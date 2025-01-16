我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

野火後被問最多：我房子沒被燒，保費也跟漲？

離開白宮下一步？拜登續推國內外政策 吉兒保持沉默

編譯廖振堯／綜合報導
拜登夫婦即將於本月20日離開白宮，之後的計畫令外界好奇。圖為2021年1月20日拜登(左)宣誓就職。(美聯社)
拜登夫婦即將於本月20日離開白宮，之後的計畫令外界好奇。圖為2021年1月20日拜登(左)宣誓就職。(美聯社)

拜登夫婦即將於本月20日離開白宮，標誌著拜登總統50年的政治生涯告一段落，不過82歲的拜登堅稱他還沒有準備好過上步調緩慢的退休生活，透露他「仍需努力改善美國民眾的生活」，似乎在學術及外交上仍有計畫；73歲的第一夫人吉兒·拜登同樣透過教育奉獻一生，但她對淡出白宮事務後的下一步保持沉默。

英國「獨立報」(The Independent)報導，拜登尚未完全說明他以後的計畫，但暗示過他希望繼續致力於外交和國內政策。拜登去年9月接受美國廣播公司(ABC)節目「觀點」(The View)採訪時表示：「雖然我要離開白宮了，但我還是和你們在一起，我不會消失…因為我想做很多其他的事情，例如賓州大學拜登智庫的外交政策、德拉瓦州拜登學院的國內政策，以繼續推動我們起頭的事情，我認為我們可以完成它。」

他指的分別是「拜登外交和全球參與中心」(Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement)，總部位於華盛頓特區，設立於賓州大學內，是專注於外交政策的智庫；德拉瓦大學(University of Delaware)內設立的拜登公共政策及行政學院(Joseph R. Biden, Jr. School of Public Policy & Administration)。拜登2017年卸任副總統後把前者當作他在華盛頓特區的主要辦公處，這也是他的密件門案中被發現存有機密文件的地方，因此成為新聞焦點。

吉兒在拜登任職期間繼續任教，是首位在白宮以外從事給薪工作的第一夫人。去年12月她宣布在北維吉尼亞社區學院(Northern Virginia Community College)結束了最後一個學期，但沒有具體說明是會到其他學校任教或是正式退休。

拜登還預計卸任後開始建造一座總統圖書館，他希望在德拉瓦州建造自己的圖書館，並可能與兩間拜登機構所在的大學之一合作，即德拉瓦大學或賓大；此事應是由拜登的兩名得力助手負責，但拜登尚未決定由誰代表。拜登也說他「曾與前任總統交談過，顯然建造一座圖書館是個艱鉅的任務。」

可以肯定的是拜登夫婦會返回德拉瓦州與家人共度時光，除了子女、孫子，第一個曾孫威廉．布藍農．尼爾四世(William Brannon Neal IV)也於8日出生，後者是拜登次子杭特之女娜歐蜜(Naomi Biden)和丈夫尼爾(Peter Neal)的第一個孩子。

吉兒·拜登 白宮 德拉瓦州

上一則

拜登卸任前獲「超差評」 CNN民調：6成認為他任期失敗

下一則

準國務卿魯比歐：中國將成美國21世紀繁榮最大威脅

延伸閱讀

拜登告別演說 警告超級富豪「寡頭政治」威脅

拜登告別演說 警告超級富豪「寡頭政治」威脅
以哈達停火協議 15個月加薩戰爭結束 19日生效

以哈達停火協議 15個月加薩戰爭結束 19日生效
以哈停火功臣是誰？川普、拜登邀功 以色列總理這樣說

以哈停火功臣是誰？川普、拜登邀功 以色列總理這樣說
彭博：美國新管制令下 台積電有望保留逾半數中國銷售

彭博：美國新管制令下 台積電有望保留逾半數中國銷售

熱門新聞

加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。（截圖自X／@G0DParticles）

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

2025-01-12 00:05
好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

2025-01-12 10:03
國土安全部10日宣布再用包機遣返一批來自中國的無證客。這是新年遣返的第一批。圖為無證客在移民及海關執法局探員戒備下，從大巴走上包機。(路透)

美國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客

2025-01-11 23:55

超人氣

更多 >
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用

女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用
為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料