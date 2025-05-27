我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公園烤肉傳出槍響…費城爆大規模槍擊 至少2死8傷

庫克的「川普攻略術」失效？蘋果成關稅戰靶心

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍聲援：讓她回家

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)
華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

來自香港的一名華裔女子為逃避家暴，選擇跳機滯留美國，在密蘇里州落地生根20餘年，並獨力扶養具公民身分的三名子女，突然被美國移民和海關執法局(ICE)羈押，面臨即將被驅逐出境的困境。溫馨的是，在她居住以川粉為多數的小鎮，居民已陸續發起「讓卡蘿回家」的「營救」活動。

工卡更新面談 遭ICE上銬

根據新聞周刊(Newsweek)報導，定居密州只有1萬人的肯尼特鎮(Kennett)、現年45歲的卡蘿·馬尤嘉(Carol Mayorga，中文姓名：許明莉Ming Li Hui，音譯)原定8月更新工作許可，卻在上個月底臨時接獲通知前往聖路易斯(St. Louis)移民辦公室面談。

不料約談近七個小時後，馬尤嘉被ICE幹員直接上銬、移送拘留所，目前仍羈押在格林郡監獄(Greene County Jail)，消息傳來，讓地處鄧克林郡(Dunklin County)這個川普鐵票倉的肯尼特社區整個沸騰。

「我們支持川普，但這不對」

加里森(Bud Garrison)與妻子安妮塔(Anita Garrison)雙雙身穿呼籲「讓卡蘿回家」的標語T恤以表達抗議：「這裡95%支持川普、我也是，但這種做法是錯誤的。」其妻安妮塔也強調：「在我看來她是一位非常正直的公民，她的孩子擅長運動，她也到教會，我認為她與她的孩子們應該享有自由。」

肯尼特市議員德萊(Lisa Dry)也加入支持馬尤嘉的行列；她說：「很多人對此憤憤不平，大家可能沒有發現，馬尤嘉的遭遇其實很常見，絕非個案。」

市議員：她的遭遇絕非個案

馬尤嘉在當地餐廳John's Waffle & Pancake House工作，她的雇主及餐廳員工本月20日透過社群平台臉書(Facebook)發文聲援：「她始終無私奉獻，把別人擺在第一位，總是默默沉著因應每一次挑戰，她或許是移民，但毫無疑問也是本公司一員。」

2004年馬尤嘉為逃離母親家暴，首次持簽證入境美國，隨後來到肯尼特落地生根，原本馬尤嘉以在香港受虐為由向美國政府申請庇護，並提交家人警告回港恐面臨危險的信函，證明返回香港可能危及性命，可惜庇護案在2014年被駁回。

支持者募資 申請暫緩驅逐

為了幫助馬尤嘉度過難關，支持者集資逾2萬元用來支付律師費以及馬尤嘉三名子女生活費，教會牧師金恩(Kirsten King)強調：「我接獲的每一通來電都是告訴我，像馬尤嘉這樣的人不應該受到如此對待。」

馬尤嘉被羈押後曾提起上訴，遭到駁回後，委任律師布洛奇(Raymond Bolourtchi)已向移民上訴委員會(Board of Immigration Appeals)申請暫緩執行驅逐，是否能夠擋下驅逐令，仍待司法決定。

移民 香港 ICE

上一則

國殤日赴阿靈頓公墓致敬 川普：要修復美國

延伸閱讀

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」
ICE埋伏法庭 逮捕出席庇護聽證會無證客

ICE埋伏法庭 逮捕出席庇護聽證會無證客
肯尼的困境

肯尼的困境
喬州肯尼索大學 取消非裔研究等3科系惹議

喬州肯尼索大學 取消非裔研究等3科系惹議

熱門新聞

川普總統主導的預算法案將影響民眾荷包。（歐新社）

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

2025-05-22 11:12
川普對馬斯克(左)曾經非常倚重，但一夕之間兩人關係生變。(路透)

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

2025-05-24 21:52
哈佛大學。(路透)

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

2025-05-22 16:05
圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(記者鄭怡嫣／攝影)

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

2025-05-23 09:05
美國總統川普（右）21日在白宮會晤南非總統拉瑪佛沙（左），現場播放影片並拿出一疊新聞報導，稱南非政府迫害白人農民。(歐新社)

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

2025-05-21 20:40
過去幾周，川普政府已開始向收到最終驅逐令卻仍未離美的無證移民處以「高額罰款」。圖為收到遣返令的無證移民在佛州一家餐館工作。(美聯社)

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

2025-05-20 21:46

超人氣

更多 >
新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場
應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算

應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算
華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為
港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」
近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議