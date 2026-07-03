EB-5擬議新規 綠卡到手也恐撤銷 5大重點一次看

川普政府擬再限縮投資移民EB-5的規定，審查趨嚴，即使已拿到綠卡者，若被查到有疑問仍可撤銷。圖為美國公司在上海說明EB-5計畫。(美聯社資料照)

美國國土安全部(DHS)7月1日在「聯邦公報」(Federal Register)刊登最新擬議的投資移民 (EB-5)行業規則。投資移民業者表示，新規大幅擴張了移民局(USCIS)的執法權，明確規定未來若發現案件涉及欺詐、重大失實陳述，即使投資人已順利取得永久居民身分(綠卡 )，官方仍有權依法撤銷。

投入跨境諮詢15年的雅商顧問公司總裁蘇豐原表示，這是2022年「EB-5改革與誠信法案」(RIA)通過以來，最全面的一次大檢修，從投資人、區域中心、開發商到海外中介均納入監管。他說，對中國背景投資人來說，很明顯資金來源審查只會更嚴，以往「路徑解釋含糊一點也能過」的時代宣告結束。

該新法主要核心變革

執法權力大擴張、綠卡不再是終點：

這是最需要投資人警惕的部分。新規賦予USCIS明確權力，因欺詐、重大失實陳述、刑事濫用或國家安全問題，可拒絕申請、撤銷批准、終止區域中心資格，甚至終止已獲得的綠卡。

這也意味著綠卡到手不等於安全落地。案件事後被認定存在欺詐或失實陳述，身分照樣可以被撤銷。可能觸發執法的行為包括：虛假就業創造聲明、資金來源失實陳述、金融欺詐，以及針對投資人的欺騙性營銷。

加密貨幣門沒關但門檻抬高：

新規不禁止用加密貨幣財富做EB-5，但幣圈資產的現實難題是舉證，未來將要求完整證明數字資產合法取得、合法轉移，帳戶所有權、交易歷史、稅務記錄、兌換憑證，一樣都不能少。

困難企業(troubled business)路徑取消、就業計算全面收緊：

通過保留困難企業現有崗位來滿足就業要求的路徑將取消。這條路徑歷史上使用不到1%，實際影響有限，但USCIS在系統性清理就業創造標準上的一切灰色空間，信號明確。遊客消費預測等寬鬆計算模型也將一併出局，未來只認透明、經濟學上站得住腳的就業方法論。

過橋貸款(bridge financing)受限：

這是對項目方衝擊最大的一條。DHS正考慮終止或大幅限制過橋融資，即開發商先用短期貸款啟動建設、再用EB-5資金置換的行業標配操作。理由是過橋貸款產生的就業與移民資金關聯不夠直接。一旦落實，EB-5項目融資途徑將重新推演。

區域中心與海外中介全納入監管：

區域中心將面臨更多審計、實地核查、報告義務和檔案要求，相關人員還需採集生物識別信息。項目必須先獲I-956F 批准，投資人才能遞案。

在未變動的部分，EB-5最低投資額依然維持不變，其中目標就業區(鄉村、高失業區或基建項目)為80萬元，非目標就業區為105萬元，未來隨通脹定期調整。年度簽證配額也維持在約9940張(配偶與子女計入同一配額)。

國土安全部估計，這項強監管新規的年化合規成本高達約6200萬元，這筆龐大的法務與審計成本，預計最終將會傳導並反映在項目方與投資人的費用結構中。目前新規已進入60天的公眾評論期。