娛樂／2024年度最賠錢10電影 獅門影業占了近半

「大都會」電影海報。(取材自IMDb)

即將跨入新的一年,回望即將過去的2024年,由於去年美國編劇工會與演員工會接連罷工,導致今年發行的電影總數相比往年下滑許多,總票房也始終落後於去年同期。另一方面,不論是傳統的「好萊塢 六大」電影公司,或是中小型片商,賠錢的也不在少數,電影網站movieweb早前列出年度虧得最慘的十部電影,其中還不乏上映前出現在「最值得期待新片」榜單上的作品。

值得一提的是,計算電影盈虧除了有數據支撐、可查詢的製作成本和票房之外,如今一部好萊塢電影的宣發費用普遍達到電影製作成本的二分之一乃至三分之二,大片商主打的大製作宣發費用甚至可以跟製作成本看齊,若再算上與院線的分成,一部電影通常要取得其成本的2.5倍的票房才能達到收支平衡,而以下這些電影的虧損額度自然也遠不止製作成本與票房之差。

製作成本:1.2億至1.36億美元

全球票房:1376萬美元

「大都會」(Megalopolis)雖然由獅門影業負責發行,不過製作成本和宣傳費用其實都是導演法蘭西斯柯波拉(Francis Ford Coppola)一肩承擔,為的是一償40年來的夙願;想當初拍「教父」(The Godfather)、「現代啟示錄」(Apocalypse Now)看盡傳統片廠的臉色,如今人到耄耋,終於可以從心所欲盡情「揮霍」。至於值不值得,只要85歲的科波拉本人覺得過癮人生無悔,那就夠了。

虧損亞軍:「這裡」

「這裡」電影海報。(取材自IMDb)

製作成本:4500萬-5000萬美元

全球票房:1300萬美元

「這裡」(Here,又譯「此心安處」)由導演勞勃辛密克斯(Robert Zemeckis)和演員湯姆漢克斯(Tom Hanks)、羅蘋萊特(Robin Wright)這三位「阿甘正傳」(Forrest Gump)鐵三角重新打造,由索尼 影業發行旗下的三星影業負責發行,可惜「這裡」不但沒能重現前作的成功,還落得票房口碑雙雙失利的境地。該片原著小說的評價很高,但在同一個客廳固定場景的設定,注定不適合改編成電影,再加上AI的減齡換臉效果,也在某種程度上減損了兩位演員本身的個人魅力,作為目標觀眾群體的中老年人最不願意為這種「科技加狠活」埋單。

虧損季軍:「機密特務:阿蓋爾」

「機密特務:阿蓋爾」電影海報。(取材自IMDb)

製作成本:2億美元

全球票房:9622萬美元

假如一部好萊塢電影沒有大場面,也沒有用到許多特效,然而製作成本卻高得出奇,那麼這部電影很有可能出自蘋果影業。2億美元的製作成本,再加上8000萬美元的宣傳費,如果「機密特務:阿蓋爾」(Argylle)是出自傳統的電影公司,那麼票房要達到5億美元才能實現收支平衡。即便是更看重串流媒體投放效果的蘋果,面對這樣的票房成績,原本計畫的三部曲的後兩部何去何從,還是要打個問號。

第四名:「邊緣禁地」

「邊緣禁地」劇照。(取材自IMDb)

製作成本:1.1億美元-1.2億美元

全球票房:3300萬美元

「邊緣禁地」(Borderlands,又譯「無主之地」)改編自同名暢銷射擊遊戲,主角群凱特布蘭琪(Cate Blanchett)、凱文哈特(Kevin Hart)、傑克布萊克(Jack Black)都能扛票房,如此不錯的先天條件,最後卻生出這麼一部「爛番茄」新鮮度只有10%的爛片。至於它的出品方,又是2024年運氣最背的獅門影業。

第五名:「蜘蛛夫人」

「蜘蛛夫人」電影海報。(取材自IMDb)

製作成本:8000萬-1億美元

全球票房:1億美元

好萊塢大廠習慣將IP榨乾殆盡,從而觸發的反噬效果,在索尼影視發行的「蜘蛛夫人」(Madame Web)上體現得淋漓盡致。這部號稱衍生自蜘蛛人宇宙、主打女性題材的電影,因為既沒有超級英雄電影該有的元素,又在女性角色塑造失敗,結果在男性或女性觀眾兩邊不討好。該片在「爛番茄」上的新鮮度只有11%,算是刷新了超級英雄電影的口碑新低。

第六名:「飛月情海」

「飛月情海」電影海報。(取材自IMDb)

製作成本:1億美元

全球票房:4000萬美元

由史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)、查寧塔圖(Channing Tatum)主演的「飛月情海」(Fly Me To The Moon,又譯「登月大計畫」)是以造假阿波羅登月事件為故事背景的戀愛喜劇。一部大製作的科幻片花1億美元來拍還情有可原,但一部戀愛喜劇耗費如此高的製作成本著實不尋常。不過,要是知道它出自影視新貴的蘋果影業之手,那就見怪不怪了,即便上映後還能放在串流二次利用,但回本恐怕是無望了。

第七名:「龍族戰神:重生」

「龍族戰神:重生」劇照。(取材自IMDb)

製作成本:5000萬美元

全球票房:2400萬美元

「龍族戰神:重生」(The Crow,又譯「烏鴉」)也是來自獅門影業,該片號稱李小龍兒子李國豪1994年出演的同名電影重啟版,然而,原著本身並沒有那麼深厚的群眾基礎,加之該片還被分類為限制級,在影評搜集網站「爛番茄」上的新鮮度又只有可憐的22%。

第八名:「非紳士特攻隊」

「非紳士特攻隊」劇照。(取材自IMDb)

製作成本:6000萬美元

全球票房:2971萬美元

蓋瑞奇(Guy Ritchie)執導的這部「非紳士特攻隊」(The Ministry of Ungentlemanly Warfare,又譯「絕密型戰」)由俊男美女亨利卡維爾(Henry Cavill)與艾莎岡薩雷(Eiza González)主演的二戰題材電影,今年4月首映當周就只排在周末票房榜的第四名,開啟了出品方獅門影業在2024年的一系列衰運。相比2053萬美元的美國總票房,918萬美元左右的海外票房更是慘不忍睹。

第九名:「地平線」

「地平線」電影海報。(取材自IMDb)

製作成本:5000萬美元

全球票房:3823萬美元

正所謂老驥伏櫪壯心不已,美劇「黃石公園」(Yellowstone)的成功,令老牛仔凱文科斯納(Kevin Costner)重燃對於西部片的熱情,將巨大心力投入到史詩系列「地平線:美國傳奇」(Horizon: An American Saga)的創作之中。為此,他不惜抵押自家房產湊到3800萬美元,再拉來各種投資湊齊1億美元,自編自導自演,終於拍成一套四部曲的前兩部。誰料6月上映的首部曲就慘遭滑鐵盧,北美總票房僅2903萬美元,導致原定8月上映的第二部也臨時撤檔,後兩部的問世更是遙遙無期。

值得一提的是,原本打算與凱文科斯納合作開發該項目的華納,在歷經疫情、與探索集團合並重組等變化後,選擇退出,最終僅負責發行,沒有為宣傳花一毛錢,不知該說華納是無情,還是幸運。

第十名:「小丑:雙重瘋狂」

「小丑:雙重瘋狂」電影海報。(取材自IMDb)

製作成本:1.9億-2億美元

全球票房:2億美元

2019年上映的「小丑」(Joker)一改外界對於漫畫改編超級英雄衍生電影缺乏深度的刻板印象,不僅拿下威尼斯影展最佳電影金獅獎,在全球狂攬超10億美元。然而,五年之後的這部續作「小丑:雙重瘋狂」(Joker: Folie à Deux,又譯「小丑2:雙重幻想」),首映後的觀眾打分只有D級,北美的總票房僅有5830萬美元,出品方華納兄弟粗估至少賠1.25億美元至2億美元。

(取材自澎湃新聞)

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast):