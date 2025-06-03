聯邦追討學貸 45萬人社安金可能本月開始縮水

聯邦對學貸違約開始扣款，一些積欠學貸又領取社安金的民眾，本月開始會發現領到的金額縮水。(美聯社)

教育部 恢復追收拖欠學貸 之下，6月起學貸違約者的社安金 恐被扣款，實領金額將縮水。

川普政府4月21日宣布，教育部將恢復追收全美拖欠的1.6兆元學貸；近五年因新冠疫情執行紓困政策，政府未要求償還這些學貸。

消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)發現，全美有45萬多名屆滿62歲的人聯邦學貸違約，這些人可能領取社安金。另社會安全局(Social Security Administration)的資料顯示，根據領取者何時申領和其生日，6月領取社安金的日期是6月3日、11日、18日或25日。

紐約教育債務消費者援助計畫(Education Debt Consumer Assistance Program)助理主任尼爾曼(Nancy Nierman)說，領取社安金的人多半高度倚賴社安金，如因拖欠學貸而被扣款，可能陷恐慌。

研究高等教育的坎特羅維茨(Mark Kantrowitz)指出，因學貸拖欠被扣社安金之前至少30天會收到警告，警告通知附有聯絡資訊，當事人可提出經濟困難或者有待解除學貸等證明，爭取避免或停止被扣款。

接下來是向學貸服務機構尋求解除貸款；有嚴重健康問題的人更可爭取。尼爾曼說，生病或殘疾者可申請「完全暨永久傷殘解除債務」(Total & Permanent Disability discharge)，由醫師、社安局或退伍軍人事務部(Department of Veterans Affairs)出具殘疾證明。

非營利組織學貸顧問協會(Institute of Student Loan Advisors)會長馬約特(Betsy Mayotte)建議聯絡政府的違約解決小組(Default Resolution Group)，設法擺脫違約欠款困境，其中一個方法是加入根據收入制定還款計畫(income-driven repayment plan)，如果社安金是唯一收入，加入這些計畫後，還款額很可能降為零。

據了解，領取社安金的人每月被扣款還學貸的金額可能高達15%；但依規定，扣款後每月必須至少保留750元。