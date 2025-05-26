川普政府大砍科研經費 加、法、澳趁機搶人才

加拿大安大略省省長福特(中)宣布啟動「加拿大領導」計畫，擬吸引美國生物醫學研究人員。(美聯社)

川普政府大砍數十億科研經費，導致成千上萬科學家因此失業或失去聯邦補助，其他國家的政府機構及大學則趁機開始搶人。

美聯社25日報導，加拿大 今年4月啟動「加拿大領導」(Canada Leads)計畫，希望吸引處於職業生涯初期的生物醫學研究人員從美國移到加拿大，讓加拿大得以培養下一代創新人才。

法國南艾克斯馬賽大學(Aix Marseille University)3月推出「科學安全港」(Safe Place for Science)計畫，強調歡迎在美國卻覺得研究工作「面臨威脅或阻礙」的科學家。

澳洲 4月間宣布「全球人才吸引計畫」(Global Talent Attraction Program)，以具有競爭力的薪酬、搬遷補助為亮點。澳洲科學院(Australian Academy of Sciences)院長艾拉比亞(Anna-Maria Arabia)說：「美國正在發生一些狀況，我們看到吸引最頂尖人才到這裡來的絕佳機會。」

自從二次世界大戰之後，美國為獨立大學、聯邦機關的科學研究投入龐大經費。 「科學」(Science)期刊總編輯索普(Holden Thorp)說，聯邦政府 的大手筆補助讓美國成為領先全球的科學強權，從手機、網路的發明到癌症、心臟病、中風等疾病治療都是美國取得先機。

不過，聯邦政府補助科學研究的制度如今被打亂。川普上台之後，政府團隊直指聯邦科學支出是浪費、缺乏效率。

國家科學基金會(National Science Foundation)、國家衛生研究院(National Institutes of Health，NIH)、國家航空暨太空總署(NASA)等機構大幅裁員、大砍經費，聯邦政府提供給私立大學的研究經費補助也大幅刪減。

「大學醫療網絡」(University Health Network，UHN)是位於多倫多的醫學研究機構，負責「加拿大領導」計畫。UHN科學與研究部執行副總監沃特爾斯(Brad Wouters)說，美國的作法正在傷害科學，所有人才都受到影響。