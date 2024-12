道歉費？川普就職典禮 企業爭相捐款 估逾億元創新高

企業界對川普態度轉彎,原本抨擊國會暴力案的企業現也紛紛捐款給總統當選人川普的就職典禮,預計可募得1.07億元。圖為川普2017年的就職典禮。(美聯社)

總統當選人川普 明年1月的就職典禮,企業爭相贊助、大筆捐款,即使曾經批判過2021年1月6日國會暴亂案的企業,也爭相捐款。

當年國會暴亂停止捐款 現在轉向靠攏川普

華爾街 日報(WSJ)報導,數十家公司四年前譴責國會暴亂事件,如今眾多企業爭相贊助川普的就職典禮,至少已有11家企業和產業協會一改2021年的反對立場,轉而支持川普此次的就職典禮,讓川普2025年的就職典禮可望締造創紀錄的募款額。

汽車製造商福特(Ford)、豐田(Toyota)、軟體公司Intuit,以及美國藥物研究與製造商協會(Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, PhRMA)各捐100萬元,其他曾在國會暴亂發生後聲明暫停政治捐款或慎選對象的企業,包括高盛(Goldman Sachs)、通用汽車(General Motors)、美國銀行(Bank of America)、AT&T和五金公司史丹利百得(Stanley Black & Decker),此次也都慷慨解囊。

華爾街日報與道瓊 社指出,對高盛、Intuit、豐田和PhRMA來說,這是至少十年來首次贊助就職典禮。

2021年,川普的支持者攻陷國會大廈抗議總統選舉結果後,數十家公司矢言重新考慮政治獻金,有些企業暫停所有捐款;如今,企業高層急於與即將回任的川普打好關係,畢竟川普的決策對企業界影響深遠,其中許多承諾已成過往雲煙。

川普當選以來,多位企業負責人親赴佛羅里達州的海湖莊園(Mar-a-Lago)會見川普及其團隊,希望跟新政府打好關係;幾周下來,川普分別會見了Meta、亞馬遜(Amazon)、Google、輝瑞(Pfizer)、禮來(Eli Lilly)等公司的執行長。

就職典禮的負責官員告訴募款人,他們預計將募集超過1.07億元,超過川普上次就職典禮的募款金額。相較之下,即將卸任的拜登總統當年就職典禮僅籌得6100萬元。

道瓊社引述知情人士報導,2017年捐獻100萬元以上的企業有18家,而今年截至目前已有13家。

捐款達100萬元或協助他人募得200萬元者可拿到六張門票,參加就職典禮前幾天的一系列活動,包括與內閣提名人選的招待會、「燭光晚宴」,以及川普伉儷出席的正式晚宴和一場黑領結舞會。

道瓊社引述川普的幕僚說法報導,募款如今已不再單純是為了籌資,而是藉此向美國企業界索求「道歉」,因為他們一度避川普唯恐不及。