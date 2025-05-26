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港女來美20年面臨驅逐 95%挺川小鎮喊「讓她回家」

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港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

編譯俞仲慈／即時報導
華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)
華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

來自香港的一名華裔女子為逃避家暴，選擇跳機滯留美國，在密蘇里州落地生根20餘年，並獨力扶養具公民身分的三名子女，突然被美國移民和海關執法局(ICE)羈押，面臨即將被驅逐出境的困境。溫馨的是，在她居住以川粉為多數的小鎮，居民已陸續發起「讓卡蘿回家」的「營救」活動。

工卡更新面談 遭ICE上銬

根據新聞周刊(Newsweek)報導，定居密州只有1萬人的肯尼特鎮(Kennett)、現年45歲的卡蘿·馬尤嘉(Carol Mayorga，中文姓名：許明莉Ming Li Hui，音譯)原定8月更新工作許可，卻在上個月底臨時接獲通知前往聖路易斯(St. Louis)移民辦公室面談。

不料約談近七個小時後，馬尤嘉被ICE幹員直接上銬、移送拘留所，目前仍羈押在格林郡監獄(Greene County Jail)，消息傳來，讓地處鄧克林郡(Dunklin County)這個川普鐵票倉的肯尼特社區整個沸騰。

「社區95%挺川，但這不對」

加里森(Bud Garrison)與妻子安妮塔(Anita Garrison)雙雙身穿呼籲「讓卡蘿回家」的標語T恤以表達抗議：「這裡95%支持川普、我也是，但這種做法是錯誤的。」其妻安妮塔也強調：「在我看來她是一位非常正直的公民，她的孩子擅長運動，她也到教會，我認為她與她的孩子們應該享有自由。」

肯尼特市議員德萊(Lisa Dry)也加入支持馬尤嘉的行列；她說：「很多人對此憤憤不平，大家可能沒有發現，馬尤嘉的遭遇其實很常見，絕非個案。」

市議員：她的遭遇絕非個案

馬尤嘉在當地餐廳John's Waffle & Pancake House工作，她的雇主及餐廳員工本月20日透過社群平台臉書(Facebook)發文聲援：「她始終無私奉獻，把別人擺在第一位，總是默默沉著因應每一次挑戰，她或許是移民，但毫無疑問也是本公司一員。」

2004年馬尤嘉為逃離母親家暴，首次持簽證入境美國，隨後來到肯尼特落地生根，原本馬尤嘉以在香港受虐為由向美國政府申請庇護，並提交家人警告回港恐面臨危險的信函，證明返回香港可能危及性命，可惜庇護案在2014年被駁回。

支持者募資 申請暫緩驅逐

為了幫助馬尤嘉度過難關，支持者集資逾2萬元用來支付律師費以及馬尤嘉三名子女生活費，教會牧師金恩(Kirsten King)強調：「我接獲的每一通來電都是告訴我，像馬尤嘉這樣的人不應該受到如此對待。」

馬尤嘉被羈押後曾提起上訴，遭到駁回後，委任律師布洛奇(Raymond Bolourtchi)已向移民上訴委員會(Board of Immigration Appeals)申請暫緩執行驅逐，是否能夠擋下驅逐令，仍待司法決定。

移民 香港 ICE

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