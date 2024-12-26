道歉費？川普就職典禮 企業爭相捐款 估逾億元創新高
總統當選人川普明年1月的就職典禮，企業爭相贊助、大筆捐款，即使曾經批判過2021年1月6日國會暴亂案的企業，也爭相捐款。
當年國會暴亂停止捐款 現在轉向靠攏川普
華爾街日報(WSJ)報導，數十家公司四年前譴責國會暴亂事件，如今眾多企業爭相贊助川普的就職典禮，至少已有11家企業和產業協會一改2021年的反對立場，轉而支持川普此次的就職典禮，讓川普2025年的就職典禮可望締造創紀錄的募款額。
汽車製造商福特(Ford)、豐田(Toyota)、軟體公司Intuit，以及美國藥物研究與製造商協會(Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, PhRMA)各捐100萬元，其他曾在國會暴亂發生後聲明暫停政治捐款或慎選對象的企業，包括高盛(Goldman Sachs)、通用汽車(General Motors)、美國銀行(Bank of America)、AT&T和五金公司史丹利百得(Stanley Black & Decker)，此次也都慷慨解囊。
華爾街日報與道瓊社指出，對高盛、Intuit、豐田和PhRMA來說，這是至少十年來首次贊助就職典禮。
2021年，川普的支持者攻陷國會大廈抗議總統選舉結果後，數十家公司矢言重新考慮政治獻金，有些企業暫停所有捐款；如今，企業高層急於與即將回任的川普打好關係，畢竟川普的決策對企業界影響深遠，其中許多承諾已成過往雲煙。
川普當選以來，多位企業負責人親赴佛羅里達州的海湖莊園(Mar-a-Lago)會見川普及其團隊，希望跟新政府打好關係；幾周下來，川普分別會見了Meta、亞馬遜(Amazon)、Google、輝瑞(Pfizer)、禮來(Eli Lilly)等公司的執行長。
就職典禮的負責官員告訴募款人，他們預計將募集超過1.07億元，超過川普上次就職典禮的募款金額。相較之下，即將卸任的拜登總統當年就職典禮僅籌得6100萬元。
道瓊社引述知情人士報導，2017年捐獻100萬元以上的企業有18家，而今年截至目前已有13家。
捐款達100萬元或協助他人募得200萬元者可拿到六張門票，參加就職典禮前幾天的一系列活動，包括與內閣提名人選的招待會、「燭光晚宴」，以及川普伉儷出席的正式晚宴和一場黑領結舞會。
道瓊社引述川普的幕僚說法報導，募款如今已不再單純是為了籌資，而是藉此向美國企業界索求「道歉」，因為他們一度避川普唯恐不及。
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