卡特長眠地自己挑、艾森豪與士兵用一樣棺木…總統常親自安排身後事

第34任總統艾森豪逝世後交代使用與士兵同樣的80元棺木下葬。(美聯社)

前總統卡特(Jimmy Carter)將安葬於童年時期在花生農場成長的家鄉喬治亞州平原鎮(Plains),他與妻子羅莎琳‧卡特(Rosalynn Carter)多年前就挑好了長眠之地。美聯社報導,總統的喪禮通常是總統本人生前親自安排,卸任離開白宮 之後的前任總統,經常有多年時間思考如何規畫身後大事。

白宮歷史協會(White House Historical Association)資深歷史學家、「悼念總統:美國文化的損失與傳承」(Mourning the Presidents: Loss and Legacy in American Culture)共同作者卡斯特洛(Matthew Costello)說,美國總統積極參與自己喪禮的規畫,「他們做的決定充分反映個人特質,展現他們對於總統職務的看法,並透露他們希望在美國人民的心裡留下什麼樣的印象」。

與其他卸任總統相比,卡特有更多時間規畫後事。離開白宮之後,卡特活了43年,創下卸任之後最長壽前任總統的紀錄。卡特29日於喬州 平原鎮住家過世,享嵩壽100歲。

絕大多數美國總統過世之後靈柩停放國會山莊(US Capitol)開放公眾瞻仰(lie in state),並在華盛頓國家大教堂(Washington National Cathedral)舉行追思會。卡特喪禮細節目前尚未公布,儀式進行由家屬與軍方共同主持。

拜登 總統去年一度說溜嘴,透露卡特要求他在喪禮上致悼詞。拜登當時說:「抱歉,我不該講這個。」

達拉斯南方衛理公會大學(Southern Methodist University)總統歷史中心(Center for Presidential History)主任英格爾(Jeffrey Engel)說,前總統老布希(George H.W. Bush)曾更改喪禮座位席次,老布希表示,每三個月就檢視一次計畫。

二戰統領盟軍的艾森豪總統,則希望長眠在政府發放的80元棺材裡。除了加上玻璃封口外,與其他士兵的棺木無異。