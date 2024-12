封面故事／兩世代唱匠領銜 歌頌摩城經典音樂

連結摩城唱片(Motown)兩個世代的史摩基羅賓森和海莉貝利一同主持特別節目「摩城聖誕節」,歌頌摩城的經典音樂,以及其對美國文化的影響。(美聯社)

連結摩城唱片(Motown)兩個世代的史摩基羅賓森(Smokey Robinson)和海莉貝利(Halle Bailey)一同主持特別節目「摩城聖誕節 」(A Motown Christmas),歌頌摩城的經典音樂,以及其對美國文化的影響,演出包括單人表演、二重唱和團體混合曲,節目11日在NBC播出,隔日在串流平台Peacock上架。

表演陣容星光熠熠,除了史摩基羅賓森、海莉貝利,還包括「靈魂樂女皇」葛蕾蒂絲奈特(Gladys Knight)、安德拉戴(Andra Day)、誘惑合唱團(The Temptations)、傑米福克斯(Jamie Foxx)、Ashanti。

其他表演音樂人還有BeBe Winans、JoJo、Martha Reeves & The Vandellas、Jordin Sparks、Machine Gun Kelly、October London、Pentatonix。

節目表演超過25首的摩城唱片歌曲,經典歌曲包括「ABC」、「Ain’t No Mountain High Enough」、「Dancing in the Streets」、「I Heard It Through the Grapevine」、「My Girl」、「Reach Out (I’ll be There)」、「Superstition」。

史摩基羅賓森將演唱「Tears of a Clown」、「Being With You」、「Tracks of My Tears」。

海莉貝利的表演為經典歌曲串燒,向黛安娜羅絲(Diana Ross)和至上女聲三重唱(the Supremes)致敬,她還會演唱「Stop (In the Name of Love)」、「Baby Love」、「You Keep Me Hanging On」。

海莉貝利表示:「聽著這些音樂長大,這些歌永遠在心中。能夠表演這些我小時候就在心裡唱著的歌真的很榮幸。」

「摩城聖誕節」的現場樂隊由艾美獎 得主、音樂總監小瑞奇(Rickey Minor)指揮。

84歲的羅賓森在採訪時提到24歲的海莉貝利:「這位女士是體現摩城音樂重要性活生生的證明。當摩城成立時她甚至還未出生,而現在在這裡的她知道摩城的音樂,她知道這些音樂人,我想現在會有孩子,也就是她的兒子,會在成長時認識摩城。還未出生的孩子也會知道摩城。」