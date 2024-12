封面故事／7部小寶石電影 你可能錯過

「弟弟」是導演王湘聖這部半自傳式的電影,艾薩克·王(Izaac Wang,左)飾演13歲台裔美籍男孩在灣區郊外生活的故事。(美聯社)

繼2023年三齣首部曲電影奪得票房冠軍後,2024年成為續集年。從「腦筋急轉彎」(Inside Out 2) 到「絕地戰警:生死與共」(Bad Boys:Ride or Die),全球票房最高的10部電影全都是砸大錢的續集之作;而在前20名中,只有「魔法壞女巫」(Wicked)、「到我們為止」(It Ends With Us)、「荒野機器人」(The Wild Robot) 和「加菲貓:農場大冒險」(The Garfield Movie)不是續集。

想觀看更原創、更不媚俗作品的影迷,「娛樂周刊」(Entertainment Weekly)推薦以下這七部值得一看、卻未受到應有重視的影片。

1.弟弟(Dìdi)

導演王湘聖這部半自傳式的電影,是寫給21世紀初(MySpace社群網站、AIM通訊軟體、Paramore樂團)的一封情書,由艾薩克·王(Izaac Wang)飾演13歲台裔美籍男孩Chris,在進入高中前的最後幾個月暑假期間,在灣區郊外生活的故事。陳沖所飾演的移民母親與畫家,為失落的夢想奮鬥,提升了這部懷舊電影的層次。

2.陽光海岸成長記(Suncoast)

故事發生在佛羅里達州,當時正值植物人特麗·夏沃(Theresa Schiavo)案的重要時刻,英國演員尼科·帕克(Nico Parker)在片中飾演少女Doris,她與單親母親將身患絕症、十餘年來都處於植物人狀態的弟弟,送到臨終關懷中心度過最後的日子。在那裡,Doris與伍迪哈里遜(Woody Harrelson)飾演的激進份子建立起難以置信的友誼。

電影「陽光海岸成長記」由英國演員尼科·帕克在片中飾演少女Doris。(美聯社)

3.二號陪審員(Juror #2)

儘管克林伊斯威特(Clint Eastwood)的電影曾兩度榮獲最佳影片,但他的最新作品(也可能是最後一部)卻遭華納兄弟冷遇,只在全國少數戲院上映。在這部精彩的法律驚悚片中,尼可拉斯·霍特(Nicholas Hoult)飾演的陪審員逐漸意識到他可能真的犯下了審判中的罪行;今年正逢大選,片中也能引起人們對美國現代生活的深刻共鳴。高齡94歲的伊斯威特,仍未停止探索當前社會重大議題。

電影「二號陪審員」這部精彩的法律驚悚片中,尼可拉斯·霍特(前排左二)飾演陪審員。(美聯社)

4.My Old Ass

這部青春喜劇由瑪格·羅比(Margot Robbie)擔任製片,梅西 ·史黛拉(Maisy Stella)所飾演的18歲Elliott在嘗試吸食迷幻蘑菇時,遇到39歲、由奧布瑞·普拉扎(Aubrey Plaza)飾演的未來自己。完美的劇本和深刻的演技,造就了這部讓人捧腹、充滿魅力,又意外帶出關於生命、愛情與失落的警世故事。

電影「My Old Ass」中,梅西·史黛拉(左)飾演18歲嘗試吸食迷幻蘑菇的少女。(美聯社)

5.教團(The Order)

儘管有裘德洛(Jude Law)、尼可拉斯·霍特 、泰·舒利頓(Tye Sheridan)與朱妮·絲莫利特(Jurnee Smollett)等明星助陣,這部驚慄片仍未受矚目。裘德洛飾演一位酗酒的FBI探員,發現一樁白人至上主義者的恐怖陰謀,意圖煽動一場種族戰爭。這個故事彷彿是當代美國與右翼運動關係的寓言,令觀影者不寒而慄。

6.怪殺一夜情(Strange Darling)

堪稱年度最佳恐怖驚嚇片之一,是尋找新鮮感的類型片迷必看之作。但如果喜歡事先研究電影的影迷,請盡量克制,這是一部知道得越少越好的電影;部分原因是導演JT·莫納(Mollner)的劇本在中途出現了印度裔導演沙馬蘭(Shyamalan)式的轉折,改變了整部電影的軌跡。

7.狂人法則(The Apprentice)

由漫威超級英雄與最近三度榮獲艾美獎 的得主所飾演,敘述美國最具爭議性人物的電影,但卻沒有達到其主題最關心的兩件事:名聲與金錢。導演阿里·阿巴西(Ali Abbasi)對川普 在房地產界闖蕩經歷做了縝密的研究與描繪,這或許注定讓兩邊的觀眾都反感。一些自由派認為電影對總統過於仁慈,而許多保守派(包括川普本人)則抨擊這個故事是一堆假新聞;親自前往觀看這部大膽傳記片的觀眾,看到的是一部諷刺美國夢的爆笑、比虛構還奇特的電影。