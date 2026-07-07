勞工部擬收緊PERM勞工認證系統 綠卡申請恐變難

勞工部審查PERM過程將趨嚴格，對於雇主為員工申辦職業移民綠卡更為收緊。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國勞工部擬改革PERM認證，綠卡職業移民程序恐更嚴格。

美國勞工部擬改革PERM認證，綠卡職業移民程序恐更嚴格。 重點二： PERM是雇主贊助外國勞工申請綠卡前的必要勞工測試。

PERM是雇主贊助外國勞工申請綠卡前的必要勞工測試。 重點三：新規可能提高招聘與文件要求，增加雇主成本並延長審理。

根據美國「新聞周刊」(Newsweek)報導，川普政府計畫修改現行PERM勞工認證系統，顯示美國對職業移民 政策有可能出現新一波變動。

新聞周刊6日報導指出，美國勞工部 最新的規範議程說明，勞工部計畫改革PERM(Program Electronic Review Management)勞工認證系統；該勞工認證手續是美國雇主一般在贊助勞工取得職業移民綠卡 之前必須完成的程序。

報導表示，由於PERM是許多職業移民綠卡申請的基礎，若規定變得更嚴格恐延長申請時間、增加雇主的合規成本，讓勞工更難取得長期的贊助；PERM的修改計畫恐影響到每年爭取美國綠卡的數千名勞工和外國專業人士。

現行的PERM認證規定要求雇主必須在雇用外國勞工之前，證明沒有可雇用或有資格的美國勞工來補足勞動缺口；雇主同時也必須證明雇用外國勞工不會衝擊到本土勞工的薪資和工作環境。

雇主通常必須在申請PERM之前，先完成一套繁瑣的招聘流程，以驗證為何美國勞工不符合資格。

報導引述勞工部指出，儘管美國國內的招聘做法和勞動市場已經出現很大的變化，PERM規範自2004年以來未曾做出很大程度的更新。

根據勞工部的規範議程，勞工部計畫現代化PERM的標準和流程，包括強化招聘要求、擴大保護遭到裁員的美國勞工，同時強化雇主遵循聘雇規範。

報導指出，雖然勞工部尚未釋出新規範的草案，但議程顯示官方打算重新審視勞動市場測試的要求，也就是PERM的核心過程，潛在的改變包括更嚴格的文件標準、擴大招聘義務、加強審查雇主招聘工作，或者增加對美國勞工的保障，確保他們優先取得工作機會。