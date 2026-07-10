我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

李鍾碩、IU分手了 4年戀情畫下句點 公司證實：回到前後輩關係

難民、庇護者合法居留無綠卡 10/1起失白卡 4類例外

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
政府公布新規，難民及政治庇護者等無綠卡的合法居民，自10月1日起將喪失白卡。圖為...
政府公布新規，難民及政治庇護者等無綠卡的合法居民，自10月1日起將喪失白卡。圖為聯邦醫療服務中心主任奧茲。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：2026年10月1日起，部分合法居留移民將失去聯邦白卡補助。
  • 重點二：未持綠卡者除四類例外外，皆不再符合白卡與CHIP資金資格。
  • 重點三：緬因州、華州已發通知，提醒受影響家庭及醫療機構因應。

一直是許多新移民健康保護網的聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)，即將面臨重大變動。根據新規，自2026年10月1日起，未取得合法永久居民身分(綠卡)的難民、政治庇護者以及其他合法居留的移民，將喪失這項白卡的資金補助。多州政府正加緊腳步通知受影響居民與醫療服務提供者，至少已有兩州向三個月後面臨斷保家庭發布指引。

重大新規 至少2州已對斷保家庭發指引

根據第119屆美國國會通過並經簽署生效的第119-21號公法(Public Law 119-21)，修訂了「社會安全法」(Social Security Act)，明文規定除非申請人屬於以下四類別之一，否則禁止撥付聯邦白卡款項。

這四類別包括：美國公民(U.S. Citizen)或國民(U.S. National，例如美屬薩摩亞居民)、合法永久居民、古巴或海地入境者，或是符合該法「自由聯合邦」(Compact of Free Association, 簡稱COF)定義的人士，即密克羅尼西亞聯邦(Federated States of Micronesia)、馬紹爾群島共和國(Republic of the Marshall Islands)、帛琉共和國公民。

任何在上述範圍之外的人，包括尚未轉為綠卡身分的難民和庇護者，10月1日開始該條款生效時，都將失去享有聯邦資助醫療保險的資格。

安置大量難民或近期接納大量尋求庇護者的州，勢必受到這項政策最大衝擊。這些州現正面臨嚴峻的財政抉擇：是用州政府預算承擔保費，還是將患者轉向緊急醫療補助(Emergency Medicaid)，或任由他們成為無保居民。

聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)發布指引，指示各州自2026年10月1日起，對特定非公民實施新的聯邦白卡和兒童健康保險計畫(CHIP)資金限制。國會研究處(CRS)對第71109條的審查也證實，該限制是依非公民的分類來執行，切斷了先前依據較寬鬆資格可獲得的聯邦資金。

在地方實務上，各州機構已開始將聯邦指令轉化為醫療院所公告和受益人通知。緬因州衛生與公共服務廳已發布公告，將缺乏綠卡身分的難民和庇護者列入將被終止保險的群體中。華盛頓州衛生廳也在官網發布公告，提醒居民白卡資格規定將從2026年10月1日變更，並提供了多語種的說明書協助受影響的家庭了解後續發展。

「伊州移民與難民權益聯盟」(ICIRR)對此政策表達強烈擔憂，並指出屆時伊州無保人口將大增。聯盟表示，在10月1日前，他們將輔導並轉介受影響的家庭，前往全州各地的社區免費診所，尋求民間慈善醫療資源。

對於可能受到影響的個人，目前最緊迫的步驟是密切留意未來幾個月內，各州白卡機構寄發的信件、電子郵件或簡訊。受益人應立即更新他們的聯絡資訊，主動回覆補件要求，並在收到終止保險通知時，向法律援助或社區組織尋求協助。

倡導團體也敦促符合申請綠卡資格的難民和庇護者，盡速諮詢移民律師，評估在2026年10月1日截止日前變更身分，是否能保障其繼續獲得聯邦資助的醫療保險。

隨著截止日迫近，各州必須盡快決定是要挺身而出撥款補貼，還是接受無保人口增長。這項決策的後果，不僅將使各州的財政預算波動，更將在之後實質影響全國各地的診所、醫院和無數家庭。

精華 FAQ

  • 新規自2026年10月1日生效，影響對象包括尚未取得綠卡的難民、庇護者，以及其他合法居留但不屬例外範圍的移民，屆時將失去聯邦白卡資金補助。

  • 可獲補助者僅限4類：美國公民或國民、合法永久居民、古巴或海地入境者，以及符合COF定義的密克羅尼西亞、馬紹爾群島、帛琉公民。

  • 緬因州與華盛頓州已先行發布指引，提醒居民更新聯絡資訊、留意通知並補件，若收到終止信應尋求法律援助或社區資源，必要時轉向免費診所或緊急醫療補助。

綠卡 白卡 美國公民

上一則

2025財年發132萬張綠卡 墨西哥人最多 中國6.5萬人排第三

下一則

OpenAI、Google賣AI模型給黑名單中企 美遏中政策爆漏洞

延伸閱讀

北卡眾議會突襲投票 成功取消庇護政策

北卡眾議會突襲投票 成功取消庇護政策
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
移民執法升溫 男子遞婚綠申請第二天 遭ICE拘留

移民執法升溫 男子遞婚綠申請第二天 遭ICE拘留
綠卡不保證能入境 移民官有「道德瑕疵自由裁量權」

綠卡不保證能入境 移民官有「道德瑕疵自由裁量權」

熱門新聞

美國總統川普8日在安卡拉舉行的北約峰會上表示，他不想與西班牙有任何往來。 （路透）

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

2026-07-08 08:10
川普政府現正為美國勞工規畫效法澳洲模式的退休儲蓄計畫，目標是讓民眾屆臨退休年齡時，經濟狀況能夠「變好更多」。（路透）

「超級年金」加強版？川普喊讓勞工退休經濟狀況更好

2026-07-07 08:22
川普總統3日在南達科他州拉什摩爾山出席美國建國250周年慶祝活動。（路透）

川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一

2026-07-04 09:36
勞工部督察長德斯波西托。（美聯社資料照）

政府首度展開H-1B詐欺大規模調查 發出數十張傳票

2026-07-08 08:20
川普政府擬再限縮投資移民EB-5的規定，審查趨嚴，即使已拿到綠卡者，若被查到有疑問仍可撤銷。圖為美國公司在上海說明EB-5計畫。(美聯社資料照)

EB-5擬議新規 綠卡到手也恐撤銷 5大重點一次看

2026-07-03 05:13
7月4日適逢美國建國250周年，美國之音報導指，北京錫安教會牧師金明日獲釋，並已安全抵達美國洛杉磯。（取材自社群平台Ｘ帳號「中國人權-Human Rights in China」）

北京錫安教會牧師美國慶日獲釋、抵達洛杉磯 家屬感謝川普

2026-07-05 01:38

超人氣

更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬
數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心

數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心