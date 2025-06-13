川普承認遣返波及「優秀工人」 稱應保護無證農民、酒店清潔工

川普承認，無證移民充斥在農業和旅館業中，強力遞解會造成勞力短缺。(路透)

總統川普 嚴厲打擊非法移民 的政策，將美國必要的勞工，包括農民、酒店員工以及其他服務行業人員，只要是非法移民，也要驅逐出境，現在後果出現，為此川普表示會對相關政策作出修改，以解決工人嚴重短缺問題。

川普12日在其社交平台「真實社群」(Truth Social)貼文，承認聯邦移民及海關執法局(ICE)人員將逮捕及驅逐範圍，擴大到犯有暴力罪行以外的移民。

川普在貼文說，「我們偉大的農民以及酒店、休閒產業的人們表示，我們非常激進的移民政策，正奪走他們非常優秀、長期工作的工人，而這些工作幾乎是無法取代的」，「這不好，我們必須保護我們的農民，但要把罪犯趕出美國。改變即將到來！」

川普沒有具體說明會採取什麼措施，來解決因嚴打非法移民而造成的工人短缺問題。但之後在白宮 一次活動裡向媒體表示，他會以簽署行政命令來解決。

他又說 「我們不能把農民帶走，把所有工人都帶走，然後把他們遣返」 ，「你知道，他們當中有非常優秀的工人，工作了20年。他們不是美國公民，但事實證明他們很棒」。

川普承認，無證移民充斥在農業和旅館業中，強力遞解會造成勞力短缺。(美聯社)

根據國土安全部數據，2020年至2022年間，全美農場工人約有42%沒有合法身分。川普組織(Trump Organization)的酒店，一直以來都依賴無證移民擔任清潔工、場地管理員及服務員等。

對於川普的新表態，民主黨人隨即抓住抨擊。華盛頓州民主黨籍國會眾議員賈亞帕(Pramila Jayapal)在X貼文說「第一步：川普製造問題；第二步：把問題歸咎於總統拜登；第三步：就解決方案發布一篇抱怨式的貼文，但實際並沒有提供解決方案」。

賈亞帕又說，「我們的國家和經濟依賴移民。他怎麼現在才搞清楚？」

白宮一直為驅逐非暴力無證移民的做法辯護，認為他們在美國境內存在，就是要逐出境的理由。

路透指出，最近幾星期白宮要求增加逮捕非法移民的逮捕，ICE隨即大幅擴大逮捕及驅逐出境力度，由每日1000人增加到3000人。