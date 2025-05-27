哈佛的30億撥款 川普想拿來分給全美技職學校

哈佛大學遭禁止招收國際學生，但哈佛外籍校友對美商業貢獻極大。圖為哈佛大學校園。(新華社)

川普 總統26日表示，他正思考拿走對哈佛大學 30億美元的撥款，認為應該全額分配給全美的技職學校；川普並指出，政府仍在等待哈佛大學提供外國學生的名單。

川普25日也表示，國際學生占據哈佛大學31%名額，讓美國學生無法就讀哈佛。

國土安全部(DHS)22日撤銷私立名校哈佛大學的「學生與交流訪客計畫」(SEVP)認證，取消該校招收國際學生的資格；麻州聯邦地區法官巴洛茲(Allison Burroughs)23日則裁定暫停執行，哈佛大學國際學生的去留陷入僵局。

26日逢美國國殤日(Memorial day)，川普仍不忘批評哈佛大學，他在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，他正思考拿走提供給哈佛大學的30億美元撥款，指哈佛大學非常支持反猶太 主義；川普認為，應該把30億美元分配給全美的技職學校(trade school)。

川普也表示，政府正等待哈佛大學提供外國學生名單，讓政府可以決定哪些學生是「激進的瘋子」、「麻煩製造者」，不該再被允許回到美國。

川普說，哈佛大學提供名單的速度很慢，並認為，目前唯一對哈佛大學有利的事情，就是他們找到一名對他們來說最好的法官，但川普認為，政府還是會取得最後的勝利。

川普近日已多次向哈佛大學開砲，不但稱很多哈佛大學的學生都需要補習數學，有的學生連2加2都不知道，卻能讀哈佛；他並指出，很多學生都參加示威、高喊反猶太，美國不想要「麻煩製造者」。