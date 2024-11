冰箱恐貴20%…專家：川普上台加關稅 黑五快搶高單價品

商家搶占黑色星期五商機,不僅提早促銷,更可能延長活動,專家建議在川普上任加徵關稅前,購買高單價商品。(路透)

新聞周刊(Newsweek)25日報導,總統當選人川普25日在其社媒說,上台後將對中國進口商品加徵10%關稅 ,墨西哥和加拿大進口商品將面臨25%關稅,個人理財網站WalletHub分析師魯波(Chip Lupo)表示,美國消費者如果打算購買冰箱、iPhone 等較高單價商品,最好趁著感恩節隔天「黑色星期五 」(Black Friday)特價趕快搶購。

魯波說,電子產品、家電用品、汽車與家具,由於高度仰賴進口零件與材料,受到關稅衝擊價格影響最大。

「全國零售聯盟」(National Retail Federation)估計,如果川普落實選舉期間的關稅政見,美國消費者每年將損失460億至780億之間的購買能力。

「全國零售聯盟」供應鏈及海關政策部副總監高德(Jonathan Gold)本月稍早在新聞稿中說,關稅是美國進口商繳付的稅,不是由外國或出口商繳交,「這筆稅最終透過漲價,從消費者荷包埋單」。

報導指出,「黑色星期五」開始的年底折扣期間,消費者可以注意高單價商品促銷,電子產品方面包括iPhone、筆記型電腦、平板電腦、攝影機、耳機、電玩遊戲機。以iPhone 16為例,根據經濟學者估計,原本價格1000元,但關稅實施後,美國消費者可能要多花300元。

家電用品方面,烤箱、冰箱、洗碗機、攪拌器等都可能因為關稅而漲價。魯波表示,冰箱、洗碗機可能漲價將近20%。

服裝、玩具、家具、燃油汽車價格都將變貴。魯波指出,這些商品價格走高不僅因關稅影響,還跟供應鏈連鎖效應有關,結果可能讓通膨惡化。

魯波說,企業面對昂貴的進口關稅,只能把成本轉嫁給消費者,民眾購物時除了荷包失血更多,別無選擇。