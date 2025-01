娛樂／迪士尼經典翻拍+1 「魔髮奇緣」將真人化

「魔髮奇緣」電影海報。(取材自IMDb)

迪士尼 (Disney )繼「海洋奇緣2」(Moana2)大獲好評並開拍真人電影後,「魔髮奇緣」(Tangled)也將推出真人版電影。迪士尼影業透過翻拍動畫電影和經典作品,讓看著這些舊作品長大的成人重溫童年,更創造了與下一代兒女共享成長經歷的寶貴機會。

改編自著名童話故事「長髮姑娘」(Rapunzel)的迪士尼動畫電影「魔髮奇緣」2010年上映後,獲得廣大迴響,尤其「樂佩公主」(Rapunzel)成為許多少女堅持留長髮的原因之一。好萊塢娛樂媒體Deadline報導,歌舞驚悚電影「大娛樂家」(The Greatest Showman)導演麥可葛雷希(Michael Gracey)已與迪士尼洽談執導真人版「魔髮奇緣」的可能性。

真人版「魔髮奇緣」的劇本由2022年超級英雄愛情動作電影「雷神索爾:愛與雷霆」(Thor:Love and Thunder )共同編劇珍妮佛凱婷羅賓森(Jennifer Kaytin Robinson)執筆,劇情走向預料會依循原版動畫的故事情節。羅賓森能寫能導,她過去曾執導2022年的青少年黑色喜劇電影「復仇好閨蜜」(Do Revenge)。

「樂佩公主」誰來演?佛蘿倫絲普伊呼聲高

娛樂雜誌「漫畫書電影」(ComicBookMovie)報導,過往不乏選角傳聞,「二代黑寡婦」(Black Widow)佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)就被盛傳是真人版樂佩公主人選之一。

佛蘿倫絲普伊被盛傳是真人版樂佩公主人選之一。(取材自IMDb)

「眾生相雜誌」(People Magazine)報導,真人版「魔髮奇緣」找回2010年動畫版的男女主角配音員,分別是幫樂佩公主配音的曼蒂摩爾(Mandy Moore),以及為費林雷德(Flynn Rider)配音的柴克萊威(Zachary Levi),讓觀眾不至於陌生。

此外,劇組找來唐娜墨菲(Donna Murphy)、朗帕爾曼(Ron Perlman)、傑佛瑞坦伯爾(Jeffrey Tambor)和布萊德嘉瑞特(Brad Garrett)等眾星為其他配角獻聲,星光熠熠為新劇增色不少。

動畫版的「魔髮奇緣」音樂劇電影以「我看見光明」(I See the Light)獲得奧斯卡(Oscar)最佳原創歌曲提名,可惜成為遺珠。

迪士尼影業過去翻拍「迪士尼文藝復興」時期(Disney Renaissance,指1989年到1999年間的作品)的賣座動畫,或是更早期的經典並加速改寫近代動畫。預定2025年上映的迪士尼動畫改編包括「星際寶貝」(Lilo & Stitch)、「貓兒歷險記」(The Aristocats)、以及預定3月21日上映的「白雪公主」(Snow White)。

「眾生相雜誌」盤點並分析迪士尼的著名經典翻拍作品,發現部分真人版本忠於原著,但也不乏分支劇情與改編的套路。

101忠狗

1996年的「101忠狗」(101 Dalmatians)是迪士尼最早的真人改編電影之一,其翻拍自1961年的同名動畫,續集「102真狗」(102 Dalmatians)於2000年上映。

2021年,艾瑪史東(Emma Stone)重新詮釋這部電影的壞女主角庫伊拉(Cruella),推出另一部作品「時尚惡女:庫伊拉」(Cruella,2021),作為「101忠狗」的前傳,但2021年的版本已與原創故事脫節。

「時尚惡女:庫伊拉」電影海報。(取材自IMDb)

愛麗絲夢遊仙境

受到1951年迪士尼動畫和英國作家卡羅(Lewis Carroll)原著的啟發,2010年上映的真人版「愛麗絲夢遊仙境」(Alice in Wonderland)重新詮釋青少女愛麗絲重返仙境的故事。

這部電影促成了迪士尼翻拍更多經典動畫電影的趨勢,繼「愛麗絲夢遊仙境」之後,續集「魔境夢遊:時光怪客」(Alice Through the Looking Glass)於2016年上映。

黑魔女

安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)擔綱主演1959年「睡美人」(Sleeping Beauty)中的反派角色,在2014年的「黑魔女:沉睡魔咒」(Maleficent)中重述經典故事並重新定義女巫的「邪惡」定義。此外,真人版還增添了新角色,如艾兒芬妮(Elle Fanning)飾演的奧蘿拉(Aurora)。

「黑魔女:沉睡魔咒」取得巨大商業成就,2019年推出續集「黑魔女2」(Maleficent: Mistress of Evil)。

「黑魔女:沉睡魔咒」電影海報。(取材自IMDb)

仙履奇緣

2015年由莉莉詹姆斯(Lily James)主演的「仙履奇緣」(Cinderella),是第一部真人電影版「迪士尼公主」改編劇作。

迪士尼先曾於1997年推出音樂劇版本的「新仙履奇緣」,但當時是以電視電影的方式發行。

與森林共舞

1967年動畫電影「森林王子」(The Jungle Book)兩度改編,變成1994年的同名真人動畫電影,以及2016年的真人版「與森林共舞」。

獅子王

「森林王子」票房賣座,迪士尼1994年推出「獅子王」(The Lion King)動畫版本,收錄眾多原創歌曲並邀請巨星演唱。另外,「獅子王」前傳「獅子王:木法沙」(The Mufasa: The Lion King)於2024年12月20日上映

「獅子王:木法沙」電影海報。(取材自IMDb)

尋龍傳說

1977年卡通「妙妙龍」(Pete's Dragon)上映後,2016年改編翻拍為「尋龍傳說」。

美女與野獸

1991年動畫電影「美女與野獸」(Beauty and the Beast)2017年翻拍真人版,迪士尼串流平台「迪士尼+」2021年續訂前傳作品,但該計畫後來被擱置。

小熊維尼

依據1930年代童書「小熊維尼」(Winnie-the-Pooh)改編的動畫電影「小熊維尼歷險之旅」1977年上映,真人版「摯友維尼」(Christopher Robin)於2018年推出。

阿拉丁

迪士尼1992年動畫電影「阿拉丁」(Aladdin)真人版2019年由梅納莫索德(Mena Massoud)飾演阿拉丁,威爾史密斯(Will Smith)飾演藍精靈(Genie),該片廣受好評,成為2019年票房最高的電影之一。

威爾史密斯在電影「阿拉丁」飾演神燈精靈。(取材自IMDb)

小姐與流氓

1955年動畫電影「小姐與流氓」(Lady and the Tramp)2019年在「迪士尼+」上線。

改編自1998年動畫電影「花木蘭」的真人版於2020年推出,但後來的版本與動畫版對比,出現人物角色和音樂劇元素消失的巨大落差。

木偶奇遇記

1940年動畫電影「木偶奇遇記」(Pinocchio)真人版2022年在「迪士尼+」上線。

小美人魚

1989年動畫「小美人魚」(The Little Mermaid)改編的真人電影2023年推出,由海莉貝利(Halle Bailey)飾演主角愛麗兒(Ariel)。

「小美人魚」電影海報。(取材自IMDb)

白雪公主

1937年的「白雪公主」(Snow White)是迪士尼第一部長篇動畫電影,真人版白雪公主由瑞秋曾格勒(Rachel Zegler)與蓋爾加朵(Gal Gadot)飾演的壞王后(Evil Queen)比拚演技,預定2025年3月21日上映。

瑞秋曾格勒與蓋爾加朵原本都是動作片影星,影迷期待她們如何詮釋優雅的「宮鬥劇碼」。

「白雪公主」電影海報。(取材自IMDb)

海洋奇緣

海洋奇緣(Moana)2016年首度躍上大銀幕,續集「海洋奇緣2」(Moana 2)2024年上映票房成績更加亮眼。

在動畫版中為半神角色「毛伊」(Maui)配音的巨石強森(Dwayne Johnson)早已透露,將出演預定2025年6月27日上映的真人版電影。不過,當年為女主角「莫娜」(Moana)的奧莉伊卡拉瓦爾侯(Auli'i Cravalho)表示,她不會飾演片中人物,而是擔任真人版電影的執行製作人。