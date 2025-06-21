蒙面、不戴識別證… ICE幹員執法引質疑

移民海關執法局幹員執法時不戴識別證，而且戴面罩，被指是川普政府打擊無證移民行動的新策略。圖為紐約市主計長蘭德(左二)６月17在移民法庭外被ICE幹員逮捕。(美聯社)

移民海關執法局(ICE )幹員執法時不戴識別證，被指是川普 政府打擊無證移民行動的新策略；ICE則辯稱是因為擔心遭人臉辨識，有連累家人之虞，並宣稱ICE執法時遭攻擊事件激增，但此一說法仍引起外界質疑。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，紐約市主計長蘭德(Brad Lander)向WCBS電視台指控聯邦幹員逮捕非法移民 「過程極度不人道」。他並強調：「我們看到三個人被同一批不穿制服、戴面具的ICE幹員，從押送人員手中強行帶走，沒有給出任何理由，這種行為毫無司法公平可言。」

今年3月間，沒有確實身分證明的聯邦移民幹員開始在校園或住宅區拘捕外籍學生，甚至有戴面具、不穿制服、不佩戴警徽的ICE幹員直接在馬路或職場逮人，成為川普政府移民打擊行動的新常態。

前總統歐巴馬任內ICE代理局長桑威格(John Sandweg)指出：「無論ICE或國土安全部(DHS)首要任務就是保護人員安全，但我認為這種(戴面罩)情況毫無疑問，逾越任何合理範圍，理應是例外而非常規。」

ICE代理局長里昂斯(Todd Lyons)則辯稱：「如果有人因為他們戴面罩而感覺被冒犯，我深感抱歉，但我不會因為大家不喜歡移民執法，就讓屬下冒著生命危險，甚至家人也面臨危險。」

根據MSNBC報導，今年4月DHS公布ICE官員攻擊事件暴增300%，一個月後又宣稱「ICE官員襲擊事件增加413%」，本周聲明又重申：「最新數據顯示ICE幹員執法時發生的襲擊事件增加500%。」甚至指控某些「庇護政客」助長「毀謗並妖魔化ICE」。

華盛頓郵報(Washington Post)記者邦普(Philip Bump)研究DHS的公開訊息發現證據不足，即便多次索取數據也無回應；他說：「ICE沒有向我提供任何移民官員在逮捕行動以外，被識別、被攻擊或襲擊的案例。」