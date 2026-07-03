我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川普最新專訪說什麼？為子女抱屈 堅持拔庫克 5重點一次看

世界盃／曼贊比再秀出色身手 瑞士2：0踢落阿爾及利亞 連4屆闖16強

整理包／川普最新專訪說什麼？為子女抱屈 堅持拔庫克 5重點一次看

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普表示，他的總統身分讓子女幾乎任何商業活動都遭質疑涉及利益衝突，他為此感到難過...
川普表示，他的總統身分讓子女幾乎任何商業活動都遭質疑涉及利益衝突，他為此感到難過。（路透）

美國總統川普周四接受財經頻道CNBC專訪，談及家族財務、聯準會人事，以及最高法院等議題，以下為五大重點整理。

1、為子女投資受審查叫屈

川普表示，總統職權影響力太大，導致子女幾乎任何商業投資都可能被視為涉及利益衝突，甚至連買節能卡車或蛋糕公司，都可能被認為與政府政策有關或掌握內部資訊，讓他感到難過。

2、財務交由次子艾瑞克管理

川普表示，自己的資產交由次子艾瑞克及大型金融機構管理，透過半盲目信託或盲目信託投資，他不會過問投資內容。他也為家族加密貨幣事業辯護，強調沒有違法或不當之處。

3、仍欲開除聯準會理事庫克

儘管最高法院暫時擋下，川普仍表示最終會「打贏官司」撤換聯準會理事庫克（Lisa Cook），並稱法院只是基於程序問題作出裁定，並未針對案件實質內容作出判決。

4、住房法案可以等、SAVE優先

比起簽署獲跨黨支持的住房法案，川普更希望國會先通過要求選民登記時提出公民身分證明的選務改革法案「SAVE America Act」，並主張廢除參院的冗長辯論（filibuster）制度，加快法案過關。

5、抱怨保守派大法官不夠團結

川普抱怨，自由派大法官幾乎總是採取一致立場，反觀保守派大法官則經常意見分歧。他認為，共和黨任命的大法官太想證明自己不受政治影響。

精華 FAQ

  • 川普認為，因為自己是總統，子女任何商業投資都可能被放大解讀成利益衝突，甚至連買節能卡車或蛋糕公司都可能被懷疑與政策或內幕有關，令他感到不公平。

  • 他表示資產主要交由次子艾瑞克及大型金融機構管理，透過半盲目信託或盲目信託方式投資，自己不過問具體內容，也為家族加密貨幣事業辯護，強調沒有違法或不當。

  • 川普說他終將打贏官司撤換聯準會理事庫克，並希望國會優先通過SAVE America Act，要求選民登記時提出公民證明，同時支持廢除參院冗長辯論以加速立法。

川普 庫克 艾瑞克

上一則

美祭解凍資金換荷莫茲海峽開放 伊朗不讓步 阿曼方案也碰壁

延伸閱讀

川普撤Fed理事吃癟…美最高法院裁定 庫克訴訟期間可暫時續任

川普撤Fed理事吃癟…美最高法院裁定 庫克訴訟期間可暫時續任
重大改變…最高法院擋下川普炒庫克 但這機構官員可解雇

重大改變…最高法院擋下川普炒庫克 但這機構官員可解雇
加密幣狂賺超過10億美元 川普稱「不知道」投資細節 還扯中國競爭

加密幣狂賺超過10億美元 川普稱「不知道」投資細節 還扯中國競爭
川普仍醞釀撤換理事 視庫克鮑爾為眼中釘 還鎖定亞特蘭大聯準銀總裁

川普仍醞釀撤換理事 視庫克鮑爾為眼中釘 還鎖定亞特蘭大聯準銀總裁

熱門新聞

美國總統川普主張大幅限縮出生公民權適用範圍，希望藉由重新定義第14修正案終結屬地主義公民權。路透

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

2026-06-30 14:41
川普總統在社群媒體發文，分享他與前總統歐巴馬(右)年輕時的對比照。(截自Trump@Truth Social)

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

2026-06-28 10:37
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

2026-06-26 09:13
專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）指控1990年代遭到房地產大亨川普性侵。（路透）

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

2026-06-29 10:27
川普總統期待7月4日將在華府國家廣場(National Mall)舉行的建國250周年慶典成為「任何國家都不曾見過的令人難忘生日派對」。（路透）

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

2026-07-01 13:02
抗議民眾聚集在最高法院外，等待「川普訴芭芭拉案」言詞辯論庭開庭。(歐新社資料照)

川普取消出生公民權行政命令 遭最高法院推翻

2026-06-30 11:33

超人氣

更多 >
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」
中國軍艦罕見「刷屏出現」 日防衛省通報：至少9艘

中國軍艦罕見「刷屏出現」 日防衛省通報：至少9艘
世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？