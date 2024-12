娛樂／挨批鼓勵離婚 家長控「魔咒奇緣」兒童不宜

「魔咒奇緣」探討父母離婚與親子關係,圖為劇照。(取材自IMDb)

動畫電影「魔咒奇緣」(Spellbound)早前在影劇串流平台Netflix(網飛)上線,講述強大咒語將主角艾黎安公主(Princess Ellian)的父母變成巨獸後,她必須勇闖險境,及時破除詛咒,拯救家人與整個王國的冒險歷程。然而,「魔咒奇緣」的劇情將離婚視為正常且理所當然的兩性情感歷程,招致家長撻伐,直言「不適合幼童觀賞」。

8金傳奇音樂家譜曲

據Netflix介紹,「魔咒奇緣」匯聚「玩具總動員」(Toy Story)創作班底,請來「史瑞克」(Shrek)共同導演薇琪詹森(Vicky Jenson)執導;歌曲方面則邀請「魔髮奇緣」(Tangled)作詞人格倫斯萊特(Glenn Slater)填詞,攜手獲獎無數的作曲家艾倫曼肯(Alan Menken)搭檔出擊。

曼肯的職業生涯為「美女與野獸」(Beauty and the Beast)、「小美人魚」(The Little Mermaid)等多部電影、異形奇花 (Little Shop of Horrors)等百老匯音樂劇創作原創歌曲,迄今獲得三座美國劇場最高榮譽「東尼獎」(Tony Award),並抱回八座奧斯卡獎 (The Oscars),是史上獲得最多奧斯卡獎的在世人物。

英國「每日郵報」(Daily Mail)報導,「魔咒奇緣」是一部歷時1小時49分的奇幻歌舞電影,配音陣容星光熠熠,找來澳洲影后妮可基嫚(Nicole Kidman)、西語裔女星瑞秋曾格勒(Rachel Zegler)、哈維爾巴登(Javier Bardem)、約翰李斯高(John Lithgow)、珍妮佛路易士(Jenifer Lewis),以及喬丹費雪(Jordan Fisher)傾情獻聲。

妮可基嫚招牌捲髮回歸

在曼哈頓中城(Midtown Manhattan)巴黎劇院(The Paris Theater)舉行的「魔咒奇緣」首映會上,妮可基嫚頂著標誌性的復古長捲髮出席,在髮型師諾曼(Serge Normant)的巧手下,妮可基嫚重現年輕時期的招牌復古捲髮。妮可基嫚當天穿義大利設計師杜嘉班納(Dolce & Gabbana)高級訂製款系列的鏤空刺繡的白色長袖連身長裙,展示她180公分的高挑曼妙身材。

「魔咒奇緣」由妮可基嫚(左起)、瑞秋曾格勒、哈維爾巴登獻聲演出。(取材自IMDb)

她在接受「走進好萊塢」(Access Hollywood)娛樂新聞節目採訪時表示,過去與哈維爾巴登在鬼才編導艾倫索金(Aaron Sorkin)2021年廣受好評的電視劇「成為里卡多之路」(Being the Ricardos)中搭檔之後,於「魔咒奇緣」中再次與巴登合作,讓她感到相當榮幸與開心。

最新代白雪公主獻聲

而身材嬌小、157公分的曾格勒則穿著英裔美國時裝設計師李德(Harris Reed)以大膽視覺效果打造白色的超低領改良式西裝連身短裙出席首映,裙身有看似花朵或蝴蝶翩翩起舞的黑色造型圖騰。

23歲的曾格勒為片中的少女公主艾黎安配音,在新澤西州出生的她,有一半哥倫比亞血統,因為擔綱主演預定2025年上映的迪士尼翻拍真人版「白雪公主」(Disney's Snow White)而聲名大噪。坐擁230萬社群媒體 Instagram粉絲的曾格勒與妮可基嫚和巴登合影時,借用劇中角色的「親子關係」,開玩笑說:「這是我和我的爸爸、媽媽!」

「魔咒奇緣」電影海報。(取材自IMDb)

「魔咒奇緣」中,魔咒將艾黎安公主的父王(King Solon,巴登配音)與母后(Queen Ellsmere,妮可基嫚配音)變成兩頭巨獸,公主必須尋找破除咒語的辦法,更糟的是,在魔咒解除之前,還必須對不知情的倫布里亞(Lumbria,音譯)王國民眾隱瞞魔咒真相,以免政治局勢動盪。

可惜事與願違,這個祕密依舊紙包不住火,恐慌蔓延整個王國,艾黎安公主被迫執行一項危險任務,才能解除詛咒。

然而,即使艾黎安公主達成任務,她很快發現,她的家已經永遠無法回到從前的溫馨和諧。為了讓艾黎安公主能更真實的詮釋未成年少女對父母離異的反應,電影製作團隊聘請一位專門研究離婚的家庭心理學者和治療師,為劇組提出專業指導與諮詢。

爛番茄新鮮度不到50%

英國「每日郵報」(Daily Mail)報導,「魔咒奇緣」播出後,在電影評論權威媒體「爛番茄」(Rotten Tomatoes)僅獲得44%的新鮮度與52%的觀眾評分,許多憤怒的留言都表達出該片對離婚議題的不滿。

「魔咒奇緣」在「爛番茄」網站的評分不佳。(爛番茄網站截圖)

一名影評寫道,「就是爛,離婚不應該正常化。」另一名網友寫道,「這部電影的劇情假裝推廣溫馨的人倫親子情愛、寬恕和成長歷程,實則助長離婚風氣,堅持不原諒且做出自私的選擇。」還有人留言:「乍看覺得可愛的動畫電影,講述一個小女孩試圖拯救父母被變成怪物的故事,但這只是個「低端計謀」(moronic ploy),真正的目的是讓孩子覺得父母離異很正常。別把離婚正常化,這並不正常。」

社群媒體使用者普遍表達對「魔咒奇緣」編劇和劇組的失望與不滿,甚至有家長禁止孩子觀看這部電影。

一名成人表示,「我的侄女因為我讓她看『魔咒奇緣』約10分鐘後關掉電視而討厭我,謝天謝地,幸好我有先搜尋這部電影的結局,怎麼會有人簽約拍攝一部讓離婚正常化的電影?離婚應該是罕見的,這不是正常情況。」

其他人試圖為劇組解釋,「感覺他們想要表達,這一對父母展現他們努力解決問題,不只是一味的吵架而結束婚姻。」

美國「離婚率」略降 但「結婚率」停滯

人口普查 局(U.S. Census Bureau)近期一分報告顯示,美國整體離婚率略降,但結婚率停滯不前。

人口普查局發布的「美國社區調查」(American Community Survey)報告指出,全美結婚率2012年為16.6,時至2022年為16.7,但在這10年間,離婚率從9.8降至7.1。

結婚率和離婚率是根據前一年度每1000名15歲以上女性之中,結婚或離婚的人數計算。

2008年到2022年,全美離婚率從約10略降至7;在這幾年間,全美結婚率整體維持在16到18之間,只有2021年的結婚率跌至15以下。