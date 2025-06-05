川普威脅取消合約 馬斯克嗆「正合我意」身價急縮水340億

馬斯克擁有3345億美元的巨額財富，但這次與川普反目後，川普攤牌說要終止馬斯克的政府合約時，特斯拉股價暴跌14%，市值蒸發1520億美元，馬斯克一夕之間損失財富近340億美元。(歐新社)

美國總統川普 和全球首富馬斯克 為「大而美」稅改法案徹底撕破臉：川普大罵馬斯克「發瘋」，並威脅要取消他旗下公司與政府簽訂的合約，馬斯克則回嗆「正合我意」。但特斯拉投資人大為緊張，這家電動車 製造商的股價周四暴跌14%，市值蒸發1520億美元，跌破1兆美元大關以下，這是有史以來最大跌幅，而馬斯克一夕之間損失財富近340億美元。

川普5日在橢圓形辦公室和網路上發表了一系列尖刻評論，表示對馬斯克批評他的稅改法案「非常失望」，並暗示馬斯克被趕出政府後「變得充滿敵意」，干預政治是為了謀取商業利益，基本上就是對電動車稅務優惠未包含在法案內不滿。

川普在Truth Social貼文說：「馬斯克愈來愈招人煩，我要求他走人，我取消他的電動車強制令，那項規定強迫大家購買沒人想要的電動車（他幾個月前就知道我要這麼做！），結果他就發瘋了 ！」

馬斯克不甘示弱在X上回擊川普忘恩負義 ：「如果沒有我，川普會輸掉大選 ，民主黨將控制眾院，共和黨在參院的席位將是51比49。」

馬斯克近日以川普力推的大而美法案成本過高為由，多次公開呼籲共和黨人予以封殺，還威脅要罷免投票支持該法案的議員。

雖然川普不到一周前才在白宮為告別政府效率部（DOGE）的馬斯克舉辦歡送會，但昨天(5日)顯然耐性耗盡，他在社群媒體上寫道，「要削減政府預算，最簡單的方法就是終止對馬斯克的政府補貼和合約」。

此言一出，特斯拉股價應聲暴跌，一度跳水18%，收盤時市值降至9160億美元，而馬斯克的個人淨資產蒸發近340億美元，是彭博億萬富豪指數有史以來第二大損失，僅次於他自己在2021年11月創下的紀錄。

馬斯克目前仍是全球首富，擁有3,345億美元的巨額財富。他過去也曾經歷許多挫折，不過，這次與川普反目比以往任何時候都要更艱難，川普攤牌說要終止馬斯克的政府合約時所言，這可能會對高度仰賴政府合約和補胋維持營運的特斯拉和SpaceX造成重創，

馬斯克以其典型風格，拿知名影星克林伊斯威特在動作犯罪驚悚片「撥雲見日」 中飾演角色說過的五個字回應：「Go ahead, make my day. (來，正合我意）」。

他隨後暗示，川普遲遲不願公布美國淫魔艾普斯坦的相關文件，是因為擔心出現自己的名字。

他還表示SpaceX要開始讓太空船Dragon退役，但美國依靠SpaceX向國際太空站運送貨物和太空人。

共和黨議員如今陷入兩難境地，一邊是大金主，另一邊則是站在權力高峰的總統。眾院議長強生試圖緩和局勢，表示「政策分歧不應演變成個人恩怨」。另一位支持川普的億萬富豪艾克曼則在社群媒體上呼籲雙方「為了國家利益握手言和」。