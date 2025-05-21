「又大又美法案」包含什麼？延長減稅、砍白卡糧食券

川普總統20日御駕親征眾院，說服共和黨同志如期通過他「又大又美」的包裹法案。右為眾院議長強生。（美聯社）

共和黨希望內容複雜的預算法案本周能在眾院通過。法案大致內容如下：

延長2017年減稅法案，費用為2.18兆元。提高標準扣除額的費用為1.31兆元，限制最低替代稅（AMT）的費用為1.41兆元。所得稅稅率維持不變，最高收入稅率為37%。

2000元兒童抵稅福利(child tax credit)也繼續保留，從2025年至2028年之間抵稅福利暫時提高到每名兒童2500元。 這項抵稅福利的費用接近8000億元。

提高SALT 取消電動車 抵稅

目前州稅與地方稅扣除額(state and local tax deduction，SALT)上限為1萬元，預算法案則把上限放寬到3萬元，但家庭年收入達到40萬時，SALT抵稅額度開始遞減。

購用商用電動車、二手電動車的電動車抵稅(EV tax credits)將於今年底結束，購買新電動車抵稅福利也將取消，但某些車廠的電動車車款在2026年可能還符合抵稅條件。

俗稱白卡 的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)預算將減少6250億，法案規定，民眾白卡計畫必須要有工作或擔任義工。某些州政府向白卡服務機構如醫院、養老院徵收醫療提供者稅(provider taxes)，然後向聯邦政府對白卡計畫的相對撥款，但預算法案對醫療提供者稅大幅整頓，要求加強核實資格，如果州政府讓非法移民使用白卡福利，聯邦補助就會被砍。

針對低收入家庭推出、俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)將省下3000億預算，改革措施包括對領取糧食補助者加強工作要求，64歲以下身體健全成年人每個月至少要工作80小時，現行規定的年齡規定則是54歲以下。

參院通過小費 不課稅法案

此外，共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)提出的「小費不課稅法案」(No Tax on Tips Act)20日在參院通過。

根據法案規定，將針對小費收入推出最高2萬5000元的扣除額，但僅限員工向雇主申報用來繳納薪資稅(payroll taxes)的現金小費。扣除額適用對象為2025年個人年收入16萬以下的勞工。兩名民主黨參議員羅森(Jacky Rosen)、馬斯多(Catherine Cortez Masto)參與克魯茲提案連署。該法案將交眾院討論。