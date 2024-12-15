稅務漫談／如何向政府要回「退稅」

夫妻合報或分報個人稅，要考慮清楚。(圖／123RF)

從政府手中要回退稅 案例如下：

2024年2月，Y和Z申報2023年夫妻合報個人稅。

由於Y在紐約政府任職，而Z則長期任職於上海的投資公司，且其所得(約30萬美元)並不需要在紐約州 交稅，因此他們在紐約州申報夫妻分報(married filing separately)。 Y報的是NY IT-201(Resident)，而Z報的是 IT-203(Non-resident)，由於其所得無需付紐約州稅，因此既不欠稅也無退稅。而Y則於3月初順利收到紐約州退稅(約2000元)。

為Y&Z報稅 的CPA辦公室用的是Proseries軟體(Inuit開發)，其特點之一是如果夫妻在聯邦(1040表)合報，那麼紐約州(IT-201表)也應該合報，如果紐約州變成夫妻分報，則無法電子申報(E-filing)，因為在軟體系統中，Taxpayer的報稅狀態必須「相符」(match)，如果聯邦的E-filing狀態是married filing jointly，而在紐約州的E-filing狀態是married filing separately，那麼Taxpayer就無法完成紐約州的E-filing，而需用Paper filing (紙寄稅表)。

一場潛伏的危機被孕育了— CPA辦公室助理一般在準備聯邦稅表(1040)時，都會「習慣」性地標上州稅表(紐約)也作為電子申報(E-filing)，但Y&Z的特殊背景決定了他(她)們只能在聯邦合報而在州分報，因此2024年2月底Y&Z的聯邦電子報稅發出0E-filing的狀態(Status)顯示EF Accepted，但紐約州合報的E-filing狀態依然顯示「待發」或Outstanding，這顆「定時炸彈」並沒有被及時發現排除。

CPA疏失 他被多徵1.35萬

2024年4月15日深夜，Y&Z報稅的CPA辦公室趕在午夜12時前發出所有「待發」客戶的電子申報，於是「事故」發生了，被授權的一位助理「無意」中 (accidentally) 觸動了「扳機」，發出了Y&Z「待發」的紐約州合報稅表，由於在這份合報稅表(IT-201)中，Z作為紐約州居民，他的30萬美元在上海投資公司的收入全部被徵稅，因此E-filing被紐約州接受的同時，Y&Z的聯名銀行帳戶被取走1萬3500元。

2024年4月16日Y知會CPA辦公室，質問為何帳戶被取走一大筆錢，CPA辦公室這時才意識到一時的疏忽 (沒有及時把Y&Z紐約州的E-filing check拿掉) 竟鑄成大錯。

錢已經被政府收走，如今想要取回，好比老虎嘴裡拔牙，談何容易。4月17日好不容易打通紐約州財稅局退稅應付款部門，得到的答覆竟是Y&Z已於4月15日電子發送合報，任何4月15日 (2023年報稅截止日) 後的更改都不會接受。看來政府是振振有詞賴賬，Y&Z要吃這個「啞巴虧」了。

情急之下，CPA辦公室只能給紐約州財稅局寫信，聲明Y&Z雖然在聯邦合報，但在紐約是分報，並已在2月底分別完成，Y並且於3月初收到退稅據理。

Y&Z於6月收到紐約州稅務局的回信，政府「判定」Y&Z2023年在紐約州的報稅狀態 (Filing status) 是「合報」(以4月15日為準)，現在想再「改」 (Amend)為分報，州稅法規不允許 (紐約州不允許夫妻分報者在截至日後再修改為其他報稅狀態)，叫CPA辦公室看了後目瞪口呆。

1萬3500元是一筆大數，CPA辦公室也賠不起，於是再次寫信，「陳情」紐約州稅務局Y&Z2023年的分報不是更改，「合報」只是錯誤，希望予以「糾正」。

紐約州稅局 責任推給國稅局

信件寄出後，Y幾次來信催促，CPA辦公室都以州稅務局事務繁忙推託，直到感恩節前只得再次打給稅務局，得到的答復是11月25日Y&Z會收到稅務局的信 (怎麼這麼巧，已經等了五個月都沒有來信，一打電話就發信了呢？ 11月29日Y轉來信，以下是紐約州稅務局 (關於Y&Z2023送交夫妻分報無效的)要求：

「If the Internal Revenue Service allowed you to change your original filing status for tax year 2023, please submit a copy of the federal REDETERMINATION letter to the following address…」顯然這是在找「擋箭牌」(Shield)，把責任推給國稅局，把水「攪渾」(明明沒有修改申報狀態，還是堅持Y&Z修改了報稅狀態)，讓CPA辦公室感到十分的氣憤與無奈。

為了不賠這筆「冤枉錢」，CPA只好再次給紐約州稅務局打電話，先打到Billing(應收款)部門，某官員表示你這個case必須找國稅局redetermination，CPA質問需要國稅局「重新界定」什麼呢？答覆是「界定」Y&Z的報稅狀態(聯邦合報但紐約州分報)，國稅局怎麼會出這種信呢 (這不是存心刁難嗎)，於是CPA要求轉到Resolution unit(這是紐約州稅務局決定能否進行調整的「權威」機構)。

Resolution unit的「判官」告訴CPA有三條路可供選擇：

1、聯繫國稅局出具「重新界定」(報稅狀態)「證明信」；

2、去紐約州稅務局仲調處 (Bureau of Conciliation and Mediation Services )「Request for Conciliation Conference」；

3、上訴 (Appeal)，填TA-100 Petition。

向「判官」證明 收入來自中國

CPA掂量著這三條路恐怕都走不通，於是聯想到不如向「判官」證明Y&Z合報稅表中Z的收入來自中國，在紐約州是不需要上稅的。「判官」檢視了2023Z的W-2，注意到Z自2018年起，一直在香港及上海工作，她的立場開始鬆動。CPA趁熱打鐵，請她確認Y&Z首次分報電子發送時間，確實在錯誤地發出合報之前。她隨即向她的上司(Supervisor)報告了她的「發現」，請求「重審」此案。15分鐘後Supervisor發回訊息給她，同意了她的請求，對此案作出調整 (Account adjustment)，並承認是先前的Supervisor作出了「誤判」，答應盡快寄出退稅。

此案至此終於告一段落，得到的教訓是與政府打交道時必須慎之又慎，一不小心就會被政府抓住小辮子，你想讓政府糾正錯誤 (因你而起) 那是難上加難，因為大部分「官員」都是隨波逐流，能「撥亂反正」者純屬「異類」。(作者為註冊會計師)