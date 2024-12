封面故事／紐時百大最值得關注書籍 3華裔書籍入榜

北卡大歷史系教授金恬的新著作「切、炒、觀、學:傅培梅與現代中華料理」,透過記錄傅培梅精采的一生,為中華料理史譜出新頁。(取自亞馬遜網站)

紐約時報 日前公布2024年度百大最值得關注書籍(100 Notable Books of 2024),三本華裔著作的非虛構書籍位列榜單,分別為:

1 金恬(Michelle T. King)的《切、炒、觀、學:傅培梅與現代中華料理》(Chop Fry Watch Learn: Fu Pei-mei and the Making of Modern Chinese Food)

2 新聞工作者宗毓華(Connie Chung)的回憶錄《康妮》(Connie)

3 袁陽記錄了在20世紀80年代及90年代出生在中國的四位女性的成長故事的《私人革命》(Private Revolutions)。

北卡羅來納大學歷史系教授金恬的新著作《切、炒、觀、學:傅培梅與現代中華料理》,透過記錄傅培梅精采的一生,為中華料理史譜出新頁。紐約時報的書評寫道:1971年,一家報紙將傅培梅稱為「華人烹飪界的傳奇廚神柴爾德(Julia Child)」,然而,正如金恬的傳記中所指出的,傅培梅比柴爾德還要早兩個月登上電視。她教會了數代人製作來自中國各地的佳餚。金恬還訪談了那些她的食譜和節目中學到烹飪手藝的女性,呈現當時中產階級的家庭「煮」婦,是如何在戰後的世界巨變中尋找方向。

宗毓華曾擔任多個美國電視新聞網的主播及記者,在1993年,她被任命為「CBS晚間新聞」的聯合主播,成為美國主流電視網晚間新聞主播位置的首位亞裔及第二位女性。她的回憶錄《康妮》,回顧了她在新聞界所開創的輝煌以及受到的挫折,她雖然成為「CBS晚間新聞」的聯合主播,然而隨後卻因為另一名主播的控制欲及業界的性別歧視而被邊緣化,紐時評價此書「充滿趣味且揭露了真相。」

袁陽的「私人革命」是她在六年的時間裡,跟隨四位截然不同的年輕女性所記錄的她們的成長故事。(取自衛報網站)

袁陽是英國金融報前駐華記者,《私人革命》一書此書講述20世紀80年代和90年代出生在中國的四位女性的成長歷程,她們夢想著擁有更美好的未來。袁陽在六年的時間裡,跟隨四位截然不同的年輕女性所記錄的她們的成長故事,紐時對此評價,在中國劇烈轉變為工業超級大國的大背景下,此書記錄了她們在「新社會秩序」中的生活,報導在全球與個人的視角間來回切換,感人至深。

在虛構書類別中,年度值得關注書籍則包括波蘭最受關注小說家及諾貝爾 文學獎獲得者朵卡萩(Olga Tokarczuk)的《女鬼宴》(The Empusium)、曾祖父是廣東人的澳洲 原住民作家賴特(Alexis Wright)屢獲殊榮的小說《值得讚揚》(Praiseworthy)等。

紐約時報2024十大好書

紐時書評版面說:整整一年都在為這一刻做準備。從春天就已經開始討論年度最佳書單,為喜歡的書不遺餘力。到了秋天,又開始準備激烈的爭執。最終,選出那些留下深刻印象的書:它們講述的故事在我們心中留下深深烙印,它們對生活的審視令我們更深刻地認識了那些我們自以為了解的事物。

虛構類:

1 《All Fours》(暫譯狗趴)

2 《Good Material》(好素材)

3 《James》(詹姆斯)

4 《Martyr!》(殉道者!)

5 《You Dreamed of Empires》(夢見了帝國)

非虛構類:

1 《Cold Crematorium》(冰冷的火葬場)

2 《Everyone Who Is Gone Is Here》(走了的人都在這裡)

3 《I Heard Her Call My Name》(我聽到她叫我的名字)

4 《Reagan》(雷根)

5 《The Wide Wide Sea》(大海無邊無涯)

紐約時報21世紀100好書

「紐約時報」今年另選出21世紀百大書單,紐時邀請503位作家、詩人、評論家和不同領域的愛書人,從2001年1月1日起至今,每人選出十本出版界最好的書籍,包含虛構小說和非虛構作品,最後選出100本最佳書籍。其中有一些有中文本,排行前10名的好書如上:

1 《那不勒斯故事》(My Brilliant Friend)

2 《他鄉暖陽》(The Warmth of Other Suns)

3 《狼廳》(Wolf Hall)

4 《已知的世界》(The Known World)

5 《修正》(Corrections)

6 《2666》(2666)

7 《地下鐵道》(The Underground Railroad)

8 《奧斯特利茨》(Austerlitz)

9 《別讓我走》(Don’t Let Me Go)

10 《遺愛基列:基列系列第一部》(Gilded)