談藝／維梅爾「情書」 將現身紐約弗里克

荷蘭國家博物館收藏的「維梅爾的情書」,2025年將在紐約弗里克展出。(取自維基公共領域)

紐約的「弗里克收藏」(Frick Collection)因整修舊館,2023年將珍藏的荷蘭畫家維梅爾(Johannes Vermeer)三幅畫作借給阿姆斯特丹的荷蘭國家博物館 (Rijksmuseum)展出,成為該館有史以來最成功的展覽,吸引來自113個國家約65萬名觀眾。現在,荷蘭國家博物館投桃報李,將把一幅維梅爾的畫借給弗里克,慶祝其在歷時數年的整建後重新開幕。

藝術新聞(The Art Newspaper)報導,荷蘭國家博物館舉辦的維梅爾展,得以空前地展出這位荷蘭黃金時代藝術家的28幅畫作,緣自2018年弗里克宣布計畫關閉其位於曼哈頓 的館舍,進行大規模整修。歷時數年的封館,讓弗里克得以將100多年前實業家兼金融家弗里克(Henry Clay Frick)購藏的三幅維梅爾畫作首次出借。

這也啟發了擁有「情書」(The Love Letter)、「倒牛奶的女僕」(The Milkmaid)、「小街(The Little Street)、「讀信的藍衣少婦」(Woman Reading a Letter)等四幅維梅爾畫作的荷蘭國家博物館,開始查詢世界上僅存的30多幅維梅爾作品。

2023年5月在阿姆斯特丹荷蘭國家博物館展出荷蘭畫家維梅爾的畫作「女主人和女僕」(Mistress and Maid)。(路透)

在弗里克準備於2025年春天重啟之際,荷蘭國家博物館以「情書」向其致意,弗里克將把這幅畫作為慶祝重新開幕的「維梅爾的情書」(Vermeer's Love Letters)(6月18日至9月8日)展覽焦點。

除了荷蘭國家博物館的畫,「在窗邊拿著魯特琴的女子」(Woman with a Lute)也將與弗里克館藏「女主人和女僕」(Mistress and Maid),及從愛爾蘭國立美術館 (National Gallery of Ireland)借來的「寫信的女子與女傭」(Lady Writing a Letter with her Maid)共同亮相。

弗里克館長華德羅柏(Ian Wardropper)表示,「維梅爾的情書」是由阿姆斯特丹大學藝術史講師富奇(Robert Fucci)策展,每幅畫作將有獨立牆面。這個展覽雖是在新的空間舉行,但展出作品數量不多,符合弗里克一貫的極簡風格。華德羅柏說,他偏愛小型展覽,可聚焦在該館擅長的部分。

弗里克新的展覽空間,由三個不同大小的房間組成,面積超過2000平方英尺;儘管新展廳「刻意保持較小的空間」,但展出「維梅爾的情書」仍綽綽有餘。