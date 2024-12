南韓短命戒嚴／最大工會號召無限期罷工「直到尹錫悅下台」

數以百計示威群眾集結於國會門口,民眾高舉抗議布條,要求國會彈劾尹錫悅。(美聯社)

南韓 結束六小時的短命戒嚴 令後,民怨沸騰,南韓最大工會聯合會表示,當地時間4日早上8時進行無限期大罷工,直到總統尹錫悅 下台為止。

南韓「民主勞動組合總聯盟」(KCTU)4日凌晨透過新聞稿指出,總統尹錫悅在「權力危機」之下,竟以戒嚴這種反民主的荒唐措施,承認自己的獨裁,該聲明稿更以「叛國罪」指責尹錫悅的行為。

新聞稿稱,民主勞動組合總聯盟將與人民並肩作戰,帶頭讓尹錫悅立即下台,稱KCTU成員將根據罷工指導方針停止工作,要求尹錫悅以叛國罪下台,並在全國範圍內採取緊急行動,以進行社會改革和實現人民主權。

KCTU表示,位在首都圈的成員將在當地時間早上9時集合於首爾光化門,各地總工會成員則在指定地點集合,「以此次戒嚴為契機,宣告尹錫悅的終結」。

南韓總統尹錫悅當地時間3日晚間10時突然宣布緊急戒嚴,並說理由是為了剷除親北韓勢力,維護自由憲政秩序。新聞周刊(Newseek)報導,尹錫悅辦公室一名官員匿名受訪時坦承,宣布戒嚴其實與害怕北韓可能發動立即攻擊無關,而是擔心國內政治情勢。

反對黨共同民主黨(Democratic Party)對尹錫悅發動一連串挑戰,包括檢察首長在內政府官員遭到22次企圖彈劾,審計長退回政府預算提案企圖阻撓國內改革政策,明年度政府預算也被在野黨刪減4兆1000億韓元。

連續數月,尹錫悅施政滿意度都在20%左右徘徊,最近甚至跌至17%。根據今年11月民調,58%南韓人民說,希望尹錫悅辭職下台或被彈劾。

南韓官員對新聞周刊說,尹錫悅宣布戒嚴主要是國內因素,政府已經無法像往常一樣運作。官員說,尹錫悅認為情勢緊急因此宣布戒嚴,希望維護民主,但尹錫悅宣布戒嚴與第一夫人金建希收受名牌包的醜聞沒有直接關聯。金建希同時遭控炒股、企圖干預選舉,但檢方調查之後並未起訴。

英國倫敦大學(University of London)亞非學院(School of Oriental and African Studies,SOAS)政治與國際關係副教授狄康(Chris Deacon)指出,這是南韓1980年代以來首度宣布戒嚴,令人對南韓民主深感憂心。

華府智庫昆西研究所(Quincy Institute)網路雜誌「負責治國之道」(Responsible Statecraft)分析,尹錫悅陷入四面楚歌的政治窘境,以為採取激進手段能夠翻身,結果卻適得其反。南韓已於1987年結束軍事統治。