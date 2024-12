WSJ：多名川普閣員推銷產品 營養補充劑業者充滿期待

總統當選人川普提名的多位新閣員都曾推銷維他命產品,使得營養補充劑製造商對於今後可望在華府政壇受到較友好對待充滿期待。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)9日報導,總統當選人川普 提名的多位新閣員都曾推銷維他命產品,使得營養補充劑製造商對於今後可望在華府政壇受到較友好對待充滿期待。即將出任公共衛生署長(surgeon general)的前任福斯新聞網(Fox News)女主播珍妮特·內謝瓦(Janette Nesheiwat)就有個人品牌維他命,川普提名的聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel),今年2月在社群媒體「真實社群」(Truth Social)推銷一款聲稱能為施打新冠疫苗 民眾排除體內毒素的藥丸。

電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)前任主持人奧茲(Mehmet Oz)獲川普提名掌理聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services,CMS),奧茲則幫營養補充劑iHerb廣告。

醫師與公共衛生專家表示,營養補充劑規範鬆散,許多產品都沒有經過科學驗證,川普閣員與營養補充劑產業關係密切,可能讓廠商獲得更多方便之門。

營養暨健康倡議團體「公共利益科學中心」(Center for Science in the Public Interest,CSPI)主席魯瑞(Peter Lurie)指出,川普內閣與營養補充劑產業有關的閣員人數頗多,違反了傳統科學思考。報導指出,川普正是憑著這股對醫學界建制派感到不滿的敵意贏得選舉,民眾希望對於自己的健康擁有更多自主權。

「天然產品協會」(Natural Products Association,NPA)主席法布瑞康特(Daniel Fabricant)表示:「人們對主流醫學失去信心,因為它不能滿足民眾需求,人們想要有替代選項。」他說,每年營業額超過600億的營養補充劑產業,對於新任川普內閣罕見地擁抱營養補充劑感到振奮,業者也認為川普提名的衛生部長人選小羅勃.甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)是理想盟友。小甘迺迪在2023年一段播客節目(podcast)中透露,大量服用維他命與營養劑。

小甘迺迪人事任命如果通過,轄下機關包括負責規範藥品、醫療器材、疫苗、膳食補充劑以及絕大多數食品的食品及藥物管理局(FDA)。食藥局將營養補充劑列為食品(food),不必比照藥品的嚴格審查規定。營養補充劑廠商也不需要登記產品或證明產品安全性、有效程度。