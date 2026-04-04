國安部：佛州基地華人炸彈客的父母是非法移民 凸顯出生公民權威脅

一對華人姊弟上個月在佛州麥克迪爾空軍基地放炸彈，其父母是非法移民。(路透)

國土安全部(DHS)宣布，上個月在佛州 麥克迪爾空軍基地(MacDill Air Force Base)放炸彈的華人 姊弟，其父母是非法移民，3月18日遭移民暨海關執法局(ICE )收押。DHS代理助理部長畢斯(Lauren Bis)聲明，此案凸顯非法移民與出生公民權構成嚴重國安威脅。

福斯新聞網(FOX)報導，鄒邱琴(Qiu Qin Zou，音譯)與鄭嘉章(Jia Zhang Zheng，音譯)1993年非法入境並申請庇護遭駁回，移民法官1998年下令驅逐出境，這對夫婦多次提出重審但遭移民上訴委員會駁回，結果滯留美國30年。

他們一對兒女鄭亞倫(Alen Zheng，音譯)與鄭安瑪麗(Ann Mary Zheng，音譯)均有公民身分。

鄭亞倫10日晚間駕駛黑色賓士(Mercedes-Benz)到基地訪客中心附近放置炸彈，事後並撥打911通報「有炸彈」。空軍人員曾進行搜索，但未立即發現爆炸裝置，直到六天後被一名空軍士兵發現。聯邦調查局(FBI)發現，鄭安瑪麗在數日後協助清理並出售賓士車，調查人員循線找到車輛，並在車上檢出爆裂物痕跡。姊弟於案發後前往中國，檢方推測鄭亞倫仍藏匿中國，鄭安瑪麗則是經由底特律返美後被捕。

官員表示，此案凸顯了更廣泛的移民執法與公民權法律問題，聯邦最高法院本周才審理「第14修正案」的出生公民權案，川普總統一上任就簽行政令，限制非法移民和臨時居美者的美國出生子女不能獲得公民權。

「自動賦予在美國出生的非法移民子女公民身分……構成重大的國家安全風險，」國土安全部代理助理部長畢斯在聲明中表示，「此事件突顯非法移民與出生公民權對美國所帶來的嚴重國家安全威脅。」

國安部指出，兩名嫌犯是在其父母非法入境後於美國出生的。

鄭亞倫被控犯企圖以縱火或爆炸方式破壞政府財產等罪行，最高可面臨40年監禁。鄭安瑪麗被控共犯及篡改證據，最高可面臨30年監禁。官員並未透露作案動機或是否與中國政府有關聯。