紐時揭露後…馬斯克出席國防部「非機密」會議 防長稱曾討論中國

川普政府特殊雇員、全球首富馬斯克(右三)21日前往五角大廈出席一項機密作戰簡報會議，國防部防長赫塞斯(右二)在國防部外迎接。(路透)

全球首富馬斯克 (Elon Musk)原定21日出席五角大廈一項最機密作戰簡報會議，不過因消息提前曝光，後來改為非機密會議，國防部 防長赫塞斯(Pete Hegseth)強調雙方會面是針對效率與技術革新，會中也討論中國問題；馬斯克則要求追究國防部洩露者。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，馬斯克21日上午9時抵達五角大廈，約90分鐘後離開，媒體捕捉到馬斯克和國防部長赫塞斯在國防部外握手時表示：「如果我能提供任何幫助，我會樂於與你見面。」

數分鐘後，有記者問馬斯克和國防部長談了什麼，馬斯克回道，「為什麼我要告訴你？」

赫塞斯20日晚間透過社群平台X證實與馬斯克針對「創新、效率與聰明的生產」會談，並否認紐約時報 報導宣稱馬斯克參與中國可能開戰計畫的機密簡報會議，痛斥為「假新聞」(fake news)，不過仍有媒體目擊空軍參謀長艾爾文(David Allvin)上將走入會議室。

馬斯克並非川普聘用的軍事顧問，但旗下太空科技公司Starlink及SpaceX卻與太空總署(NASA)、太空軍(Space Force)與空軍(Air Force)等聯邦機構簽署多項合約，而且身兼政府效率部(DOGE)負責人的馬斯克致力推動包括國防部在內等聯邦各單位的瘦身計畫。

由於紐約時報提前洩漏消息，讓馬斯克相當不滿，他指控該報導「純屬宣傳」，甚至在X發文指出：「我期待五角大廈內部那些向紐約時報惡意洩露假訊息的人士被起訴，他們一定會被逮到。」

不過紐約時報報導引發的爭議，馬斯克與參謀首長聯席會議成員原訂在五角大廈的「坦克」(The Tank)安全會議室舉行的會議最終未舉行。

華府哈德遜研究所(Hudson Institute)美中競爭高級研究員索柏利克(Michael Sobolik)表示，國防部領導層可能為了防止馬斯克刪減敏感軍事計畫而想請他出席機密簡報會，「想要保護這些計畫，並不需要給馬斯克提供完整簡報」。