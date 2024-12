娛樂／無厘頭電影教父亞伯拉罕斯辭世 一生見證惡搞喜劇興衰

吉姆亞伯拉罕斯(左起)2009年和傑瑞薩克、大衛薩克合體出席在法國舉行的多維爾美國電影節(Deauville American Film Festival)活動。(取材自IMDb)

好萊塢 喜劇大師吉姆亞伯拉罕斯(Jim Abrahams)早前病逝,享壽80歲。從影30年的他參與製作的電影僅12部,但作為1980-90年代著名的好萊塢搞笑創作團隊「ZAZ」的一員,他執導或編劇的「空前絕後滿天飛」(Airplane!)、「笑破鐵幕」(Top Secret!)、「笑彈龍虎榜」(The Naked Gun,又譯「白頭神探」)、「機飛總動員」(Hot Shots!,又譯「反鬥神鷹」)等,曾讓全球無數觀眾捧腹大笑,以獨到的惡搞風格在影壇闖出了一片天地。

諷刺小短劇「炸電影」 讓大片廠跌破眼鏡

吉姆亞伯拉罕斯1944年5月10日出生在威斯康辛州的一個猶太家庭,從小就和大衛薩克(David Zucker)與傑瑞薩克(Jerry Zucker)兄弟檔熟識,三人讀同一間高中和大學,他們1971年正式組成喜劇團體「肯德基 炸劇院」(The Kentucky Fried Theater),自編自演各種喜劇段子。幾年後,他們完成了名為「肯德基炸電影」(The Kentucky Fried Movie)的劇本,與其說是電影,其實是由多個喜劇段子組合而成,其中大多是拿好萊塢知名電影來揶揄的小短劇。

起初,好萊塢電影公司對「肯德基炸電影」的劇本毫無興趣,認為觀眾根本不會想看此類喜劇小品式的電影。好在吉姆亞伯拉罕斯和薩克兄弟並不氣餒,他們自己籌措了3萬美元,拍了其中一小段,然後找到同樣初出茅廬的年輕導演約翰蘭迪斯(John Landis)幫忙一起推銷,但仍然被傳統片廠婉拒。

後來他們拿著樣片直接找上電影院 ,說服他們在影廳試映這部10分鐘的短片,結果,銀幕前的觀眾全都看得捧腹大笑,立即讓幾家影院經營商拍板決定共同募集65萬美元,幫助這四個年輕人將「肯德基炸電影」給拍成了。

ZAZ三人組在「肯德基炸電影」拍攝現場。(取材自IMDb)

最終,多段互不相連的喜劇短片集合成83分鐘的電影,片中,一個虛構的當地電視頻道每天以一系列高度「不敬」的短劇諷刺各種電影類型,包括軟色情、災難片、監獄題材電影等,而片中最長的段落則模仿李小龍功夫片「龍爭虎鬥」(Enter the Dragon),其標題「A Fistful of Yen」亦影射當時的經典電影「荒野大鏢客」的英文片名「A Fistful of Dollars」。

這部限制級電影在1977年暑期檔獲得710萬美元票房,也讓當初拒絕他們的好萊塢片廠大呼意外,開啟了一系列「諧仿喜劇片」(Parody film)風潮。

「肯德基炸電影」劇照。(取材自IMDb)

惡搞空難片「滿天飛」 賣座全年第四佳

1979年,派拉蒙影業相中了他們的劇本「空前絕後滿天飛」,並且同意由吉姆亞伯拉罕斯和薩克兄弟聯合導演。該片根據1957年上映的空難驚險片「生死關頭」(Zero Hour!)改編,只不過原作中飛機遭遇惡劣天氣、乘客食用飛機餐中毒的恐怖情節,到了這部搞笑片全都被改得面目全非,變成一個接一個的笑料,讓當時的觀眾看得耳目一新。

惡搞空難片的「空前絕後滿天飛」獲得巨大票房成功,圖為劇照。(取材自IMDb)

「空前絕後滿天飛」成為1980年美國本土票房第四高的作品,僅次於「星際大戰五部曲:帝國大反擊」(The Empire Strikes Back,「星球大戰:帝國反擊戰」」、珍芳達(Jane Fonda)主演的「朝九晚五」(9 to 5)等片,也讓這個名為「ZAZ」(三人姓氏的首字母組合)編導創作團隊成了好萊塢大廠競相追逐的目標。

1982年,派拉蒙追加拍攝續集「空前絕後滿天飛2」,然而吉姆亞伯拉罕斯和薩克兄弟卻拒絕參與,或許是因為他們心知肚明這種惡搞式喜劇,對於同一種類型只能奏效一次,觀眾看第二次的時候就會覺得膩。果然,續集的口碑和票房都大幅下滑,而此時他們三人趁勢推出新作「笑彈龍虎榜」。

顛覆動作片硬漢 開酸阿湯哥、史特龍

「笑彈龍虎榜」以美式警匪片作為惡搞對象,憑借妙趣橫生的惡趣味再次征服觀眾,也讓投入1200萬美元拍攝該片的派拉蒙影業獲得驚人的1.52億美元票房回報。不過,吉姆亞伯拉罕斯僅擔任該片的聯合編劇,之後也並未參與「笑彈龍虎榜」的兩部續集。

後來,ZAZ三人組解散,但吉姆亞伯拉罕斯與薩克兄弟仍保持著親密的友誼。單飛的他,也繼續秉持著過往的惡搞路線,自編自導兩部「機飛總動員」,拿湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演賣座片「捍衛戰士」(Top Gun,又譯「壯志凌雲」)和席維斯史特龍(Sylvester Stallone)的「第一滴血」(First Blood)來當笑料,找來查理辛(Charlie Sheen)當主角,徹底顛覆好萊塢動作片硬漢的傳統形象,票房大獲成功。

1991年上映的「機飛總動員」拿1986年大片「捍衛戰士」開玩笑。(取材自IMDb)

諷刺的是,也正是「空前絕後滿天飛」和「機飛總動員」等作品的熱賣,大量跟風的惡搞作品在1990年代接連推出,讓觀眾從開懷大笑變成大倒胃口,以至於亞伯拉罕斯1998年推出諷刺「教父」(The Godfather)的「黑幫掌門人」(Mafia!)時,就無法複製過往的成功了。

此後,惡搞喜劇的生存空間愈來愈小,再加上處處審查政治正確的風氣,至今都未能重現輝煌。不過,正如英國衛報影評人斯圖爾特海爾特吉(Stuart Heritage)所言:「吉姆亞伯拉罕斯從一開始就在那,他的作品從未被超越過。」

終其一生,吉姆亞伯拉罕斯僅憑「空前絕後滿天飛」獲得過一次美國編劇工會獎,與一次英國電影學院獎最佳劇本提名,他和薩克兄弟的惡搞喜劇電影,似乎很難獲得傳統電影獎項的認可,始終被當作純粹博君一笑的流俗作品。然而,包括執導「阿呆與阿瓜」(Dumb and Dumber)、「一個頭兩個大」(Me, Myself & Irene)的法拉利兄弟(Bobby Farrelly、Peter Farrelly)在內,都承認自己的作品受到他們的啟發,因吉姆亞伯拉罕斯開啟喜劇之路的後進在全球影壇大有人在。

(取材自澎湃新聞)