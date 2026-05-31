迦納孕母攜子來美就醫 入境尋求庇護 拘留10天後遭遣返

迦納母親帶同幼子原準備來美醫治，臨時尋求庇護，在拘留十天後被遣返。圖為杜勒斯機場。(美聯社)

一名來自西非迦納(Ghana)的孕婦帶同其4歲患有殘疾的兒子，持有效旅遊簽證 入境美國準備就醫，但在入境時卻尋求庇護 ，結果遭海關暨邊境保護局(CBP)拘留10天，法官最終下令遣返 ，兩人於29日返國。

綜合美聯社、CNN報導，38歲的吉亞西(Annabella Gyasi)帶同出生時雙手嚴重畸形的4歲兒子，5月19日持有效入境簽證抵達華盛頓杜勒斯國際機場(Washington Dulles International Airport)，準備前往醫院接受治療，然而卻在抵美那一刻改變主意，聲稱在迦納遭迫害並尋求庇護，隨即遭CBP拘留。

母子兩人一直被拘留在機場一間沒有窗戶的拘留室裡整整10天，其間維州美國公民自由聯盟(ACLU of Virginia)的律師團隊，代表兩人向法院提出人身保護令，並指責拘留環境惡劣，缺乏足夠食物，導致吉亞西過度緊張及孕期併發症，包括陰道出血及高血壓須兩次緊急送醫治療。

維州東區聯邦地區法院法官布林克瑪(Leonie Brinkema)29日下令釋放兩人並即刻遣返，命令表示「允許申請人立即返回家園，是最符合申請人福祉和司法公正的做法。」

遣返令的裁決是基於CBP官員指出，吉亞西在接受審查時承認來美是為了尋求庇護，因此涉嫌「虛假陳述入境意圖」，因而啟動快速驅逐程序。

吉亞西對此別無選擇，無奈同意離美返國。不過維州美國公民自由聯盟發聲明表示，「我們欣慰看到吉亞西母子擺脫這場噩夢，任何人都不應遭受他們所經歷的非人道待遇。」

CNN報導，國土安全部(DHS)否認虐待的指控，重申被拘留人士都能獲得適當照護，包括醫生的醫療評估、藥物及食物。

吉亞西的律師則相信，CBP人員似乎特別關注她是名孕婦，認為是積極配合執行川普總統廢除出生公民權的命令，強調「川普試圖終止出生公民權的行政命令生效後，大量孕婦遭拘留，數量之多令人震驚，這種情況必須停止。」。

根據美國與迦納的協議，迦納同意接收美國遣送的第三國非法移民。