被捕的涉案兇手孟喬內年紀26歲。(取自臉書)

涉嫌槍殺聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)的26歲兇嫌孟喬內 (Luigi Mangione),9日早晨在賓州 阿爾圖(Altoona)一家麥當勞(McDonald's)連鎖分店用餐時落網。出身常春藤 學校賓州大學(University of Pennsylvania)的孟喬內曾經在書評網站Goodreads發文,認為犯下多起炸彈攻擊案的「大學炸彈客」(Unabomber)是「極端的政治革命」 ,並在一篇宣言怒斥「這些寄生蟲活該」。

50歲的湯普森4日清晨在曼哈頓酒店外遭槍擊後送醫不治,案發第6天孟喬內終於被捕。警方發現孟喬內有長達三頁的作案自白書,一把沒有追蹤序號的「幽靈槍」(ghost gun),還有土製炸彈、滅音器。

根據媒體報導,自白書內容顯示孟喬內厭惡美國企業界,列舉對於保險業的許多不滿。

來自馬里蘭州的孟喬內數學成績優異,長期以來一直希望出名,曾在社群媒體發文寫道,上數學課常常覺得「失望」,因為「所有可以輕易解決的問題在我出生之前就解開了」。

他在發文寫道,對於21世紀的教育心存感激,把學習重點放在「進化心理學、原始神經科學以及資訊系統」。

他的書評網站Goodreads帳號發文曾對「大學炸彈客」卡辛斯基(Ted Kaczynski)表示同情,並稱卡臣斯基是「數學天才」。炸彈客卡辛斯基在1970年代一度造成驚慌,匿蹤多年,終於1996年被捕,2023年去世。

孟喬內在「大學炸彈客自白書:論工業社會及未來」(Industrial Society and Its Future, the Unabomber Manifesto)書評寫道,把這本書當成瘋子的自白很容易,如此一來就能避開書中指出許多令人不快的問題,「但無法忽略的是他對現代社會的許多預言後來果然發生」。

他在書評中說,卡辛斯基是個暴力份子,傷害無辜民眾,坐牢是罪有應得,但卡辛斯基的行為較正確的解讀,應該是「極端的政治革命」( extreme political revolutionary)。