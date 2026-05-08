幽浮檔案影片曝光「八角星形在動」 葛林諷：拿出活的外星人啊

美國國防部8日公布一批所謂「全新、從未曝光過」的UFO檔案，其中一段紅外線影片似乎是2013年拍到一個奇特的「八角星形」物體漂浮於空中。照片翻攝：war.gov/ufo

國防部 8日公布一批所謂「全新、從未曝光過」的UFO檔案，並稱此舉展現國防部致力提升透明度。其中包括一段神秘影片，似乎拍到一個奇特的「八角星形」物體數年前在空中移動。不過，共和黨籍前聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）批評，這只是轉移注意力的宣傳。

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五角大廈 表示，這批資料將「存放」於 war.gov/ufo，並將陸續公布更多檔案。五角大廈還稱：「歷史上沒有任何總統或政府，曾在UAP透明化方面做到這種程度。」國防部所稱的UAP（unidentified anomalous phenomena，不明異常現象），一般大眾通常稱為UFO（不明飛行物）。

首批公開的檔案為畫面模糊的靜態影像，看起來可能代表任何東西。其中一張畫面顯示螢幕上出現一群點狀物；另一張則出現幾個形狀奇特的物體。另外，一段紅外線影片似乎拍到一個奇特的「八角星形」物體。

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這段長約兩分鐘的影片由美國中央司令部（US Central Command）人員提交，據稱是由「美軍平台上的紅外線感測器」拍攝。根據公開檔案，畫面中的物體於2013年出現，並似乎漂浮於空中。

網站說明寫道：「這段影片顯示一個類似八角星的對比區域，突出部分長短交錯。」網站同時警告，相關說明僅供資訊用途，「讀者不應將說明中的任何部分，解讀為分析判斷、調查結論或事實認定。」

川普總統在真實社群表示，此次公開檔案是在兌現對民眾的承諾。他寫道：「過去幾屆政府未能在這個議題上保持透明，如今透過這些新文件與影片，人民可以自己看看，『到底他X的發生了什麼事？』（WHAT THE HELL IS GOING ON?）」

不過，曾是川普盟友、如今已公開鬧翻的葛林批評，川普政府一邊進行海外戰爭，一邊公布UFO檔案，只是「『快看這個閃亮東西』式的宣傳」。她寫道：「除非他們真的把活生生的外星人帶出來、展示測試中的UFO，或者乾脆承認大家其實早就知道那是什麼，不然我這個周五還有更重要的事情要做。」