娛樂／歐洲賣座大片「瀕危」 票房快被日本超車

西班牙導演佩卓阿莫多瓦(中)執導的「隔壁的房間」獲得威尼斯影展最高榮譽金獅獎,圖為他和主角茱莉安摩爾(左)、蒂妲史雲頓(右)9月出席威尼斯影展世界首映。(取材自IMDb)

研究機構歐洲視聽觀察站(European Audiovisual Observatory)早前發布關於歐洲電影在全球院線中票房成績的年度報告,顯然情況並不樂觀。

如果單以影評反饋來看,出自歐洲導演之手的「歐洲電影」今年的表現可圈可點,包括法國導演賈克歐迪亞(Jacques Audiard)的歌舞片「毒王女人夢」(Emilia Pérez,又譯「艾米莉亞·佩雷斯」)、德國導演愛德華伯格(Edward Berger)的教會背景驚悚片「教宗選戰」(Conclave,又譯「祕密會議」)、法國導演柯洛里法吉特(Coralie Fargeat)的身體恐怖片「懼裂」(The Substance,又譯「某種物質」)以及西班牙導演佩卓阿莫多瓦(Pedro Almodóvar)的新作「隔壁的房間」(The Room Next Door)等,皆成為這個頒獎季的熱門電影。然而,商業方面卻是另一番景象。

最大市場美中腰斬

疫情 之前,歐洲電影的最大市場在美國和中國。2014年,歐洲電影在美國的入場觀影人次超過3300萬,尤以法國導演奧利維爾米加頓(Olivier Megaton)的動作片「即刻救援3」(Taken 3,又譯「颶風營救3」,980萬人次)和英國導演保羅金(Paul King)的喜劇「柏靈頓:熊愛趴趴走」(Paddington Bear,又譯「帕丁頓熊」,810萬人次)成績最佳。

然而,在2023年,這一數字急速縮水到480萬人次。

法國導演奧利維爾米加頓執導、2014年上映的「即刻救援3」在美國吸引近千萬觀眾到電影院欣賞。(取材自IMDb)

至於中國市場,按照該機構的測算,中國觀眾對於歐洲電影的喜愛在2017年達到了頂峰,當時有近3500萬人次的中國觀眾買票觀看了歐洲電影,包括1130萬人次觀看了法國導演盧貝松(Luc Besson)的「星際特工瓦雷諾:千星之城」(Valerian and the City of a Thousand Planets)以及630萬人次觀看了「帕丁頓熊2」。

而到了2023年,歐洲電影在中國僅售出130萬張電影票。

因為統計工作耗時耗力,歐洲視聽觀察站給出的年度報告有著相當的滯後性,在眼下2024年行將步入尾聲之際,給出的還是2023年的年度報告。不過,以最新的這份報告反映的趨勢來看,歐洲電影的疲弱態勢,恐怕在2024年也沒有明顯起色。

成立於1992年的歐洲視聽觀察站隸屬於歐洲委員會,總部位於法國東部大區斯特拉斯堡(Strasbourg),屬於公共服務組織,旨在收集和傳播有關歐洲視聽產業的各種信息。自2014年開始,他們每年都會發布報告,概述歐洲電影在全球各地的表現。

值得一提的是,該機構統計實際入場觀影人次的方式,而非票房總收入,以便反映不同貨幣匯率的波動和不同國家電影票價的差異。

歐洲片僅占全球票房6%

據該機構統計,歐洲電影2023年的全球總觀影人次為2.39億,相比2022年增長2.7%,但比之前2014年至2019年的平均人次3.67億要縮水約35%,也就是說完全沒能從疫情中恢復。

另外,2023年發行的所有歐洲電影的總票房僅占全球票房的6%,遠低於美國電影的全球票房占比56%和中國電影的全球票房占比26%。而且,得益於多部動漫作品紅遍全球,去年發行的日本電影占全球票房約5%,在全球票房的影響力出現趕上歐洲電影的趨勢。

最顯而易見的差距還在於歐洲大片的缺乏,即歐洲視聽觀察站所定義的觀影超過100萬人次的電影。該報告顯示,「歐洲大片已成為瀕危物種,相比疫情之前,此類作品在2023年的數量減少了43%。」

但在電影總產量上,歐洲電影的製作數量在2023年不減反增,據歐洲視聽觀察站統計,2023年全球發行的歐洲電影共有3349部,同比增長7.8%,且占全球發行電影總數量的一半以上,達到52%。至於電影數量增長的原因,要歸功於歐洲各國政府的各種津貼、撥款、減稅等政策奏效。

事實上,2023年出品的絕大多數歐洲電影的拍攝資金全部或大部分都來自各種國家補貼和稅收優惠。不過,這也帶來新片品質下滑的憂慮,過去幾年在義大利 等國的業界,都出現過關於電影產量過剩、供需失衡的大討論。

「慾望迷蹤」獲電影筆記年度最佳

另一方面,法國指標性電影雜誌「電影筆記」(Cahiers du Cinéma,又譯「電影手冊」)早前在官方社群X帳號上公布2024年度十佳電影榜單,法國本土導演阿蘭吉侯迪(Alain Guiraudie)的「慾望迷蹤」(Miséricorde,又譯「寬恕」)登頂榜首。

「電影筆記」年度十佳通常由包括該雜誌編輯在內的十多位法國影評人選出,他們先各自擬定心中的年度前十名電影,最後統計被最多人選中的前十部電影即為「電影筆記」的年度十佳。今年的具體得票情況將刊登在12月4日出版的最新一期雜誌上。

Nº 815 | TOP 2024 DE LA RÉDACTION ✨



Découvrez en avant-première le top 10 de la rédaction des #Cahiersducinéma !



👉 Les tops individuels sont à retrouver dans le nº 815, en kiosque le 4 décembre, et disponible dès demain en version numérique pour nos abonné·e·s ! pic.twitter.com/h49MOtosKI — Cahiers du cinéma (@cahierscinema) 2024年11月28日

阿蘭吉侯迪導演此前憑驚悚片「湖畔春光」(Stranger by the Lake,又譯「湖畔的陌生人」)、「保持站立」(Staying Vertical)等電影聲名鵲起。新片「慾望迷蹤」的故事圍繞費利克斯凱西爾(Félix Kysyl)飾演的麵包師「傑若米」(Jérémie)返鄉參加恩師的葬禮,卻導致恩師兒子死亡的意外事件,不僅傑若米努力掩蓋罪行,鎮上的其他人似乎也在暗中處處幫助他。

該片最初是在今年坎城影展 的首映單元亮相,旋即獲得不錯的口碑,之後於10月在法國正式上映,而「電影筆記」連續在今年的10月號和11月號兩期雜誌上刊登關於「慾望迷蹤」的大幅報導,足見編輯部對這部電影的偏愛,因此封它為年度冠軍也並不太讓人意外。

由於「電影筆記」年度十佳的入選電影必須是過去12個月正式在法國院線放映的電影,因此,今年的榜單上照例出現了不少去年問世的舊作,包括陶德海恩斯(Todd Haynes)的「五月的你,十二月的她」(May December,又譯「五月十二月」)、南韓導演洪常秀的「在水中」、強納森葛雷澤(Jonathan Glazer)的「夢想集中營」(The Zone of Interest,又譯「利益區域」)、羅德里戈·莫雷諾的「同盜淪落人」(The Delinquents,又譯「罪犯們」)、濱口龍介的「邪惡根本不存在」等。

而今年獲得歐洲三大影展最高榮譽的三部作品均榜上無名:柏林影展金熊獎得主「達荷美:祖靈回家」(Dahomey)和坎城影展金棕櫚獎得主「阿諾拉」(Anora)都不入「電影筆記」的眼;威尼斯影展金獅獎得主「隔壁的房間」則要等到明年1月才會在法國上映,倒是今年坎城影展評審團大獎得主、孟買題材電影「你是我眼中的那道光」(All We Imagine as Light,又譯「想像之光」)在十佳中得到第五名。

所有上榜的十部電影中,最讓人意外的就屬好萊塢懸疑片名導奈沙馬蘭(M. Night Shyamalan)的新作「圈套」(Trap,又譯「陷阱」),該片講述一名連環殺手與女兒去聽演唱會,結果是警方追捕他的圈套,在影評網站「爛番茄」上的新鮮度僅為不及格的57%——但顯然並不會影響到法國影評人對它的喜愛。

奈沙馬蘭新作「圈套」意外擠進法國知名電影雜誌「電影筆記」的年度十佳電影。(取材自IMDb)

(取材自澎湃新聞)