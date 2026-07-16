CNN：川普買股後 在社群網站宣布這些公司利多消息

川普總統15日抵達陸軍戰爭學院，以出席在賓州舉行的「賓州國防與創新峰會」。(美聯社)

根據有線電視新聞網(CNN)調查報導，川普 總統買下20多支股票之後，便在「真實社群」(Truth Social)發文宣傳這些公司的利多消息，甚至宣布對這些企業有利的政府行動。白宮 否認川普以職權謀取私利，並說川普行動是為了造福公眾。

CNN 16日報導，川普2025年4月15日在「真實社群」發文對900多萬追蹤粉絲宣布「非常重大且令人振奮的消息」，晶片龍頭輝達(Nvidia)要在美國打造人工智慧超級電腦，政府機關將盡快通過所有必要許可。

CNN分析，川普與過去歷任總統不同在於，並沒有把資產放入盲目信託(blind trust)，因此川普可以知道資金管理人正在買賣哪些股票。

報導指出，川普在社群媒體頻繁發文，在股市也頻繁交易。去年川普在「真實社群」有6000多則發文，經常談論對大型企業的看法，資產管理人則在同一時間裡進行大約2萬次股票買賣。其中有幾十次案例是川普在社群網站 為某些企業說好話，但追蹤粉絲並不知道川普剛買進這些公司的股票。

CNN利用AI工具對照川普貼文與年度財報披露的股票交易，比對結果產生的數百條貼文則由記者逐一查看。分析結果顯示，川普在發文稱讚某些公司、企業高層或公司產品的一周之內，至少對21家公司進行44次股票購買。許多貼文是發表川普的個人評論，某些貼文是引述企業執行長談話，或是附上有關企業的正面報導網址連結。

就在國會討論是否應該完全禁止總統及國會議員進行股票交易之際，川普的社群媒體頻繁發文、股票頻繁交易則引發利益衝突質疑。

非營利獨立監督組織「政府監督計畫」(Project on Government Oversight)政策與政府事務部代理副主席賀德勒-高德特(Dylan Hedtler-Gaudette)指出，川普把社群發文跟股票交易結合在一起，「就是總統涉嫌利益衝突的典型研究案例」。

白宮發言人凱利(Anna Kelly)表示，川普資產委託給獨立第三分金融機構管理的全權託管帳戶處理，川普所有行動都是以美國公共最大利益為出發點，這就是雖然假新聞媒體多年抹黑之下，選民仍讓川普二度執政的原因，並不存在任何利益衝突。