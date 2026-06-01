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五角大廈積極推動AI作戰 部分高階將領態度保留

編譯王曉伯／綜合報導　
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美軍特戰司令部指揮官、海軍四星上將布萊德利認為部隊「必須非常謹慎地看待AI及其在...
美軍特戰司令部指揮官、海軍四星上將布萊德利認為部隊「必須非常謹慎地看待AI及其在致命打擊中的應用。」(路透)

五角大廈正大力推動人工智慧（AI），但部分高階將領對此持保留態度。

海軍四星上將布萊德利（ Frank Bradley）是美軍特戰司令部( U.S. Special Operations Command)指揮官，他最近於佛羅裡達州坦帕市（Tampa）舉行的年度特種部隊會議上表示，部隊「必須非常謹慎地看待AI及其在致命打擊中的應用。」他強調，他預見未來AI將會決定打擊目標，但「身為人類，我們必須確信它只會將暴力帶到我們想要攻擊的地方。」

布萊德利負責指揮執行最艱鉅與最危險行動的部隊，他強調AI在戰場的應用上需要確保安全措施。然而他的表態卻與他的上司、國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）不同調。赫塞斯正大力推動AI在軍事方面的應用與發展。但是這項行動已引發若干科技公司對AI安全措施的憂慮。

赫塞斯一直堅持五角大廈應被允許以任何其認為合適的合法方式使用AI科技。今年1月，他曾對SpaceX員工表示，他拒絕任何「不能用於戰爭」的AI模型，而他對這項科技的願景是，建構能夠「不受意識形態約束的不受限合法軍事應用」系統。

AI在軍事領域上的應用是川普政府大力推動該科技發展的一環。川普政府認為這是美國獨有的優勢，但同時也面臨必須確保該科技安全維護的責任與壓力。

當被問及布萊德利的言論時，一位五角大廈官員表示，目前的工作重點是利用AI開發「實用的戰場工具」，幫助軍隊更快地發現和識別目標，從而加快對這些目標的打擊速度。

但是美軍特戰司令部的軍官們卻不是把AI視為打擊目標的工具，而是將其視為一種能讓部隊有更多時間專注於任務的工具。司令部最高士官長克羅格曼（Andrew Krogman）表示，他認為AI可以處理行政工作，或幫助司令部業務現代化。

不過，現在AI已能助軍方發現並打擊目標。陸軍第18空降軍利用AI對目標進行火砲攻擊，「效率與美國近代史上最優秀的部隊一樣高」，而部隊人數卻減少2000人。

五角大廈

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