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娛樂／詮釋巴布狄倫獲讚 甜茶「奪金」有望

娛樂新聞組
提摩西夏勒梅在「巴布狄倫：搖滾詩人」的表現獲得影評人讚賞。（取材自IMDb）
提摩西夏勒梅在「巴布狄倫：搖滾詩人」的表現獲得影評人讚賞。（取材自IMDb）

傳奇創作歌手巴布狄倫（Bob Dylan）傳記片「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown，又譯「無名小輩」）於聖誕檔期上映，獲得普遍好評。其實早在11月的媒體放映會上，該片就獲得美國影評人的一致盛讚，尤其給予男主角「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）極高的評價。

影片來源：YouTube@SearchlightPictures

「巴布狄倫：搖滾詩人」由詹姆士曼格（James Mangold）執導，故事背景在1960年代初，講述當時還未成名的「搖滾詩人」巴布狄倫闖蕩紐約的經歷，演員陣容除了飾演年輕狄倫的提摩西夏勒梅之外，還包括艾兒芬妮（Elle Fanning）、艾德華諾頓（Edward Norton）、莫妮卡巴巴羅（Monica Barbaro）等。

音樂人傳記片 奧斯卡獎得獎熱門

詹姆士曼格過去執導作品包括2005年傳記片「為你鍾情」（Walk the Line，又譯「與歌同行」），該片講述傳奇鄉村歌手強尼凱許（Johnny Cash）的人生故事，片中飾演凱許妻子的瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）贏得第78屆奧斯卡最佳女主角，而男主角瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）亦獲得影帝提名，不過最終輸給另一部犯罪驚悚傳記片「柯波帝：冷血告白」（Capote，又譯「卡波特」）的主演菲利浦西摩霍夫曼（Philip Seymour Hoffman）。

有趣的是，今年的「巴布狄倫：搖滾詩人」片中同樣有強尼凱許這位角色，不過這次改由男模演員波伊德霍布魯克（Boyd Holbrook）飾演。

音樂人傳記片向來是奧斯卡獎的寵兒，近年來，多部音樂人傳記片的主演獲得最佳男女主角獎，包括：芮妮齊薇格（Renée Zellweger）在「茱蒂」（Judy）中飾演茱蒂嘉蘭（Judy Garland）、傑米福克斯（Jamie Foxx）在「雷之心靈傳奇」（Ray，又譯「靈魂歌王」）中飾演節奏藍調的先驅雷查爾斯（Ray Charles）、瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）在「玫瑰人生」（La Vie en Rose）中飾演法國女歌手愛迪琵雅芙（Édith Piaf），以及雷米馬利克（Rami Malek）在「波西米亞狂想曲」（Bohemian Rhapsody）中飾演佛搖滾天團皇后樂團（Queen）主唱佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）。

今年，除了「巴布狄倫：搖滾詩人」之外，安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與導演帕布羅拉瑞恩（Pablo Larrain）合作的新片「瑪麗亞」（Maria）演繹歌劇傳奇人物瑪麗亞卡拉斯（Maria Callas）的故事，裘莉也被視為明年奧斯卡最佳女主角獎的熱門人選。

最大敵手布洛迪 明年頒獎季一爭高下

在「巴布狄倫：搖滾詩人」正式上映前，不少提前觀影的媒體人忍不住在個人社群媒體帳號大力稱讚，其中的溢美之辭幾乎都獻給甜茶，例如「綜藝」的記者克萊頓戴維斯（Clayton Davis）表示，很欣賞提摩西夏勒梅以一種毫不費力卻又專注堅定的態度演繹；獨立影評人格雷戈里艾爾伍德（Gregory Ellwood）稱讚該片相當精采、令人感動，尤其是夏勒梅的演技實在太過亮眼；影評人大衛波蘭（David Poland）、斯科特門澤爾（Scott Menzel）則一致認可夏勒梅在片中的表現「絕對是2024年的『年度最佳表演』」。

倘若奧斯卡評審委員與上述影評人想法一致，提摩西夏勒梅如願在明年3月2日的頒獎典禮上封帝的話，他就會打破最年輕奧斯卡男主角獎得主紀錄——安德林布洛迪（Adrien Brody）在2003年憑「戰地琴人」（The Pianist，又譯「鋼琴師」）獲此殊榮，當時他是29歲又343天，而提摩西夏勒梅到明年頒獎典禮時是29歲又75天。

值得一提的是，安德林布洛迪本屆也有望憑電影「野獸派」（The Brutalist）再次獲得奧斯卡提名，他在片中飾演納粹大屠殺倖存的匈牙利猶太建築師拉斯洛托特（László Tóth），很可能會成為提摩西夏勒梅在明年頒獎季的最主要競爭對手之一。

作為好萊塢年輕男演員的領軍人物，提摩西夏勒梅22歲時就憑盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）執導的同志電影「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name，2017）獲得奧斯卡最佳男主角提名，但最終輸給了「最黑暗的時刻」（Darkest Hour）主角蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）。不過，這已使得「甜茶」成為自1940年米基魯尼（Mickey Rooney）主演「娃娃從軍記」（Babes in Arms）以來，獲此提名的最年輕候選人。

（取材自澎湃新聞）

「巴布狄倫：搖滾詩人」海報。（取材自IMDb）
「巴布狄倫：搖滾詩人」海報。（取材自IMDb）

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