離開白宮下一步？拜登續推國內外政策 吉兒保持沉默

拜登夫婦即將於本月20日離開白宮,之後的計畫令外界好奇。圖為2021年1月20日拜登(左)宣誓就職。(美聯社)

拜登夫婦即將於本月20日離開白宮 ,標誌著拜登總統50年的政治生涯告一段落,不過82歲的拜登堅稱他還沒有準備好過上步調緩慢的退休生活,透露他「仍需努力改善美國民眾的生活」,似乎在學術及外交上仍有計畫;73歲的第一夫人吉兒·拜登 同樣透過教育奉獻一生,但她對淡出白宮事務後的下一步保持沉默。

英國「獨立報」(The Independent)報導,拜登尚未完全說明他以後的計畫,但暗示過他希望繼續致力於外交和國內政策。拜登去年9月接受美國廣播公司(ABC)節目「觀點」(The View)採訪時表示:「雖然我要離開白宮了,但我還是和你們在一起,我不會消失…因為我想做很多其他的事情,例如賓州大學拜登智庫的外交政策、德拉瓦州 拜登學院的國內政策,以繼續推動我們起頭的事情,我認為我們可以完成它。」

他指的分別是「拜登外交和全球參與中心」(Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement),總部位於華盛頓特區,設立於賓州大學內,是專注於外交政策的智庫;德拉瓦大學(University of Delaware)內設立的拜登公共政策及行政學院(Joseph R. Biden, Jr. School of Public Policy & Administration)。拜登2017年卸任副總統後把前者當作他在華盛頓特區的主要辦公處,這也是他的密件門案中被發現存有機密文件的地方,因此成為新聞焦點。

吉兒在拜登任職期間繼續任教,是首位在白宮以外從事給薪工作的第一夫人。去年12月她宣布在北維吉尼亞社區學院(Northern Virginia Community College)結束了最後一個學期,但沒有具體說明是會到其他學校任教或是正式退休。

拜登還預計卸任後開始建造一座總統圖書館,他希望在德拉瓦州建造自己的圖書館,並可能與兩間拜登機構所在的大學之一合作,即德拉瓦大學或賓大;此事應是由拜登的兩名得力助手負責,但拜登尚未決定由誰代表。拜登也說他「曾與前任總統交談過,顯然建造一座圖書館是個艱鉅的任務。」

可以肯定的是拜登夫婦會返回德拉瓦州與家人共度時光,除了子女、孫子,第一個曾孫威廉.布藍農.尼爾四世(William Brannon Neal IV)也於8日出生,後者是拜登次子杭特之女娜歐蜜(Naomi Biden)和丈夫尼爾(Peter Neal)的第一個孩子。