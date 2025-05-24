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哈佛控告川普政府 法官頒限制令可續招國際生 下周四聽證

記者胡玉立／綜合報導
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國土安全部命令哈佛大學停止招收國際生，引起校方和學生恐慌，哈佛23日向法院提告，法官巴洛茲也立即判決聯邦暫時停止執行這項命令。（美聯社）
國土安全部命令哈佛大學停止招收國際生，引起校方和學生恐慌，哈佛23日向法院提告，法官巴洛茲也立即判決聯邦暫時停止執行這項命令。（美聯社）

哈佛大學提告指控川普政府違憲後，聯邦法官巴洛茲（Allison Burroughs）23日發出臨時禁制令，阻止川普政府禁止哈佛大學招收國際學生。巴洛茲的限制令讓哈佛大學暫時得以繼續招收國際學生，法官訂定於下周四29日舉行聽證。

哈佛大學23日稍早向波士頓聯邦地區法院提告，指控川普政府22日宣布撤銷該校招收國際學生的認證，「違反憲法第一修正案」，並將「對哈佛大學和7000名持簽證入學者產生直接和毀滅性的影響」。

哈佛訴訟寫道：「政府大筆一揮，就試圖抹去哈佛大學四分之一的學生，這些國際學生為哈佛及其使命貢獻甚鉅。」「沒有國際學生，哈佛就不是哈佛。」

哈佛指出，川普政府此舉將立即讓該校在爭取世界頂尖學生的過程中處於不利地位；即使哈佛重獲招收學生能力，「未來申請者也可能會因為害怕政府報復而不願申請」。

各大學須獲美國政府「學生和交流訪客計畫」（Student and Exchange Visitor Program）認證，才能招收外國學生；該計畫允許非美國公民持學生簽證在美國學習，同時也會收集和分析信息，以確保只有合法外國學生獲准來美，並確保招收國際學生的學校遵守聯邦法規。

國土安全部22日撤銷該計畫的認證。無此認證，校方將不得招收國際學生。哈佛表示，若政府撤銷行動成立，該校至少未來兩個學年內無法招收新的國際學生；被撤銷認證的學校一年內不得重新申請。

哈佛大學位於麻州劍橋的校園招收6800名外國學生；來自100多國，大多數是研究生。目前正值畢業季，川普政府的舉動已導致哈佛校園陷入混亂。

國土安全部22日撤銷認證時，指責哈佛允許「支持恐怖主義的反美煽動者」在校園內襲擊猶太學生，造成不安全的校園環境；它還指責哈佛與中國共產黨合作，稱該校在2024年接待並訓練了中國準軍事組織成員。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示，如果哈佛大學在72小時內提供大量外國學生的紀錄，就可以重新獲得招收國際學生的能力。

哈佛大學校長加伯（Alan Garber）表示，過去一年半來，校方管理方式已做出改變，包括制定廣泛打擊反猶太主義策略。加伯強調，哈佛不會因為擔心報復而放棄「受法律保護的核心原則」。哈佛大學稍後另將針對眾院共和黨人提出的與中國共產黨合作的指控作出回應。

白宮發言人批評法官阻止政府取消哈佛招收國際學生的認證，「這些未經選舉的法官，沒有權利阻止川普政府執行移民政策和國安政策的正確管控」。

哈佛大學 川普 國土安全部

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