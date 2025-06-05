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川普旅行禁令豁免7大類人士 球員2026年可來美踢世足賽

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普4日在白宮舉行夏季晚宴。（路透）
美國總統川普4日在白宮舉行夏季晚宴。（路透）

美國總統川普4日簽署公告，以國家安全風險為由，擴大針對共19個國家實施全面或部分旅行禁令，預計美東時間6月9日凌晨12時01分生效。紐約時報報導指出，根據白宮聲明，7大類背景人士可供豁免，包含美加墨合辦2026年世足賽的參賽球員。

以下為7種不受最新旅行禁令限制的特定背景人士：

持有綠卡人士

擁有美國永久居留權人士不受禁令影響。川普在2017年首度實施旅行禁令時，一度導致機場陷入混亂，當時國土安全部不得不聲明澄清，綠卡持有者可入境美國。本次公告明確列出綠卡豁免條款。

雙重國籍人士

擁有美國國籍，並且有有遭禁國家國籍人士，本次亦不受限制。

伴侶或親屬為美國公民

遭禁國籍人士仍可透過其身分為美國公民的伴侶、子女或父母申請簽證。

特定運動員

預計入境美國參與重大體育賽事的運動員、教練及其家屬。美國預計在2026年舉行世界盃足球賽，並於2028年在洛杉磯舉行夏季奧運。換句話說，足球實力堅強的伊朗本次也在被禁名單，但其足球員仍可赴美參賽。

已獲庇護難民

已獲准入境或取得美國庇護身分的難民也在禁令行列之外。

曾協助美國的阿富汗

曾在2001年9月11日恐怖攻擊事件後，在為期20年的戰爭中協助美國政府的阿富汗人，可依特殊簽證計畫申請入境。

逃離宗教迫害的伊朗人

伊朗境內因宗教信仰遭受迫害、試圖逃離的少數族群，也被列入豁免名單。

伊朗 綠卡 阿富汗

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