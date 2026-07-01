財富增長驚人 川普稱從沒在管：股票漲 大家都獲利

美國總統川普。(美聯社)

美國近日公布美國總統川普 2025年的財產申報，顯示川普重返白宮 第一年的財富大幅增長，川普1日否認與負責理財投資的機構單位有聯繫，並表示，他之所以獲利是因為股市走紅，「大家都在獲利」。

美國官箴局6月30日公布川普2025年度財務申報，顯示他去年財富增長驚人，僅家族的加密貨幣業務就為他帶來約14億美元的收入，這還不包括他的股票、債券和房地產等其他收入。

川普1日受訪時表示，他沒有介入個人投資，指有專門的基金在負責理財；川普也說，他在擔任總統之前就已經賺了很多錢，專門基金把這些錢投入市場，「我從來不與他們聯繫」。

川普否認有內線交易的可能性，川普指出，這些幫忙他理財的投資人來自大型的投資機構，指川普把錢投進去，他就不再過問這些錢投資到哪裡去，「我從來不和任何理財的人說話」。

川普並表示，他之所以獲利，是因為股市正在走紅，「大家都在獲利」。川普也說，如果民眾有401(k)退休帳戶，現在已經成長約85%。

川普表示，所有人都因為股市走紅受益，也因此創造更多工作機會，指美國現在的勞動人口前所未有地高，並再度提到台灣。

川普指出，明年會有更多工廠開幕，指來自台灣的工廠、更多的晶片製造商，同時還有世界最大的晶片製造商將來到美國；川普說，他們在亞利桑那州設廠，且才剛剛宣布他們的設廠規模將翻倍。

川普說，等到他卸任的時候，美國可能擁有50％的晶片市場。