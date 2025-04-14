ICE在校園抓無證客 佛大也點頭

佛羅里達大學已與ICE合作，允許在校園內逮捕非法移民。(路透)

佛州 多所大學及高等教育機構已與移民暨海關執法局(ICE)合作，可在校園內逮捕非法移民 ，而最新加入行動的是佛羅里達大學(University of Florida) 。

佛大發言人12日確認該校「已經簽署287(g)協議」。支持川普總統的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)今年2月公布該項協議，允許執法人員擔任移民官員在大學校園內採取盤查及逮捕行動。

德桑提斯當時表示，根據該協議，包括大學校園內的地方執法人員可以擔任移民官員，查問那些他們懷疑是非法入境者，並「對違反移民法的人發出及執行逮捕令」。

目前尚不清楚佛羅裡達大學哪些人員將會根據協議擔任移民官員，發言人也沒有進一步評論，只是確認已有八名國際學生的簽證被吊銷。

早前位於博卡拉頓(Boca Raton)的佛羅里達大西洋大學(Florida Atlantic University)及位於坦帕(Tampa)的南佛羅里達大學(University of South Florida)，都已委任校警負責執行移民法。

佛羅里達大西洋大學發言人格蘭澤(Joshua Glanzer) 表示，預計佛州「所有州立院校」都將爭取擴大移民執法權。

根據287(g)協議，參與行動的地方執法人員有權審問「任何外國人或被認為是外國人的人」，以了解他們是否有權留在美國，同在某些情況下，即使沒有拘捕令也可以逕行逮捕非法移民。