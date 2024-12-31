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卡特長眠地自己挑、艾森豪與士兵用一樣棺木…總統常親自安排身後事

記者顏伶如／綜合報導
第34任總統艾森豪逝世後交代使用與士兵同樣的80元棺木下葬。(美聯社)
第34任總統艾森豪逝世後交代使用與士兵同樣的80元棺木下葬。(美聯社)

前總統卡特(Jimmy Carter)將安葬於童年時期在花生農場成長的家鄉喬治亞州平原鎮(Plains)，他與妻子羅莎琳‧卡特(Rosalynn Carter)多年前就挑好了長眠之地。美聯社報導，總統的喪禮通常是總統本人生前親自安排，卸任離開白宮之後的前任總統，經常有多年時間思考如何規畫身後大事。

白宮歷史協會(White House Historical Association)資深歷史學家、「悼念總統：美國文化的損失與傳承」(Mourning the Presidents: Loss and Legacy in American Culture)共同作者卡斯特洛(Matthew Costello)說，美國總統積極參與自己喪禮的規畫，「他們做的決定充分反映個人特質，展現他們對於總統職務的看法，並透露他們希望在美國人民的心裡留下什麼樣的印象」。

與其他卸任總統相比，卡特有更多時間規畫後事。離開白宮之後，卡特活了43年，創下卸任之後最長壽前任總統的紀錄。卡特29日於喬州平原鎮住家過世，享嵩壽100歲。

絕大多數美國總統過世之後靈柩停放國會山莊(US Capitol)開放公眾瞻仰(lie in state)，並在華盛頓國家大教堂(Washington National Cathedral)舉行追思會。卡特喪禮細節目前尚未公布，儀式進行由家屬與軍方共同主持。

拜登總統去年一度說溜嘴，透露卡特要求他在喪禮上致悼詞。拜登當時說：「抱歉，我不該講這個。」

達拉斯南方衛理公會大學(Southern Methodist University)總統歷史中心(Center for Presidential History)主任英格爾(Jeffrey Engel)說，前總統老布希(George H.W. Bush)曾更改喪禮座位席次，老布希表示，每三個月就檢視一次計畫。

二戰統領盟軍的艾森豪總統，則希望長眠在政府發放的80元棺材裡。除了加上玻璃封口外，與其他士兵的棺木無異。

白宮 拜登 喬州

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