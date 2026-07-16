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總統一言撼市場 川普平台賣付費服務「早幾毫秒搶先看貼文」

紐約華男殺豬盤洗錢4300萬遭起訴 贓款流向中國

總統一言撼市場 川普平台賣付費服務「早幾毫秒搶先看貼文」

編譯季晶晶／綜合外電
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川普家族旗下的Truth Social推出付費服務，讓交易商能比一般民眾早幾毫秒...
川普家族旗下的Truth Social推出付費服務，讓交易商能比一般民眾早幾毫秒看到美國總統川普的貼文。(美聯社)

川普家族掌控的川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）周四宣布推出一項數據服務，讓社群平台Truth Social的付費客戶能比一般民眾早幾毫秒看到川普發文。

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由於川普貼文經常引發股市、匯市及油市等金融市場劇烈波動，這項服務等於將美國總統的市場影響力商品化，讓付費客戶取得資訊時間差，搶占交易先機。

這項名為「Truth API」的服務，標榜能提供「最高權限Truth Social帳號的即時貼文存取」，其中包括擁有1,290萬名追蹤者的川普帳號。付費客戶將能在貼文對外公開前幾毫秒，率先取得發文內容。

川普媒體與科技集團表示，以往追蹤Truth貼文的公司只能仰賴人工監控，新服務補足了即時存取的需求。此舉是該公司「將自有資產變現」策略的一環。Truth API預計8月正式上線，目前已有客戶預先簽約，但公司並未公布收費標準。

川普頻繁透過Truth Social談論伊朗戰事、美國股市等議題，他的發文常被演算法交易系統即時解讀，帶動全球金融市場劇烈震盪，短時間內就可能讓資產市值增加或蒸發數十億美元。

對高頻交易業者而言，速度就是競爭力。這類公司每天執行數萬筆交易，每年投入數百萬美元建置高速網路、購買即時數據，只為比競爭對手快上幾微秒甚至更短的時間，因此即使僅提前幾毫秒取得川普貼文，也可能帶來交易優勢。

精華 FAQ

  • Truth API 讓付費客戶即時存取 Truth Social 的最高權限帳號貼文，包括川普帳號，並可在貼文公開前幾毫秒先看到內容，服務目前已有人預先簽約。

  • 因為川普發文常引發股市、匯市與油市波動，付費客戶若能提前幾毫秒讀到內容，就可能先一步調整交易策略，把政治訊息直接轉化為交易優勢。

  • 高頻交易業者每天執行大量交易，靠的是極短時間差取勝；即使只是提前幾毫秒取得川普貼文，也可能比競爭對手更快解讀市場訊號並完成下單。

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