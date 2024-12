「紅色一號」電影海報。(取材自IMDb)

聖誕節題材的「紅色一號」(Red One)早前上映,首映票房3407萬美元,雖然上映第二周遭「魔法壞女巫」(Wicked)與「神鬼戰士II」(Gladiator II)夾殺,但仍開出1328萬美元票房,無疑是美國電影市場入冬以來備受歡迎的新片之一。

原創風險大 IP仍是主流

雖然「紅色一號」陣容群星雲集,有巨石強森(Dwayne Johnson)、「美國隊長」(Captain America)克里斯伊凡(Christopher Evans)和著名華裔動作女星劉玉玲等明星領銜主演,但其首映票房距離漫畫改編超級英雄IP作品「猛毒最終章:最後一舞」(Venom: The Last Dance,又譯「毒液3」,5100萬美元)、續集電影「神鬼戰士II」的5550萬美元,還是有不小差距。這也足以說明在當今的美國電影市場,想靠原創作品獲得高回報,實在是風險頗大的生意。

事實上,「紅色一號」首映3407萬美元的票房已經算得上今年迄今為止,所有非現有IP(包括續集電影、翻拍電影、小說、傳記改編)的原創電影中最好的首映成績了。

好在,耗資2.5億美元打造「紅色一號」的亞馬遜 米高梅影業(Amazon MGM Studios),和Netflix、蘋果影業等影視新貴一樣,本身並不缺錢。對於作品的一時盈虧看得相對較淡,反而更在乎作品有沒有話題性,能否給母公司亞馬遜旗下的其他業務帶來流量,以及能否因為這樣的大手筆獲得千金買馬的好效果,因此吸引到更多影視創作者的合作。

「紅色一號」不乏幽默和刺激的場面,劇情圍繞著聖誕老人被綁架的事件,由於威脅到聖誕節的慶祝活動,兩位主角卡倫(由巨石強森飾演)和傑克(由克里斯伊凡飾演)必須攜手合作以拯救聖誕老人,他們遇到各種奇幻角色,包括雪怪等敵對勢力,並在此過程中展現他們各自獨特的能力,例如卡倫使用玩具車變化出可駕駛的車輛等創意設定。

今年11月恰逢負責領導亞馬遜米高梅影業的首席執行官詹妮弗薩爾克(Jennifer Salke)上任兩周年。60歲的她,過往經驗多集中於電視領域,為NBC和福斯電視台開發過不少成功作品,但在電影方面資歷並不深厚。過去這兩年間,亞馬遜米高梅投資出品的話題電影包括「AIR」(又譯「氣墊傳奇」)、「Saltburn」(又譯「薩特本」)、「美式小說」(American Fiction)、「挑戰者」(Challengers)等少數幾部,其中沒有任何一部獲得票房成功,距離在好萊塢真正占有一席之地,似乎還有很大努力空間。

亞馬遜米高梅影業出品的「美式小說」雖獲得奧斯卡最佳改編劇本獎,但人氣並未反映在票房上,全球票房約2248萬美元。(取材自IMDb)

「紅色一號」明星多,投資也高,但媒體評價並不理想,在影評網站「爛番茄」上,該片目前只有33%的新鮮度。相比之下,同樣由傑克卡斯丹(Jake Kasdan)執導、巨石強森主演的兩部「野蠻遊戲」(Jumanji,又譯「勇敢者遊戲」)卻有著77%和72%的新鮮度,恐怕也說明了「紅色一號」票房不算非常突出的直接原因。

「紅色一號」在中國上映 輸給重映哈利波特

另一方面,「紅色一號」北美首映的前一周就率先在海外首映,不過票房相當慘淡。以中國為例,不但遠不及上映已數周的「猛毒最終章:最後一舞」,甚至拚不過重映的「哈利波特」(Harry Potter)系列。

截至11月27日,「紅色一號」在中國票房約2714萬人民幣(約374萬美元)、「猛毒最終章:最後一舞」約6.69億人民幣(約9224萬美元),重映的「哈利波特-死神的聖物Ⅰ」(Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1,又譯「哈利波特與死亡聖器(上)」)則有1.38億人民幣(約1902萬美元)。

而同樣聚焦冬季過節氣氛,為了和「紅色一號」避開檔期,獅門影業出品的「史上最棒的聖誕慶典」(The Best Christmas Pageant Ever)提早一周上映,主演包括茱蒂葛瑞兒(Judy Greer)、勞倫格拉漢姆(Lauren Graham)等。這部成本1000萬美元的宗教喜劇電影,首映獲1110萬美元票房,截至11月底美國票房約2630萬美元。

「史上最棒的聖誕慶典」根據1972年出版的同名暢銷小說改編,擔任導演兼編劇的達拉斯詹金斯(Dallas Jenkins)過往曾創作過改編自「聖經」故事的福音劇集「揀選」(The Chosen),在美國當地的宗教群體中頗有觀眾緣。這次的新片「史上最棒的聖誕慶典」講述一群小鎮青年在聖誕巡遊活動中找到人生真意的溫情故事,適合在節慶中闔家觀賞。

菲、印度 片在美成績不俗

近期美國周末票房榜上位列前十名的電影中,出現了不少低成本電影、獨立電影和小眾電影。來自菲律賓的「你好,愛,再次」(Hello, Love, Again)也一度闖進前十名,該片是2019年上映的愛情片「你好,愛,再見」(Hello, Love, Goodbye)的續集,由總部位於紐約的獨立片商Abramorama影業負責北美發行。

菲律賓電影「你好,愛,再次」海報。(取材自IMDb)

2019年的「你好,愛,再見」說的是一位年輕菲律賓女傭在香港打工期間遇上真命天子的故事,這次的續集將舞台轉換到了加拿大,續寫這對情侶重逢的故事。雖然「你好,愛,再次」放映規模不大,只在美國和加拿大兩地共248家影院上映,但也獲得了241萬美元首映票房,竟能排在當周周末票房榜的第八位,創下菲律賓電影的全新歷史。

據悉,目前在美加兩地生活的菲律賓裔民眾約400萬人,相當於韓裔和越南裔的總和。Abramorama影業在發行該片時,透過社交媒體平台等手段,定點投放,還舉辦不少為北美菲裔觀眾量身訂製的影迷活動,成功提高了這部分人群的觀影意願。

除了菲律賓,美國11月的周末票房榜前十名還出現了兩部印度電影的名字:「祖廟鬧鬼記3」(Bhool Bhulaiyaa 3)在754家影院上映,獲得223萬美元票房,排在當周第八位;「雄獅歸來」(Singham Again)在749家影院上映,獲得219萬美元票房,排在當周第九位。這兩部片首映期間還恰逢印度的傳統節日排燈節(Diwali),身在美國的印度裔都以各種方式歡度佳節,其中包括看電影。近年來,隨著印度裔移民數量的增加,印度電影的排片量和票房明顯走強。

印度電影「祖廟鬧鬼記3」海報。(取材自IMDb)

休葛蘭演反派成功轉型

有新的類型進入市場,吃老本的電影愈來愈難獲得觀眾的認可。11月上映的好萊塢動作片「惡棍父親」(Absolution),講述連恩尼遜(LiamNeeson)飾演的原黑幫成員想要金盆洗手、浪子回頭的故事。放在十幾二十年前,當連恩尼遜依然壯年的時候,這樣的電影或許還能在市場分到一杯羹,但時至今日,該片在北美1537家影院上映後,只收得142萬美元票房,還比不上前述兩部印度電影,也難怪72歲的尼森自己都在跑宣傳時表示,他可能已經不適合再繼續拍動作片,是時候該金盆洗手了。

另一位曾經的電影金童——英國演員休葛蘭(Hugh Grant)近年可說是轉型成功,從以往的浪漫喜劇男主角轉向更具挑戰性的反派角色。他主演A24影業的限制級驚悚新片「異教詭屋」(Heretic,又譯「異教徒」),講述兩位摩門教年輕女性傳教時,誤闖某位單身邪惡男性宅邸的恐怖故事。該片在影評網站「爛番茄」上有著93%的新鮮度,深得媒體推薦,被認為是他近年的最佳作品之一,最終「異教詭屋」在3221家影院拿下1101萬美元首映票房。

休葛蘭在新片「異教詭屋」的表現獲得影評人一致盛讚。(取材自IMDb)

休葛蘭過去憑多部浪漫喜劇如「新娘百分百」(Notting Hill,又譯「諾丁山」)和「BJ單身日記」(Bridget Jones's Diary,又譯「布莉琪·瓊斯的日記」)演藝事業如日中天,但他2009年主演的「名牌冤家」(Did You Hear About the Morgans?)票房表現不佳,慘被輿論砲口攻擊的他暫時退出影壇三年。

然而,他在2012年重返大銀幕後,參與了「雲圖」(Cloud Atlas),這部電影被視為拯救其演藝生涯的重要作品,隨後他獲得更多演出機會,包括在「柏靈頓熊熊出任務」(Paddington 2)演出自戀又過氣的前演員小偷、在「旺卡」扮演尖酸刻薄的橘臉小矮人等,突破過往的帥氣小生形象,重新獲得觀眾高評價讚賞。

(取材自澎湃新聞)