聯邦法官下令 暫時禁止川普派國民兵進洛杉磯 今天中午生效

加州控告聯邦非法調動加州國民兵，圖為加州國民兵在部署洛杉磯聯邦大樓前面。(歐新社)

聯邦地方法官布萊爾(Charles Breyer)12日下令，暫時禁止川普 總統在洛杉磯 部署國民兵 ，加州國民兵回歸加州州長紐森(Gavin Newsom)管轄，命令將於13日(星期五)中午生效。

布萊爾12日開庭，對總統川普在洛杉磯部署國民兵(National Guard)的合法性，表示質疑。法官警告說，川普政府聲稱總統權力不能受到質疑，即使是法院也不能，正是引發美國開國元勳害怕君主制的原因。

紐森10日向法院提出緊急動議，法官布萊爾在聽證會上指出，川普不顧州長紐森的強力反對，調動4000名加州國民兵前往洛杉磯街頭的舉動，可能有著法律上的漏洞。

法官表示，川普似乎並沒有「透過」紐森本人來發布該命令，盡管法律要求此類命令，必須透過相關州的州長來發布。

布萊爾指出，「我想要搞清楚的是，如果你實際上並沒有把東西交給某個人，那這東西又怎麼會『經手』某人呢？」

法官也對川普聲稱洛杉磯的騷動構成「叛亂危險」的說法表示懷疑，這是讓川普有權將加州國民兵聯邦化的幾個可能的前提之一。布萊爾同時也強力反駁司法部說法，後者認為川普的潛在叛亂說法可不受法院審查。

「這就是憲政政府和喬治國王之間的差別，」布萊爾說，「不是領導人隨便說說就能成真的。」

司法部律師舒梅特(Brett Shumate)則是堅稱，周末針對聯邦官員的暴力行為足夠危險，且足夠支持川普的決定；川普7日在洛杉磯爆發了一波反政府驅逐政策抗議活動，並演變成暴力事件後，下令部署國民兵前往洛杉磯。

舒梅特辯稱，川普透過國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)向加州國民兵司令傳達其命令的做法，已滿足了法律程序的需求，即使法官發現該程序有缺陷，也不足以解除部署；舒梅特認為，任何失誤都只是「程序犯規」，白宮應該被允許透過新文件來彌補。