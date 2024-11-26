冰箱恐貴20%…專家：川普上台加關稅 黑五快搶高單價品

商家搶占黑色星期五商機，不僅提早促銷，更可能延長活動，專家建議在川普上任加徵關稅前，購買高單價商品。（路透）

新聞周刊(Newsweek)25日報導，總統當選人川普25日在其社媒說，上台後將對中國進口商品加徵10%關稅 ，墨西哥和加拿大進口商品將面臨25%關稅，個人理財網站WalletHub分析師魯波(Chip Lupo)表示，美國消費者如果打算購買冰箱、iPhone 等較高單價商品，最好趁著感恩節隔天「黑色星期五 」(Black Friday)特價趕快搶購。

魯波說，電子產品、家電用品、汽車與家具，由於高度仰賴進口零件與材料，受到關稅衝擊價格影響最大。

「全國零售聯盟」(National Retail Federation)估計，如果川普落實選舉期間的關稅政見，美國消費者每年將損失460億至780億之間的購買能力。

「全國零售聯盟」供應鏈及海關政策部副總監高德(Jonathan Gold)本月稍早在新聞稿中說，關稅是美國進口商繳付的稅，不是由外國或出口商繳交，「這筆稅最終透過漲價，從消費者荷包埋單」。

報導指出，「黑色星期五」開始的年底折扣期間，消費者可以注意高單價商品促銷，電子產品方面包括iPhone、筆記型電腦、平板電腦、攝影機、耳機、電玩遊戲機。以iPhone 16為例，根據經濟學者估計，原本價格1000元，但關稅實施後，美國消費者可能要多花300元。

家電用品方面，烤箱、冰箱、洗碗機、攪拌器等都可能因為關稅而漲價。魯波表示，冰箱、洗碗機可能漲價將近20%。

服裝、玩具、家具、燃油汽車價格都將變貴。魯波指出，這些商品價格走高不僅因關稅影響，還跟供應鏈連鎖效應有關，結果可能讓通膨惡化。

魯波說，企業面對昂貴的進口關稅，只能把成本轉嫁給消費者，民眾購物時除了荷包失血更多，別無選擇。