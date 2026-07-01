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最高院裁決護出生公民權 川普：「恭喜」習近平及偉大中國獲勝

記者陳熙文／華盛頓報導
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川普總統去年1月就職不久即簽署限縮出生公民權行政命令，經過一年半的訴訟，最高法院...
川普總統去年1月就職不久即簽署限縮出生公民權行政命令，經過一年半的訴訟，最高法院30日裁定川普敗訴。（美聯社）

聯邦最高法院6月30日做出裁決，推翻川普政府的行政命令，維持美國憲法第14修正案「出生公民權」的原則。長期對中國「生育旅遊」表達不滿的川普總統在判決後發文「恭喜」中國國家主席習近平和中國獲得勝利。

川普去年就職後隨即簽署行政命令終止無條件的出生公民權，否決非法移民和過境訪客的下一代在美國出生時自動取得公民權資格，形同挑戰憲法第14修正案；最高法院去年底受理此案，在今年4月1日舉行口頭辯論之後，於6月30日做出裁決，維持出生公民權。

川普去年曾出現最高法院旁聽本案，但提前離開，也創下了現任總統出席最高法院的先例。

川普政府在出生公民權的辯論中多次批評其中的不公平之處，代表川普政府的司法部訟務次長(Solicitor General)沙爾(John Sauer)即在4月的口頭辯論中主張，出生公民權是為了在美國內戰後，讓美國黑奴取得公民權而設，建構在他們長年定居在美國，表現出對美國的效忠和擁護(allegiance)。

沙爾表示，合法的定居創造必要的效忠，是作為出生公民權的基礎，以此論證非法移民和過境訪客在美國沒有永久合法居留，孩子在美國出生無權自動成為公民權。

沙爾也點出，過去的法律難以規範應付現況，指生育旅遊的情況泛濫，稱根據中國媒體報導，早在2015年，中國就有500家生育旅遊公司，其經營內容就是帶孕婦到美國生產，再回到中國。

川普也公開認同這樣的觀點，強調出生公民權當初是為了讓黑奴後代取得公民權，而不是讓中國億萬富翁的後代花錢來取得公民權。

川普政府強調非法移民和「生育訪客」系統性濫用無限制出生公民權，讓出生兒的父母也獲得美國合法居留，同時也詬病大量中國公民赴美產子的「生育旅遊」。

最高法院30日做出裁決之後，川普隨即在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，他會恭喜習近平和「偉大的中國」，在出生公民權上取得巨大勝利。

精華 FAQ

  • 最高法院6月30日裁定維持憲法第14修正案所保障的出生公民權，推翻川普政府終止無條件出生公民權的行政命令，等於否定其限制自動入籍的做法。

  • 川普政府主張，出生公民權原意是保障內戰後獲釋黑奴後代，而非讓非法移民或過境訪客的子女自動取得公民權，並批評制度遭生育旅遊與制度性濫用。

  • 判決出爐後，川普在Truth Social發文，直接「恭喜」中國國家主席習近平與「偉大的中國」在出生公民權議題上取得巨大勝利，語帶諷刺意味濃厚。

習近平 非法移民 川普

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