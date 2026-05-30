我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「適合履行總統職務」白宮公布川普健檢報告 認知測驗滿分

第一頭通過「鏡子測驗」大象 紐約布朗克斯動物園亞洲象Happy逝世

「適合履行總統職務」白宮公布川普健檢報告 認知測驗滿分

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統22日在新澤西州莫里斯敦機場，從陸戰隊一號直升機步行前往空軍一號。（美聯...
川普總統22日在新澤西州莫里斯敦機場，從陸戰隊一號直升機步行前往空軍一號。（美聯社）

白宮29日晚間公布川普總統5月健康檢查結果，並發布主治醫師備忘錄。醫師建議川普減重並增加運動量，但強調他目前健康狀況極佳。

CNN報導，白宮醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）在函中寫道：「川普總統仍維持極佳健康狀態，展現出強健的心血管、肺部、神經系統及整體身體功能。認知與身體表現均十分優異，完全適合履行三軍統帥及國家元首的一切職責。」

川普2025年4月健康檢查時體重約101.6公斤，此次則增至約108公斤。巴巴貝拉表示，醫療團隊已在檢查期間提供「預防性健康諮詢」，內容包括飲食建議、建議服用低劑量阿斯匹靈（aspirin）、增加身體活動量及持續減重。

川普自2025年重返白宮以來，外界持續關注其健康狀況，促使白宮公開更多相關資訊。例如，川普手部曾出現明顯瘀青，白宮將此歸因於頻繁握手，並曾試圖在照片中以遮瑕產品加以掩蓋。

此外，白宮也曾表示，去年夏天曝光的腿部與腳踝腫脹問題，是慢性靜脈功能不全（chronic venous insufficiency）所致。這種疾病會因部分靜脈瓣膜無法正常運作，導致血液在靜脈內積聚。川普曾嘗試穿著壓力襪，但因感到不適而作罷。

總統醫師巴巴貝拉在29日公布的信函中寫道，川普26日體檢時「發現輕微小腿腫脹，但較去年已有改善」。

根據醫師報告，川普還接受「全面神經系統檢查」，結果顯示精神狀態、顱神經功能、肌力、感覺、反射、步態及平衡能力均屬正常。至於心血管健康方面，醫師指出，經人工智慧（AI）強化分析的心電圖（ECG）結果估算，川普的心臟年齡約比實際年齡年輕14歲。

巴巴貝拉的信函指出，川普目前持續服用阿斯匹靈，但未說明劑量。他也再次接受蒙特婁認知評估（Montreal Cognitive Assessment，MoCA）測驗。這是一項約10分鐘的篩檢測驗，用於偵測輕度認知障礙及早期失智症。醫師表示，川普在測驗中獲得30分滿分。

白宮 減重 川普

上一則

赫塞斯：對台軍售由川普定奪 140億軍購無關美彈藥庫存

下一則

中2月驅逐紐時王月眉 美以牙還牙吊銷1新華社員工簽證

延伸閱讀

下月滿80歲 川普稱體檢結果「完美」白宮：史上最敏銳的總統

下月滿80歲 川普稱體檢結果「完美」白宮：史上最敏銳的總統
川普將接受13個月裡第三次例行健康檢查

川普將接受13個月裡第三次例行健康檢查
川普稱年度健檢結果「完美」 將屆80歲體能受關注

川普稱年度健檢結果「完美」 將屆80歲體能受關注
快80歲了…川普右手又瘀青引發熱議 醫生這麼說

快80歲了…川普右手又瘀青引發熱議 醫生這麼說

熱門新聞

眾院能源暨商務委員會(House Energy and Commerce Committee)21日以48票對1票通過表決，同意讓旨在將日光節約時間(daylight saving time)變成永久化的「日光保護法案」(Sunshine Protection Act)，納入範圍更龐大的另一項法案當中。（美聯社）

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

2026-05-22 08:23
佛州的高中生摸黑走路上學，如果永久實行「日光節約時間」，家長擔心孩子冬日上學的安全。(美聯社)

可能摸黑上學…全年日光節約時間 誰受益？誰受害？

2026-05-23 02:21
川普政府對移民政策再進一步緊縮，將要求多數綠卡申請者返回母國提出申請。圖為USCIS紐約辦公室。(路透)

須回母國申請綠卡？律師籲勿恐慌：2類簽證不受影響

2026-05-23 10:08
移民局日前指申請綠卡要回母國，引發恐慌，移民局24日補充，持有H-1B簽證要轉換身分者，大多數不必離境，依現行做法辦理。（路透）

USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

2026-05-25 05:22
公民暨移民服務局將要求多數綠卡申請者須離境返回母國提出申請，勢將影響許多目前在國內的綠卡申請者。（取自USCIS官網）

綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作

2026-05-23 15:02
USCIS要求綠卡申請要回母國提出，引起不少人緊張，但又補充專業人士不在此限。圖為美國駐北京大使館。（美聯社）

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

2026-05-28 05:42

超人氣

更多 >
疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語
美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦

美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦
侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年

侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年
中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議

中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議
維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島

維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島