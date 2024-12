娛樂／詮釋巴布狄倫獲讚 甜茶「奪金」有望

提摩西夏勒梅在「巴布狄倫:搖滾詩人」的表現獲得影評人讚賞。(取材自IMDb)

傳奇創作歌手巴布狄倫(Bob Dylan)傳記片「巴布狄倫:搖滾詩人」(A Complete Unknown,又譯「無名小輩」)於聖誕檔期上映,獲得普遍好評。其實早在11月的媒體放映會上,該片就獲得美國影評人的一致盛讚,尤其給予男主角「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothee Chalamet)極高的評價。

影片來源:YouTube@SearchlightPictures

「巴布狄倫:搖滾詩人」由詹姆士曼格(James Mangold)執導,故事背景在1960年代初,講述當時還未成名的「搖滾詩人」巴布狄倫闖蕩紐約的經歷,演員陣容除了飾演年輕狄倫的提摩西夏勒梅之外,還包括艾兒芬妮(Elle Fanning)、艾德華諾頓(Edward Norton)、莫妮卡巴巴羅(Monica Barbaro)等。

音樂人傳記片 奧斯卡獎 得獎熱門

詹姆士曼格過去執導作品包括2005年傳記片「為你鍾情」(Walk the Line,又譯「與歌同行」),該片講述傳奇鄉村歌手強尼凱許(Johnny Cash)的人生故事,片中飾演凱許妻子的瑞絲薇斯朋(Reese Witherspoon)贏得第78屆奧斯卡最佳女主角,而男主角瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)亦獲得影帝提名,不過最終輸給另一部犯罪驚悚傳記片「柯波帝:冷血告白」(Capote,又譯「卡波特」)的主演菲利浦西摩霍夫曼(Philip Seymour Hoffman)。

有趣的是,今年的「巴布狄倫:搖滾詩人」片中同樣有強尼凱許這位角色,不過這次改由男模演員波伊德霍布魯克(Boyd Holbrook)飾演。

音樂人傳記片向來是奧斯卡獎的寵兒,近年來,多部音樂人傳記片的主演獲得最佳男女主角獎,包括:芮妮齊薇格(Renée Zellweger)在「茱蒂」(Judy)中飾演茱蒂嘉蘭(Judy Garland)、傑米福克斯(Jamie Foxx)在「雷之心靈傳奇」(Ray,又譯「靈魂歌王」)中飾演節奏藍調的先驅雷查爾斯(Ray Charles)、瑪莉詠柯蒂亞(Marion Cotillard)在「玫瑰人生」(La Vie en Rose)中飾演法國女歌手愛迪琵雅芙(Édith Piaf),以及雷米馬利克(Rami Malek)在「波西米亞狂想曲」(Bohemian Rhapsody)中飾演佛搖滾天團皇后樂團(Queen)主唱佛萊迪墨裘瑞(Freddie Mercury)。

今年,除了「巴布狄倫:搖滾詩人」之外,安潔莉娜裘莉 (Angelina Jolie)與導演帕布羅拉瑞恩(Pablo Larrain)合作的新片「瑪麗亞」(Maria)演繹歌劇傳奇人物瑪麗亞卡拉斯(Maria Callas)的故事,裘莉也被視為明年奧斯卡最佳女主角獎的熱門人選。

最大敵手布洛迪 明年頒獎季一爭高下

在「巴布狄倫:搖滾詩人」正式上映前,不少提前觀影的媒體人忍不住在個人社群媒體帳號大力稱讚,其中的溢美之辭幾乎都獻給甜茶,例如「綜藝」的記者克萊頓戴維斯(Clayton Davis)表示,很欣賞提摩西夏勒梅以一種毫不費力卻又專注堅定的態度演繹;獨立影評人格雷戈里艾爾伍德(Gregory Ellwood)稱讚該片相當精采、令人感動,尤其是夏勒梅的演技實在太過亮眼;影評人大衛波蘭(David Poland)、斯科特門澤爾(Scott Menzel)則一致認可夏勒梅在片中的表現「絕對是2024年的『年度最佳表演』」。

倘若奧斯卡評審委員與上述影評人想法一致,提摩西夏勒梅如願在明年3月2日的頒獎典禮上封帝的話,他就會打破最年輕奧斯卡男主角獎得主紀錄——安德林布洛迪(Adrien Brody)在2003年憑「戰地琴人」(The Pianist,又譯「鋼琴師」)獲此殊榮,當時他是29歲又343天,而提摩西夏勒梅到明年頒獎典禮時是29歲又75天。

值得一提的是,安德林布洛迪本屆也有望憑電影「野獸派」(The Brutalist)再次獲得奧斯卡提名,他在片中飾演納粹 大屠殺倖存的匈牙利猶太建築師拉斯洛托特(László Tóth),很可能會成為提摩西夏勒梅在明年頒獎季的最主要競爭對手之一。

作為好萊塢年輕男演員的領軍人物,提摩西夏勒梅22歲時就憑盧卡格達戈尼諾(Luca Guadagnino)執導的同志電影「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name,2017)獲得奧斯卡最佳男主角提名,但最終輸給了「最黑暗的時刻」(Darkest Hour)主角蓋瑞歐德曼(Gary Oldman)。不過,這已使得「甜茶」成為自1940年米基魯尼(Mickey Rooney)主演「娃娃從軍記」(Babes in Arms)以來,獲此提名的最年輕候選人。