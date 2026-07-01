最高院裁決護出生公民權 川普：「恭喜」習近平及偉大中國獲勝

川普總統去年1月就職不久即簽署限縮出生公民權行政命令，經過一年半的訴訟，最高法院30日裁定川普敗訴。（美聯社）

聯邦最高法院6月30日做出裁決，推翻川普 政府的行政命令，維持美國憲法第14修正案「出生公民權」的原則。長期對中國「生育旅遊」表達不滿的川普總統在判決後發文「恭喜」中國國家主席習近平 和中國獲得勝利。

川普去年就職後隨即簽署行政命令終止無條件的出生公民權，否決非法移民 和過境訪客的下一代在美國出生時自動取得公民權資格，形同挑戰憲法第14修正案；最高法院去年底受理此案，在今年4月1日舉行口頭辯論之後，於6月30日做出裁決，維持出生公民權。

川普去年曾出現最高法院旁聽本案，但提前離開，也創下了現任總統出席最高法院的先例。

川普政府在出生公民權的辯論中多次批評其中的不公平之處，代表川普政府的司法部訟務次長(Solicitor General)沙爾(John Sauer)即在4月的口頭辯論中主張，出生公民權是為了在美國內戰後，讓美國黑奴取得公民權而設，建構在他們長年定居在美國，表現出對美國的效忠和擁護(allegiance)。

沙爾表示，合法的定居創造必要的效忠，是作為出生公民權的基礎，以此論證非法移民和過境訪客在美國沒有永久合法居留，孩子在美國出生無權自動成為公民權。

沙爾也點出，過去的法律難以規範應付現況，指生育旅遊的情況泛濫，稱根據中國媒體報導，早在2015年，中國就有500家生育旅遊公司，其經營內容就是帶孕婦到美國生產，再回到中國。

川普也公開認同這樣的觀點，強調出生公民權當初是為了讓黑奴後代取得公民權，而不是讓中國億萬富翁的後代花錢來取得公民權。

川普政府強調非法移民和「生育訪客」系統性濫用無限制出生公民權，讓出生兒的父母也獲得美國合法居留，同時也詬病大量中國公民赴美產子的「生育旅遊」。

最高法院30日做出裁決之後，川普隨即在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，他會恭喜習近平和「偉大的中國」，在出生公民權上取得巨大勝利。