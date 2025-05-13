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共和黨人減稅砍預算 10年剝奪860萬人白卡

編譯陳韻涵／綜合報導
民眾在華府遊行，要求聯邦勿砍白卡經費。(美聯社)
民眾在華府遊行，要求聯邦勿砍白卡經費。(美聯社)

眾院能源委員會為減稅擬砍8800億元預算，撙節經費多源自俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)經費，以挹注4兆5000億元減稅成本；此法案將在未來10年間剝奪860萬人白卡資格，預料引發川普總統第一任內嘗試廢除「歐記健保」(Obamacare)失敗以來，最大規模政治抗爭。

美聯社報導，11日晚公布的這項法案長達數百頁，共和黨議員堅稱，他們根除「浪費、詐欺和濫用」，透過新規定的工作資格要求來節省開支，但民主黨議員則警告，數百萬國人將失去保險補助。

川普2017年第一個任期內，曾試圖廢除和取代俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)，但沒有成功；如今共和黨的法案可能引發攸關醫療保險的最大政治抗爭。

無黨派組織「國會預算處」(Congressional Budget Office)初估這項法案將在未來10年內剝奪至少860萬人的白卡。

負責健保開支的眾院能源暨商務委員會(Energy and Commerce Committee)主席葛瑟瑞(Brett Guthrie)表示，「我們可以透過這項法案節省支出，進而延長川普的減稅政策，並兌現共和黨對辛勤工作中產階級家庭的承諾。」 

不過民主黨人表示，砍掉健保經費「可恥」，形同再一次試圖廢除歐記健保。

眾院能源暨商務委員會民主黨資深成員、新澤西州聯邦眾議員帕隆(Frank Pallone Jr.)表示，「數百萬名國人無疑將失去醫療保險，若這項法案通過，醫院將關閉，老人無法獲得妥善照顧，數百萬人保費將上漲。」

密蘇里州共和黨聯邦參議員霍利(Josh Hawley)12日投書「紐約時報」警告同僚，削減醫療保健挹注減稅將是「道德錯誤(morally wrong)和政治自殺(politically suicidal)」。

眾院共11個委員會分別起草計畫，總共要籌集至少1兆5000億元的以延續川普2017年在第一任內批准、預計於今年年底到期的稅收減免計畫經費。

在各委員會中，強大的能源暨商務委員會備受矚目，該委員會被要求撙節8800億元，而撙節手段主要透過削減醫療保健和撤銷前總統拜登任內的綠能計畫。

國會預算處初步分析，能源暨商務委員會的提案將在10年內減少9120億元赤字，其中至少7150億元來自公衛條款。

歐記健保 醫療保險 眾院

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