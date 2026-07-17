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「來美國錯了嗎？」簽證新規衝擊 留學生備感無奈與挫折

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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川普政府的簽證新規讓在美留學生、國際媒體面臨重大衝擊。（美聯社）
川普政府的簽證新規讓在美留學生、國際媒體面臨重大衝擊。（美聯社）

川普政府最新公布的簽證改革新規，將取消沿用數十年的「依身分停留(Duration of Status，D/S)」制度，改採固定停留期限，影響對象涵蓋國際學生(F簽證)、文化交流訪客(J簽證)及外國媒體記者(I簽證)。系列新規讓在美留學生、國際媒體均面臨重大衝擊。

現行制度下，F-1學生簽證持有人只要維持合法學生身分，並依I-20完成學業，即可合法停留美國，不受固定期限限制。新制上路後，學生入境時將獲核發載有明確截止日期的I-94入境紀錄，每次入境停留時間最長為4年。

對博士班、五年制大學、大學及碩士連讀等長學制學生而言，新制度衝擊最為明顯。

「我開始懷疑自己來美國留學究竟是不是對的選擇？」來自中國、就讀芝加哥伊利諾大學歷史系博士班的Sandra，目前為博士班第三年學生的她，在獲知新規後表示「非常無奈與挫折」。

她說，博士班學業、研究以及論文占據了她幾乎全部時間，現在又面臨新的挑戰。Sandra說，新規最大的影響不是「四年後一定要離開」，而是原本可以安心完成博士的制度，改為必須在修業期間接受一次甚至多次移民審查，增加簽證與身分的不確定性。

此外，新規也限縮部分轉學及變更學程的彈性，未來學生若變更教育目標或延長修業時間，均須接受更嚴格審查，留學規畫更需提前安排。

除了學生簽證外，I類媒體簽證也出現重大變革。現行制度採D/S管理，只要記者持續受聘於新聞機構，通常可長期駐美工作，實務上不少國際媒體記者可取得最長5年效期簽證，期間可自由往返其他國家或返回任職機構總部。

新規實施後，一般外國媒體記者每次入境最長僅可停留240天(約8個月)，中國籍媒體記者則進一步縮短為90天，期滿後須申請延期或離境重新入境。

此舉對國際媒體，尤其是僅派駐美國一至兩名記者的中小型新聞機構衝擊尤為明顯。由於需頻繁辦理延期、重新申請簽證或出入境，不僅增加行政成本，也可能影響重大新聞事件的長期追蹤與即時採訪。

中國籍媒體的90天停留期限意味著一年內可能需多次辦理相關程序，一旦簽證審查延誤，甚至可能造成駐美記者暫時無法工作，增加媒體的人力調度與營運壓力。

國土安全部表示，近年赴美學生、交流訪客及媒體人數持續增加，政府認為有必要改採固定停留期限，以提升監督管理能力並強化國家安全。不過，美國學界及新聞界擔憂，新制度將削弱美國吸引國際人才的競爭力，也提高跨國新聞採訪與國際學術交流的成本，對全球教育及媒體合作恐帶來深遠影響。

精華 FAQ

  • 新規取消沿用數十年的D/S制度，改為固定停留期限管理。學生、交流訪客與外國媒體記者入境後都會有明確截止日，政府稱此舉可加強監督與國安。

  • 影響最大的是博士班、五年制大學、以及大學與碩士連讀等長學制學生。因為他們原本可安心完成學業，現在則可能在修業期間多次面臨簽證與身分審查。

  • 一般外國記者每次入境最多停留240天，中國籍記者則只有90天。這會增加延期、重新申請與出入境成本，也可能影響長期追蹤報導與駐美人力調度。

學生簽證 川普

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