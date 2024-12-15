娛樂／挨批鼓勵離婚 家長控「魔咒奇緣」兒童不宜

「魔咒奇緣」探討父母離婚與親子關係，圖為劇照。（取材自IMDb）

動畫電影「魔咒奇緣」（Spellbound）早前在影劇串流平台Netflix（網飛）上線，講述強大咒語將主角艾黎安公主（Princess Ellian）的父母變成巨獸後，她必須勇闖險境，及時破除詛咒，拯救家人與整個王國的冒險歷程。然而，「魔咒奇緣」的劇情將離婚視為正常且理所當然的兩性情感歷程，招致家長撻伐，直言「不適合幼童觀賞」。

8金傳奇音樂家譜曲

據Netflix介紹，「魔咒奇緣」匯聚「玩具總動員」（Toy Story）創作班底，請來「史瑞克」（Shrek）共同導演薇琪詹森（Vicky Jenson）執導；歌曲方面則邀請「魔髮奇緣」（Tangled）作詞人格倫斯萊特（Glenn Slater）填詞，攜手獲獎無數的作曲家艾倫曼肯（Alan Menken）搭檔出擊。

曼肯的職業生涯為「美女與野獸」（Beauty and the Beast）、「小美人魚」（The Little Mermaid）等多部電影、異形奇花 （Little Shop of Horrors）等百老匯音樂劇創作原創歌曲，迄今獲得三座美國劇場最高榮譽「東尼獎」（Tony Award），並抱回八座奧斯卡獎 （The Oscars），是史上獲得最多奧斯卡獎的在世人物。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，「魔咒奇緣」是一部歷時1小時49分的奇幻歌舞電影，配音陣容星光熠熠，找來澳洲影后妮可基嫚（Nicole Kidman）、西語裔女星瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）、哈維爾巴登（Javier Bardem）、約翰李斯高（John Lithgow）、珍妮佛路易士（Jenifer Lewis），以及喬丹費雪（Jordan Fisher）傾情獻聲。

妮可基嫚招牌捲髮回歸

在曼哈頓中城（Midtown Manhattan）巴黎劇院（The Paris Theater）舉行的「魔咒奇緣」首映會上，妮可基嫚頂著標誌性的復古長捲髮出席，在髮型師諾曼（Serge Normant）的巧手下，妮可基嫚重現年輕時期的招牌復古捲髮。妮可基嫚當天穿義大利設計師杜嘉班納（Dolce & Gabbana）高級訂製款系列的鏤空刺繡的白色長袖連身長裙，展示她180公分的高挑曼妙身材。

「魔咒奇緣」由妮可基嫚（左起）、瑞秋曾格勒、哈維爾巴登獻聲演出。（取材自IMDb）

她在接受「走進好萊塢」（Access Hollywood）娛樂新聞節目採訪時表示，過去與哈維爾巴登在鬼才編導艾倫索金（Aaron Sorkin）2021年廣受好評的電視劇「成為里卡多之路」（Being the Ricardos）中搭檔之後，於「魔咒奇緣」中再次與巴登合作，讓她感到相當榮幸與開心。

最新代白雪公主獻聲

而身材嬌小、157公分的曾格勒則穿著英裔美國時裝設計師李德（Harris Reed）以大膽視覺效果打造白色的超低領改良式西裝連身短裙出席首映，裙身有看似花朵或蝴蝶翩翩起舞的黑色造型圖騰。

23歲的曾格勒為片中的少女公主艾黎安配音，在新澤西州出生的她，有一半哥倫比亞血統，因為擔綱主演預定2025年上映的迪士尼翻拍真人版「白雪公主」（Disney's Snow White）而聲名大噪。坐擁230萬社群媒體 Instagram粉絲的曾格勒與妮可基嫚和巴登合影時，借用劇中角色的「親子關係」，開玩笑說：「這是我和我的爸爸、媽媽！」

「魔咒奇緣」電影海報。（取材自IMDb）

「魔咒奇緣」中，魔咒將艾黎安公主的父王（King Solon，巴登配音）與母后（Queen Ellsmere，妮可基嫚配音）變成兩頭巨獸，公主必須尋找破除咒語的辦法，更糟的是，在魔咒解除之前，還必須對不知情的倫布里亞（Lumbria，音譯）王國民眾隱瞞魔咒真相，以免政治局勢動盪。

可惜事與願違，這個祕密依舊紙包不住火，恐慌蔓延整個王國，艾黎安公主被迫執行一項危險任務，才能解除詛咒。

然而，即使艾黎安公主達成任務，她很快發現，她的家已經永遠無法回到從前的溫馨和諧。為了讓艾黎安公主能更真實的詮釋未成年少女對父母離異的反應，電影製作團隊聘請一位專門研究離婚的家庭心理學者和治療師，為劇組提出專業指導與諮詢。

爛番茄新鮮度不到50%

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，「魔咒奇緣」播出後，在電影評論權威媒體「爛番茄」（Rotten Tomatoes）僅獲得44%的新鮮度與52%的觀眾評分，許多憤怒的留言都表達出該片對離婚議題的不滿。

「魔咒奇緣」在「爛番茄」網站的評分不佳。（爛番茄網站截圖）

一名影評寫道，「就是爛，離婚不應該正常化。」另一名網友寫道，「這部電影的劇情假裝推廣溫馨的人倫親子情愛、寬恕和成長歷程，實則助長離婚風氣，堅持不原諒且做出自私的選擇。」還有人留言：「乍看覺得可愛的動畫電影，講述一個小女孩試圖拯救父母被變成怪物的故事，但這只是個「低端計謀」（moronic ploy），真正的目的是讓孩子覺得父母離異很正常。別把離婚正常化，這並不正常。」

社群媒體使用者普遍表達對「魔咒奇緣」編劇和劇組的失望與不滿，甚至有家長禁止孩子觀看這部電影。

一名成人表示，「我的侄女因為我讓她看『魔咒奇緣』約10分鐘後關掉電視而討厭我，謝天謝地，幸好我有先搜尋這部電影的結局，怎麼會有人簽約拍攝一部讓離婚正常化的電影？離婚應該是罕見的，這不是正常情況。」

其他人試圖為劇組解釋，「感覺他們想要表達，這一對父母展現他們努力解決問題，不只是一味的吵架而結束婚姻。」

美國「離婚率」略降 但「結婚率」停滯

人口普查 局（U.S. Census Bureau）近期一分報告顯示，美國整體離婚率略降，但結婚率停滯不前。

人口普查局發布的「美國社區調查」（American Community Survey）報告指出，全美結婚率2012年為16.6，時至2022年為16.7，但在這10年間，離婚率從9.8降至7.1。

結婚率和離婚率是根據前一年度每1000名15歲以上女性之中，結婚或離婚的人數計算。

2008年到2022年，全美離婚率從約10略降至7；在這幾年間，全美結婚率整體維持在16到18之間，只有2021年的結婚率跌至15以下。