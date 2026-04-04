我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Axios：美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格比照「連胡會」

國安部：佛州基地華人炸彈客的父母是非法移民 凸顯出生公民權威脅

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一對華人姊弟上個月在佛州麥克迪爾空軍基地放炸彈，其父母是非法移民。(路透)
一對華人姊弟上個月在佛州麥克迪爾空軍基地放炸彈，其父母是非法移民。(路透)

國土安全部(DHS)宣布，上個月在佛州麥克迪爾空軍基地(MacDill Air Force Base)放炸彈的華人姊弟，其父母是非法移民，3月18日遭移民暨海關執法局(ICE)收押。DHS代理助理部長畢斯(Lauren Bis)聲明，此案凸顯非法移民與出生公民權構成嚴重國安威脅。

福斯新聞網(FOX)報導，鄒邱琴(Qiu Qin Zou，音譯)與鄭嘉章(Jia Zhang Zheng，音譯)1993年非法入境並申請庇護遭駁回，移民法官1998年下令驅逐出境，這對夫婦多次提出重審但遭移民上訴委員會駁回，結果滯留美國30年。

他們一對兒女鄭亞倫(Alen Zheng，音譯)與鄭安瑪麗(Ann Mary Zheng，音譯)均有公民身分。

鄭亞倫10日晚間駕駛黑色賓士(Mercedes-Benz)到基地訪客中心附近放置炸彈，事後並撥打911通報「有炸彈」。空軍人員曾進行搜索，但未立即發現爆炸裝置，直到六天後被一名空軍士兵發現。聯邦調查局(FBI)發現，鄭安瑪麗在數日後協助清理並出售賓士車，調查人員循線找到車輛，並在車上檢出爆裂物痕跡。姊弟於案發後前往中國，檢方推測鄭亞倫仍藏匿中國，鄭安瑪麗則是經由底特律返美後被捕。

官員表示，此案凸顯了更廣泛的移民執法與公民權法律問題，聯邦最高法院本周才審理「第14修正案」的出生公民權案，川普總統一上任就簽行政令，限制非法移民和臨時居美者的美國出生子女不能獲得公民權。

「自動賦予在美國出生的非法移民子女公民身分……構成重大的國家安全風險，」國土安全部代理助理部長畢斯在聲明中表示，「此事件突顯非法移民與出生公民權對美國所帶來的嚴重國家安全威脅。」

國安部指出，兩名嫌犯是在其父母非法入境後於美國出生的。

鄭亞倫被控犯企圖以縱火或爆炸方式破壞政府財產等罪行，最高可面臨40年監禁。鄭安瑪麗被控共犯及篡改證據，最高可面臨30年監禁。官員並未透露作案動機或是否與中國政府有關聯。

佛州 華人 ICE

上一則

美國控中國霸凌巴拿馬籍商船 中反擊：無中生有、顛倒黑白

下一則

美軍首架遭敵軍擊落戰機 F-15E曾遭友軍科威特誤擊墜毀

延伸閱讀

出生公民權辯論 繞不開「黃金德案」…5要點一次看

出生公民權辯論 繞不開「黃金德案」…5要點一次看
芝城中途閃電戰 持中國護照共28人被捕 已驅逐11人

芝城中途閃電戰 持中國護照共28人被捕 已驅逐11人
限縮出生公民權 大法官質疑 川普出席創首例

限縮出生公民權 大法官質疑 川普出席創首例
最高院辯論出生公民權 正反兩派民眾場外也交鋒

最高院辯論出生公民權 正反兩派民眾場外也交鋒

熱門新聞

川普總統在白宮橢圓形辦公室。(美聯社)

川普：伊朗剛剛提出停火請求 美國提1條件

2026-04-01 09:05
美國總統川普2日在白宮。（歐新社）

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

2026-04-05 01:02
國安部前部長諾姆(前)與丈夫布萊恩(後)於3月3日出席參院聽證會；布萊恩被踢爆長期活躍於變裝與戀物癖社團。(美聯社)

前國安部長諾姆老公遭爆女裝癖照片外流 川普也震驚

2026-03-31 19:54
F-15E檔案照，非此次失事戰機。（美聯社）

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

2026-04-04 23:30
諾曼·黃走過舊金山繪有壁畫的唐人街，他的曾祖黃金德1898年爭取出生公民權獲勝訴。(路透)

川普：出生公民權不是給中國有錢人的 批大法官「愚蠢」

2026-03-31 10:07
這張照片據稱，美國在伊朗執行尋找一名受困飛行員任務期間，有美軍飛機遭摧毀。路透無法確認照片的實際拍攝時間。(路透)

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

2026-04-05 12:29

超人氣

更多 >
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避
全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1