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娛樂／迪士尼經典翻拍+1 「魔髮奇緣」將真人化

文／陳韻涵
「魔髮奇緣」電影海報。（取材自IMDb）
「魔髮奇緣」電影海報。（取材自IMDb）

迪士尼Disney）繼「海洋奇緣2」（Moana2）大獲好評並開拍真人電影後，「魔髮奇緣」（Tangled）也將推出真人版電影。迪士尼影業透過翻拍動畫電影和經典作品，讓看著這些舊作品長大的成人重溫童年，更創造了與下一代兒女共享成長經歷的寶貴機會。

改編自著名童話故事「長髮姑娘」（Rapunzel）的迪士尼動畫電影「魔髮奇緣」2010年上映後，獲得廣大迴響，尤其「樂佩公主」（Rapunzel）成為許多少女堅持留長髮的原因之一。好萊塢娛樂媒體Deadline報導，歌舞驚悚電影「大娛樂家」（The Greatest Showman）導演麥可葛雷希（Michael Gracey）已與迪士尼洽談執導真人版「魔髮奇緣」的可能性。

真人版「魔髮奇緣」的劇本由2022年超級英雄愛情動作電影「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor：Love and Thunder ）共同編劇珍妮佛凱婷羅賓森（Jennifer Kaytin Robinson）執筆，劇情走向預料會依循原版動畫的故事情節。羅賓森能寫能導，她過去曾執導2022年的青少年黑色喜劇電影「復仇好閨蜜」（Do Revenge）。

「樂佩公主」誰來演？佛蘿倫絲普伊呼聲高

娛樂雜誌「漫畫書電影」（ComicBookMovie）報導，過往不乏選角傳聞，「二代黑寡婦」（Black Widow）佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）就被盛傳是真人版樂佩公主人選之一。

佛蘿倫絲普伊被盛傳是真人版樂佩公主人選之一。（取材自IMDb）
佛蘿倫絲普伊被盛傳是真人版樂佩公主人選之一。（取材自IMDb）

「眾生相雜誌」（People Magazine）報導，真人版「魔髮奇緣」找回2010年動畫版的男女主角配音員，分別是幫樂佩公主配音的曼蒂摩爾（Mandy Moore），以及為費林雷德（Flynn Rider）配音的柴克萊威（Zachary Levi），讓觀眾不至於陌生。

此外，劇組找來唐娜墨菲（Donna Murphy）、朗帕爾曼（Ron Perlman）、傑佛瑞坦伯爾（Jeffrey Tambor）和布萊德嘉瑞特（Brad Garrett）等眾星為其他配角獻聲，星光熠熠為新劇增色不少。

動畫版的「魔髮奇緣」音樂劇電影以「我看見光明」（I See the Light）獲得奧斯卡（Oscar）最佳原創歌曲提名，可惜成為遺珠。

迪士尼影業過去翻拍「迪士尼文藝復興」時期（Disney Renaissance，指1989年到1999年間的作品）的賣座動畫，或是更早期的經典並加速改寫近代動畫。預定2025年上映的迪士尼動畫改編包括「星際寶貝」（Lilo & Stitch）、「貓兒歷險記」（The Aristocats）、以及預定3月21日上映的「白雪公主」（Snow White）。

「眾生相雜誌」盤點並分析迪士尼的著名經典翻拍作品，發現部分真人版本忠於原著，但也不乏分支劇情與改編的套路。

101忠狗

1996年的「101忠狗」（101 Dalmatians）是迪士尼最早的真人改編電影之一，其翻拍自1961年的同名動畫，續集「102真狗」（102 Dalmatians）於2000年上映。

2021年，艾瑪史東（Emma Stone）重新詮釋這部電影的壞女主角庫伊拉（Cruella），推出另一部作品「時尚惡女：庫伊拉」（Cruella，2021），作為「101忠狗」的前傳，但2021年的版本已與原創故事脫節。

「時尚惡女：庫伊拉」電影海報。（取材自IMDb）
「時尚惡女：庫伊拉」電影海報。（取材自IMDb）

愛麗絲夢遊仙境

受到1951年迪士尼動畫和英國作家卡羅（Lewis Carroll）原著的啟發，2010年上映的真人版「愛麗絲夢遊仙境」（Alice in Wonderland）重新詮釋青少女愛麗絲重返仙境的故事。

這部電影促成了迪士尼翻拍更多經典動畫電影的趨勢，繼「愛麗絲夢遊仙境」之後，續集「魔境夢遊：時光怪客」（Alice Through the Looking Glass）於2016年上映。

黑魔女

安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）擔綱主演1959年「睡美人」（Sleeping Beauty）中的反派角色，在2014年的「黑魔女：沉睡魔咒」（Maleficent）中重述經典故事並重新定義女巫的「邪惡」定義。此外，真人版還增添了新角色，如艾兒芬妮（Elle Fanning）飾演的奧蘿拉（Aurora）。

「黑魔女：沉睡魔咒」取得巨大商業成就，2019年推出續集「黑魔女2」（Maleficent: Mistress of Evil）。

「黑魔女：沉睡魔咒」電影海報。（取材自IMDb）
「黑魔女：沉睡魔咒」電影海報。（取材自IMDb）

仙履奇緣

2015年由莉莉詹姆斯（Lily James）主演的「仙履奇緣」（Cinderella），是第一部真人電影版「迪士尼公主」改編劇作。

迪士尼先曾於1997年推出音樂劇版本的「新仙履奇緣」，但當時是以電視電影的方式發行。

與森林共舞

1967年動畫電影「森林王子」（The Jungle Book）兩度改編，變成1994年的同名真人動畫電影，以及2016年的真人版「與森林共舞」。

獅子王

「森林王子」票房賣座，迪士尼1994年推出「獅子王」（The Lion King）動畫版本，收錄眾多原創歌曲並邀請巨星演唱。另外，「獅子王」前傳「獅子王：木法沙」（The Mufasa: The Lion King）於2024年12月20日上映

「獅子王：木法沙」電影海報。（取材自IMDb）
「獅子王：木法沙」電影海報。（取材自IMDb）

尋龍傳說

1977年卡通「妙妙龍」（Pete's Dragon）上映後，2016年改編翻拍為「尋龍傳說」。

美女與野獸

1991年動畫電影「美女與野獸」（Beauty and the Beast）2017年翻拍真人版，迪士尼串流平台「迪士尼+」2021年續訂前傳作品，但該計畫後來被擱置。

小熊維尼

依據1930年代童書「小熊維尼」（Winnie-the-Pooh）改編的動畫電影「小熊維尼歷險之旅」1977年上映，真人版「摯友維尼」（Christopher Robin）於2018年推出。

阿拉丁

迪士尼1992年動畫電影「阿拉丁」（Aladdin）真人版2019年由梅納莫索德（Mena Massoud）飾演阿拉丁，威爾史密斯（Will Smith）飾演藍精靈（Genie），該片廣受好評，成為2019年票房最高的電影之一。

威爾史密斯在電影「阿拉丁」飾演神燈精靈。（取材自IMDb）
威爾史密斯在電影「阿拉丁」飾演神燈精靈。（取材自IMDb）

小姐與流氓

1955年動畫電影「小姐與流氓」（Lady and the Tramp）2019年在「迪士尼+」上線。

花木蘭

改編自1998年動畫電影「花木蘭」的真人版於2020年推出，但後來的版本與動畫版對比，出現人物角色和音樂劇元素消失的巨大落差。

木偶奇遇記

1940年動畫電影「木偶奇遇記」（Pinocchio）真人版2022年在「迪士尼+」上線。

小美人魚

1989年動畫「小美人魚」（The Little Mermaid）改編的真人電影2023年推出，由海莉貝利（Halle Bailey）飾演主角愛麗兒（Ariel）。

「小美人魚」電影海報。（取材自IMDb）
「小美人魚」電影海報。（取材自IMDb）

白雪公主

1937年的「白雪公主」（Snow White）是迪士尼第一部長篇動畫電影，真人版白雪公主由瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）與蓋爾加朵（Gal Gadot）飾演的壞王后（Evil Queen）比拚演技，預定2025年3月21日上映。

瑞秋曾格勒與蓋爾加朵原本都是動作片影星，影迷期待她們如何詮釋優雅的「宮鬥劇碼」。

「白雪公主」電影海報。（取材自IMDb）
「白雪公主」電影海報。（取材自IMDb）

海洋奇緣

海洋奇緣（Moana）2016年首度躍上大銀幕，續集「海洋奇緣2」（Moana 2）2024年上映票房成績更加亮眼。

在動畫版中為半神角色「毛伊」（Maui）配音的巨石強森（Dwayne Johnson）早已透露，將出演預定2025年6月27日上映的真人版電影。不過，當年為女主角「莫娜」（Moana）的奧莉伊卡拉瓦爾侯（Auli'i Cravalho）表示，她不會飾演片中人物，而是擔任真人版電影的執行製作人。

替「海洋奇緣」動畫電影獻聲的巨石強森（右）將演出真人版，而為女主角莫娜配音的奧莉...
替「海洋奇緣」動畫電影獻聲的巨石強森（右）將演出真人版，而為女主角莫娜配音的奧莉伊卡拉瓦爾侯（左）將擔任執行製作人。（取材自IMDb）

迪士尼 花木蘭 Disney

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