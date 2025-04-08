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美聯社拒用「美國灣」遭封殺 法官令白宮恢復採訪權

中央社／華盛頓8日綜合外電報導
圖為川普8日在白宮接見煤礦工人。（歐新社）
圖為川普8日在白宮接見煤礦工人。（歐新社）

聯邦法官8日諭令白宮恢復美聯社對總統川普官方活動的採訪權，稱白宮沒有權利禁止媒體報導他們的「觀點」。

美聯社因為決定繼續使用「墨西哥灣」（Gulf of Mexico），而不是川普頒令改稱的「美國灣」（Gulf of America），導致旗下記者與攝影記者自2月中起遭禁止進入橢圓形辦公室與搭乘空軍一號（Air Force One）總統專機。

聯邦地區法院法官麥費登（Trevor McFadden）說，「基於觀點拒絕讓美聯社採訪」，違反保障言論與新聞自由的美國憲法第一修正案。

麥費登說：「如果政府向一些記者敞開大門，無論是橢圓形辦公室、東廳（East Room）還是其他地方，那麼就不能因為其他記者的觀點而向他們關起那些門。」

他說：「政府因為美聯社拒絕在編採手冊中更新墨西哥灣的地名而單獨針對美聯社。除了墨西哥灣問題外，政府沒有提供其他封殺美聯社的理由。」

麥費登諭令白宮「在向白宮記者團其他成員開放橢圓形辦公室、空軍一號等受限空間時，立即撤銷禁止美聯社進入這些空間的規定」。

麥費登將執行命令的時間推遲5天，以便白宮有時間回覆或向上級法院提出上訴。

美聯社發言人伊斯頓（Lauren Easton）樂見法院做出這項裁定。伊斯頓在聲明中說：「8日的裁定確認了媒體與公眾能在不遭政府報復下自由表達意見的基本權利。這是美國憲法為所有美國人保障的自由。」

美聯社在編採手冊中指出，墨西哥灣「這個名字已經沿用了400多年」，美聯社「將以墨西哥灣原本的名字稱呼，同時註明川普已選擇的新名稱」。

美聯社表示：「作為向全球傳播新聞的全球新聞通訊社，美聯社必須確保地名與地理位置能讓所有閱聽眾容易辨識出。」

擁有180年歷史的美聯社長久以來是美國新聞業的支柱，向全美與世界各地的平面、電視和廣播媒體提供新聞。

墨西哥灣 白宮 川普

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