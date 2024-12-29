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娛樂／無厘頭電影教父亞伯拉罕斯辭世 一生見證惡搞喜劇興衰

娛樂新聞組
吉姆亞伯拉罕斯（左起）2009年和傑瑞薩克、大衛薩克合體出席在法國舉行的多維爾美國電影節（Deauville American Film Festival）活動。（取材自IMDb）
吉姆亞伯拉罕斯（左起）2009年和傑瑞薩克、大衛薩克合體出席在法國舉行的多維爾美國電影節（Deauville American Film Festival）活動。（取材自IMDb）

好萊塢喜劇大師吉姆亞伯拉罕斯（Jim Abrahams）早前病逝，享壽80歲。從影30年的他參與製作的電影僅12部，但作為1980-90年代著名的好萊塢搞笑創作團隊「ZAZ」的一員，他執導或編劇的「空前絕後滿天飛」（Airplane!）、「笑破鐵幕」（Top Secret!）、「笑彈龍虎榜」（The Naked Gun，又譯「白頭神探」）、「機飛總動員」（Hot Shots!，又譯「反鬥神鷹」）等，曾讓全球無數觀眾捧腹大笑，以獨到的惡搞風格在影壇闖出了一片天地。

諷刺小短劇「炸電影」 讓大片廠跌破眼鏡

吉姆亞伯拉罕斯1944年5月10日出生在威斯康辛州的一個猶太家庭，從小就和大衛薩克（David Zucker）與傑瑞薩克（Jerry Zucker）兄弟檔熟識，三人讀同一間高中和大學，他們1971年正式組成喜劇團體「肯德基炸劇院」（The Kentucky Fried Theater），自編自演各種喜劇段子。幾年後，他們完成了名為「肯德基炸電影」（The Kentucky Fried Movie）的劇本，與其說是電影，其實是由多個喜劇段子組合而成，其中大多是拿好萊塢知名電影來揶揄的小短劇。

起初，好萊塢電影公司對「肯德基炸電影」的劇本毫無興趣，認為觀眾根本不會想看此類喜劇小品式的電影。好在吉姆亞伯拉罕斯和薩克兄弟並不氣餒，他們自己籌措了3萬美元，拍了其中一小段，然後找到同樣初出茅廬的年輕導演約翰蘭迪斯（John Landis）幫忙一起推銷，但仍然被傳統片廠婉拒。

後來他們拿著樣片直接找上電影院，說服他們在影廳試映這部10分鐘的短片，結果，銀幕前的觀眾全都看得捧腹大笑，立即讓幾家影院經營商拍板決定共同募集65萬美元，幫助這四個年輕人將「肯德基炸電影」給拍成了。

ZAZ三人組在「肯德基炸電影」拍攝現場。（取材自IMDb）
ZAZ三人組在「肯德基炸電影」拍攝現場。（取材自IMDb）

最終，多段互不相連的喜劇短片集合成83分鐘的電影，片中，一個虛構的當地電視頻道每天以一系列高度「不敬」的短劇諷刺各種電影類型，包括軟色情、災難片、監獄題材電影等，而片中最長的段落則模仿李小龍功夫片「龍爭虎鬥」（Enter the Dragon），其標題「A Fistful of Yen」亦影射當時的經典電影「荒野大鏢客」的英文片名「A Fistful of Dollars」。

這部限制級電影在1977年暑期檔獲得710萬美元票房，也讓當初拒絕他們的好萊塢片廠大呼意外，開啟了一系列「諧仿喜劇片」（Parody film）風潮。

「肯德基炸電影」劇照。（取材自IMDb）
「肯德基炸電影」劇照。（取材自IMDb）

惡搞空難片「滿天飛」 賣座全年第四佳

1979年，派拉蒙影業相中了他們的劇本「空前絕後滿天飛」，並且同意由吉姆亞伯拉罕斯和薩克兄弟聯合導演。該片根據1957年上映的空難驚險片「生死關頭」（Zero Hour!）改編，只不過原作中飛機遭遇惡劣天氣、乘客食用飛機餐中毒的恐怖情節，到了這部搞笑片全都被改得面目全非，變成一個接一個的笑料，讓當時的觀眾看得耳目一新。

惡搞空難片的「空前絕後滿天飛」獲得巨大票房成功，圖為劇照。（取材自IMDb）
惡搞空難片的「空前絕後滿天飛」獲得巨大票房成功，圖為劇照。（取材自IMDb）

「空前絕後滿天飛」成為1980年美國本土票房第四高的作品，僅次於「星際大戰五部曲：帝國大反擊」（The Empire Strikes Back，「星球大戰：帝國反擊戰」」、珍芳達（Jane Fonda）主演的「朝九晚五」（9 to 5）等片，也讓這個名為「ZAZ」（三人姓氏的首字母組合）編導創作團隊成了好萊塢大廠競相追逐的目標。

1982年，派拉蒙追加拍攝續集「空前絕後滿天飛2」，然而吉姆亞伯拉罕斯和薩克兄弟卻拒絕參與，或許是因為他們心知肚明這種惡搞式喜劇，對於同一種類型只能奏效一次，觀眾看第二次的時候就會覺得膩。果然，續集的口碑和票房都大幅下滑，而此時他們三人趁勢推出新作「笑彈龍虎榜」。

顛覆動作片硬漢 開酸阿湯哥、史特龍

「笑彈龍虎榜」以美式警匪片作為惡搞對象，憑借妙趣橫生的惡趣味再次征服觀眾，也讓投入1200萬美元拍攝該片的派拉蒙影業獲得驚人的1.52億美元票房回報。不過，吉姆亞伯拉罕斯僅擔任該片的聯合編劇，之後也並未參與「笑彈龍虎榜」的兩部續集。

後來，ZAZ三人組解散，但吉姆亞伯拉罕斯與薩克兄弟仍保持著親密的友誼。單飛的他，也繼續秉持著過往的惡搞路線，自編自導兩部「機飛總動員」，拿湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演賣座片「捍衛戰士」（Top Gun，又譯「壯志凌雲」）和席維斯史特龍（Sylvester Stallone）的「第一滴血」（First Blood）來當笑料，找來查理辛（Charlie Sheen）當主角，徹底顛覆好萊塢動作片硬漢的傳統形象，票房大獲成功。

1991年上映的「機飛總動員」拿1986年大片「捍衛戰士」開玩笑。（取材自IMD...
1991年上映的「機飛總動員」拿1986年大片「捍衛戰士」開玩笑。（取材自IMDb）

諷刺的是，也正是「空前絕後滿天飛」和「機飛總動員」等作品的熱賣，大量跟風的惡搞作品在1990年代接連推出，讓觀眾從開懷大笑變成大倒胃口，以至於亞伯拉罕斯1998年推出諷刺「教父」（The Godfather）的「黑幫掌門人」（Mafia!）時，就無法複製過往的成功了。

此後，惡搞喜劇的生存空間愈來愈小，再加上處處審查政治正確的風氣，至今都未能重現輝煌。不過，正如英國衛報影評人斯圖爾特海爾特吉（Stuart Heritage）所言：「吉姆亞伯拉罕斯從一開始就在那，他的作品從未被超越過。」

終其一生，吉姆亞伯拉罕斯僅憑「空前絕後滿天飛」獲得過一次美國編劇工會獎，與一次英國電影學院獎最佳劇本提名，他和薩克兄弟的惡搞喜劇電影，似乎很難獲得傳統電影獎項的認可，始終被當作純粹博君一笑的流俗作品。然而，包括執導「阿呆與阿瓜」（Dumb and Dumber）、「一個頭兩個大」（Me, Myself & Irene）的法拉利兄弟（Bobby Farrelly、Peter Farrelly）在內，都承認自己的作品受到他們的啟發，因吉姆亞伯拉罕斯開啟喜劇之路的後進在全球影壇大有人在。

（取材自澎湃新聞）

好萊塢 肯德基 電影院

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