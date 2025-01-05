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談藝／維梅爾「情書」 將現身紐約弗里克

編譯周靜芝
荷蘭國家博物館收藏的「維梅爾的情書」，2025年將在紐約弗里克展出。(取自維基公共領域)
荷蘭國家博物館收藏的「維梅爾的情書」，2025年將在紐約弗里克展出。(取自維基公共領域)

紐約的「弗里克收藏」(Frick Collection)因整修舊館，2023年將珍藏的荷蘭畫家維梅爾(Johannes Vermeer)三幅畫作借給阿姆斯特丹的荷蘭國家博物館(Rijksmuseum)展出，成為該館有史以來最成功的展覽，吸引來自113個國家約65萬名觀眾。現在，荷蘭國家博物館投桃報李，將把一幅維梅爾的畫借給弗里克，慶祝其在歷時數年的整建後重新開幕。

藝術新聞(The Art Newspaper)報導，荷蘭國家博物館舉辦的維梅爾展，得以空前地展出這位荷蘭黃金時代藝術家的28幅畫作，緣自2018年弗里克宣布計畫關閉其位於曼哈頓的館舍，進行大規模整修。歷時數年的封館，讓弗里克得以將100多年前實業家兼金融家弗里克(Henry Clay Frick)購藏的三幅維梅爾畫作首次出借。

這也啟發了擁有「情書」(The Love Letter)、「倒牛奶的女僕」(The Milkmaid)、「小街(The Little Street)、「讀信的藍衣少婦」(Woman Reading a Letter)等四幅維梅爾畫作的荷蘭國家博物館，開始查詢世界上僅存的30多幅維梅爾作品。

2023年5月在阿姆斯特丹荷蘭國家博物館展出荷蘭畫家維梅爾的畫作「女主人和女僕」...
2023年5月在阿姆斯特丹荷蘭國家博物館展出荷蘭畫家維梅爾的畫作「女主人和女僕」(Mistress and Maid)。(路透)

在弗里克準備於2025年春天重啟之際，荷蘭國家博物館以「情書」向其致意，弗里克將把這幅畫作為慶祝重新開幕的「維梅爾的情書」(Vermeer's Love Letters)(6月18日至9月8日)展覽焦點。

除了荷蘭國家博物館的畫，「在窗邊拿著魯特琴的女子」(Woman with a Lute)也將與弗里克館藏「女主人和女僕」(Mistress and Maid)，及從愛爾蘭國立美術館(National Gallery of Ireland)借來的「寫信的女子與女傭」(Lady Writing a Letter with her Maid)共同亮相。

弗里克館長華德羅柏(Ian Wardropper)表示，「維梅爾的情書」是由阿姆斯特丹大學藝術史講師富奇(Robert Fucci)策展，每幅畫作將有獨立牆面。這個展覽雖是在新的空間舉行，但展出作品數量不多，符合弗里克一貫的極簡風格。華德羅柏說，他偏愛小型展覽，可聚焦在該館擅長的部分。

弗里克新的展覽空間，由三個不同大小的房間組成，面積超過2000平方英尺；儘管新展廳「刻意保持較小的空間」，但展出「維梅爾的情書」仍綽綽有餘。

弗里克2025年4月重新開幕時，華德羅柏14年的館長任期也將結束。德國藝術史家魯格(Axel Rüger)將接任其職，魯格曾擔任阿姆斯特丹梵谷美術館館長，本身也是研究維梅爾的學者。

2023年5月在阿姆斯特丹荷蘭國家博物館展出荷蘭畫家維梅爾的畫作「女主人和女僕」...
2023年5月在阿姆斯特丹荷蘭國家博物館展出荷蘭畫家維梅爾的畫作「女主人和女僕」(Mistress and Maid)。(路透)
荷蘭畫家維梅爾的畫作「倒牛奶的女僕」(The Milkmaid)，2022年9月...
荷蘭畫家維梅爾的畫作「倒牛奶的女僕」(The Milkmaid)，2022年9月在阿姆斯特丹荷蘭國家博物館展出。(美聯社)

博物館 美術館 曼哈頓

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