特夫婦與瑪麗的關係猶如「視她為他們家的一份子」。

在喬州 西南部長大的瑪麗,家境清寒,離婚後獨自扶養兩個兒子,不料1970年在喬州倫普金(Lumpkin)一家酒吧外與人發生口角,意外擊斃一名男子而被判有罪,瑪麗曾經直言:「我就是在錯誤時間、出現在錯誤地點。」

1977年,卡特總統的女兒艾美(左)用手把自己掛在樹梢,與保母、非裔女囚犯瑪麗在白宮草坪交談。(美聯社)

第一夫人為她喊冤

瑪麗出庭受審前,只與法院指派的辯護律師見過一次面,後者說服她認罪以換取減刑,結果卻恰恰相反,不但被定罪還被判處無期徒刑。

羅莎琳曾在個人回憶錄「來自平原鎮第一夫人」(First Lady From Plains)為瑪麗喊冤:「她年輕、非裔且身無分文,所以乖乖聽律師的吩咐。」

瑪麗服刑不到一年,被分派到州長官邸服務,隨後負責照顧當時三歲艾美,瑪麗回憶道:「她立刻喜歡上我,她喜歡我每天晚上為她唱Swing Low,Sweet Chariot,我會幫她揉背、和她一起躺在床上。」

1977年艾美在華府教堂受洗時,瑪麗與卡特一家同坐在一張長椅,一個月後瑪麗加入同一所教會,除了卡特夫婦在場,還吸引媒體記者關注。

當時瑪麗住在白宮三樓房間,年薪6004元(約目前3萬元),並安排兩個兒子就近住在馬里蘭州蘇特蘭(Suitland),拜託姊妹代為照料,只要工作一結束就搭計程車去探望兒子,不過卻從未想過帶兒子們來白宮同住:「那是我的工作,我有能力負擔讓孩子住在靠近我的住處。」

至於白宮其他工作人員視瑪麗為擁有特權的局外人,與她保持距離,布勞爾書中寫道:「如果瑪麗決定為第一家庭做一頓南方口味晚餐,她可以馬上要所有廚師回家,只要讓卡特一家開心,她不必遵守任何規則。」

瑪麗曾向布勞爾透露白宮四年最美好的回憶,當時羅莎琳在白宮泳池邊散步,一時興起向穿著白色制服的瑪麗喊話:「進來泳池吧!就穿著你的制服。」於是瑪麗跳進泳池,她說:「只有我和第一夫人兩人一起游泳。」